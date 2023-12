O que é a área de divórcio no badminton?

Divórcio é uma palavra usada geralmente para denotar a separação ou dissociação de duas coisas que estavam conectadas ou unidas. Na cultura popular, ela geralmente se refere à separação de um marido e uma esposa, marcando o fim de um casamento.

As duplas mistas são uma disciplina do badminton em que um time de dois jogadores – um homem e uma mulher – enfrenta outro time de duplas mistas. Nas duplas, os jogadores ficam posicionados de modo que um controle a quadra dianteira (a área entre a rede e a linha de serviço curta) e o outro controle a quadra traseira (a área entre a linha de serviço curta e a linha de base).

Durante uma partida, uma dupla frequentemente se vê posicionada dentro da caixa de serviço. Essa formação ocorre durante o curso de um rali. A confusão e conflitos ocorrem quando a dupla oponente acerta um golpe direcionado para a linha central, a 2,5-3 metros de distância da rede e entre os dois jogadores. Como os dois jogadores não sabem bem de quem é a jogada, os dois deixam a peteca por conta da confusão e eventualmente perdem o ponto. Essa área ou zona onde a peteca aterrissa é chamada de área de divórcio ou zona do divórcio.

A zona do divórcio é chamada assim porque a confusão resultante causa um conflito entre os jogadores. No entanto, uma dupla mista profissional não deve cair nessa armadilha, pois seu conhecimento um do outro como um time cresce ao longo dos anos. Uma maneira simples de garantir que um golpe aplicado na direção da área de divórcio não tenha sucesso é que a dupla descida preventivamente qual jogador atacará a peteca. Preferivelmente, essa decisão deve ser tomada com base em qual jogador tem um forehand mais forte. Sendo assim, a zona do divórcio é um ponto tático na disciplina de duplas do badminton.