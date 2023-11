O que é o Power Surge na Big Bash League?

A regra do Power Surge foi introduzida na temporada de 2020-21 da Big Bash League. Além do X-Factor e do Bash Boost, esta regra foi introduzida para adicionar mais emoção ao formato T20.

A regra do Power Surge foi uma dissolução da regra tradicional do Powerplay. O Power Surge é uma passagem de dois overs que o time rebatedor pode usar a qualquer momento a partir do 11º over. No entanto, o powerplay obrigatório de 6 overs foi reduzido para 4 overs. Quando o time rebatedor opta pelo Power Surge, apenas dois jogadores são permitidos dentro do círculo interno.

O Power Surge deveria impulsionar a taxa de pontuação do time rebatedor e ser um pesadelo para os arremessadores. No entanto, numa revelação surpreendente, foram os arremessadores que se beneficiaram dessa regra. Na urgência e pressa de marcar mais corridas, os rebatedores sucumbiam mais facilmente e perdiam seus wickets a uma taxa exponencial. No entanto, o aumento na taxa de corridas dos rebatedores também foi notório, independentemente de estarem rebatendo primeiro ou em segundo.

Os times que rebatem primeiro geralmente pegam o Power Surge nos overs 15,16 e 17. Os times que estão perseguindo o placar optam pelo Power Surge entre o 11º e o 15º over para aumentar sua taxa de pontuação e reduzir a distância entre as corridas necessárias e as bolas restantes.

Das três novas regras introduzidas na temporada 2020-21, a regra do Power Surge foi a mais bem-sucedida. Ele ainda continua a ser aplicada e foi estendida para a Big Bash League Feminina (WBBL) também.