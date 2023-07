Como usar enganação no badminton?

A enganação no badminton é uma jogada avançada que os jogadores só conseguem desenvolver depois de já terem dominado os ataques básicos. Esses ataques são usados para enganar ou confundir o oponente durante um rali. Há cinco formas de enganação que geralmente são vistas no badminton, e elas serão detalhadas abaixo.

Slice

Atacar a peteca com um slice no badminton leva à geração de giro nela. Quando a peteca é atacada com um slice nas laterais, ela pode descrever um arco na direção oposta da cabeça da raquete ou da postura do jogador. Se o slice é feito na base da peteca, ela gira com um backspin e desce acentuadamente quando vai aterrissar. Ambos os ataques são usados rotineiramente por profissionais quem visam desorientar o oponente.

Finger Power

A técnica finger power, poder do dedo numa tradução livre, é desenvolvida após anos de treinamento. A geração de potência se dá ao segurar a raquete de modo que o dedo indicador seja a parte dominante. Ela é empregada como um net kill shot quando a peteca acabou de passar pela rede. Com o timing preciso, um movimento curto e brusco do braço, que não passa de 10 graus, é usado como um ataque final. Antes de aplicar esse golpe, o jogador propositadamente exibe uma pegada frouxa na raquete, dando ao oponente a ideia de que um drop shot, umalargadinha, está vindo. Devolver um ataque finger power é incrivelmente difícil, já que a devolução precisa ser feita com reflexos espontâneos de um nível abaixo dos joelhos.

Disguise

O Disguise, ou disfarce, é uma finta bastante usada onde o padrão de pegada e a postura corporal do oponente contam uma história completamente diferente do ataque que eventualmente é executado. Há dois ataques de disfarce que geralmente são usados. Numa das técnicas, o jogador salta agressivamente para indicar um smash, mas eventualmente, ele manda um drop shot. Em outra técnica, o jogador mantém a pegada frouxa para indicar um drop shot na frente da quadra, mas eventualmente, manda um net lift.

Movimentos Duplos e Triplos

Movimentos duplos e movimentos triplos se referem ao número de movimentos falsos da cabeça da raquete antes que o ataque em si seja executado. Esses ataques geralmente são em resposta a ataques que são mandados altos, dando ao jogador tempo o suficiente para executar um movimento falso. Num ataque de movimento duplo, um movimento da raquete é falso antes que o contato aconteça, ao passo que há dois movimentos falsos da raquete no ataque de movimento triplo.

Double head fake

O double head fake é um ataque onde o jogador muda a face da cabeça da raquete no último instante. Isso causa um leve desvio na direção do ataque, mas é efetivo o bastante para confundir o oponente.

Os ataques de enganação são uma ameaça visual e um verdadeiro teste das habilidades do retornador.