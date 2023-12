O que era a regra do Bash Boost na Big Bash League?

A regra do Bash Boost foi uma das três novas regras introduzidas na temporada 2020-21 da Big Bash League. A regra foi implementada para aumentar a emoção da busca por corridas na metade da segunda entrada.

De acordo com a regra, se a equipe perseguindo o placar tiver marcado mais pontos no final do 10º over se comparado com o adversário no mesmo estágio da entrada deles, o time perseguidor recebe um ponto “Bash Boost” de bônus ao final da partida. Se o time leva o ponto bônus, ele fica com um total de 4 pontos (3 por vencer e 1 ponto Bash Boost).

A regra foi intensamente avaliada nas duas temporadas em que durou. A ideia de uma busca por corridas era empolgante, mas a discrepância de pontos na tabela não foi bem vista. De acordo com um relatório da Cricbuzz que analisou a tabela de pontos da temporada 2020-21, “Os três times no topo da tabela de pontuação na fase da liga e os dois últimos teriam terminado na mesma posição se os Boost Points não estivessem lá”. O relatório elaborou também que “embora o conceito dos pontos Bash Boost criasse algum drama no meio das entradas, a abordagem de alguns times em relação a eles parecia confusa…”. Ele enfatizou o dilema que, às vezes, os pontos adicionais eram tão importantes quanto a vitória em si.

Sendo assim, levando em consideração essas brechas, a ideia dos pontos Bash Boost foi eliminada na temporada 2022-23. O sistema tradicional de 3 pontos por uma vitória, 1 por um empate/sem resultado e 0 por uma derrota foi revertido de volta a partir da temporada 2022-23.