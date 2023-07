O que é o formato T20 da Copa do Mundo Feminina?

A Copa do Mundo Feminina T20 da ICC é um torneio bienal que determina a campeã mundial no formato T20 do críquete feminino. O evento foi realizado pela primeira vez em 2009 e desde então, sete edições do torneio foram realizadas. A Copa do Mundo T20 de 2023 é a oitava edição do evento. No entanto, o formato do torneio mudou ao longo dos anos.

2009-2014

Durante esse período, os seis times mais bem ranqueados no ranking T20 da ICC e duas vagas determinadas por um evento qualificatório compunham os oito times que disputavam o torneio principal.

2014 em diante

Os times agora são decididos com base nos sete melhores times do ranking da ICC. A nação sede se qualifica automaticamente e três equipes se qualificam com base num torneio qualificatório. Por exemplo, em 2023, a África do Sul se qualificou como a sede do evento. As sete equipes seguintes foram as equipes mais bem classificadas com base no ranking oficial da ICC. Por fim, duas equipes, Bangladesh e Irlanda, se qualificaram com base em suas performances no torneio qualificatório da Copa do Mundo.

Fase de grupos

Os dez times finais são divididos em dois grupos de cinco equipes cada. Os grupos foram decididos num sorteio. Em cada grupo, os times se enfrentam num formato todos-contra-todos. No final da etapa, os dois melhores times de cada grupo se qualificam para as semifinais.

Fase de mata-mata

O primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B e o primeiro do Grupo B enfrenta o segundo do Grupo A. Os vencedores dessas duas partidas disputam a final.