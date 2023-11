Como jogar ao redor da cabeça no badminton?

Os jogadores de badminton executam uma variedade de ataques por meio de duas posturas diferentes chamadas de forehand e backhand. Um ataque forehand significa que o jogador está executando um golpe com a frente da cabeça da raquete. Ao atacar com o forehand, a mão do jogador não cruza a linha central do corpo. O oposto vale para o ataque backhand.

Durante um rali, um jogador pode se ver diante de uma situação em que a peteca está vindo muito alto e num ângulo direcionado para o seu backhand. Para estabelecer um ataque efetivo, o jogador pode ter a tendência de aplicar um golpe ao redor da cabeça. Nessa jogada, se o jogador sente que tem menos tempo para executar um backhand efetivo, ele aplica um forehand pelo lado do backhand direcionando sua mão ao redor de sua cabeça.

Esse golpe ao redor da cabeça pode ser um drop shot, um golpe de segurança ou um smash. Os jogadores preferem o golpe ao redor da cabeça quando sentem que seu forehand é mais dominante do que seu backhand. Além disso, eles também podem preferi-lo quando acreditam que podem conquistar um ponto aplicando um forehand em vez de um backhand, dependendo de onde está a abertura na quadra.

Um golpe ao redor da cabeça frequentemente pode confundir o oponente. Isso porque a alteração do ângulo da cabeça da raquete não entrega rapidamente a direção da peteca. Além disso, como esse ataque depende muito do posicionamento do pulso, a força aplicada no ataque também é difícil de determinar. Golpes ao redor da cabeça podem ser relativamente fáceis de dominar, especialmente se a mão dominante do jogador for o forehand.