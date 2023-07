Quem é o red-inker numa partida de críquete?

Uma equipe de críquete consiste de onze jogadores. As entradas de um time são consideradas all-out, ou todas fora, quando dez wickets tiverem caído, isto é, quando dez rebatedores tiverem sido eliminados. Isso significa que um rebatedor continuaria sem ser eliminado depois que os dez wickets tiverem caído. O último rebatedor que permanece não eliminado é chamado de red inker.

A história desse termo data do críquete arcaico, quando o placar era escrito à mão. Um rebatedor que não é eliminado geralmente tem um asterisco ao lado do número de corridas que ele marcou. Numa era em que a pontuação era registrada à mão, o responsável pelo placar geralmente escrevia o nome do jogador que não foi eliminado com uma tinta vermelha. Por isso, o termo red-inker.

No críquete, quando um rebatedor permanece sem ser eliminado ao final das entradas, a sua média aumenta exponencialmente. Por esse motivo, o red-inker também é chamado de “O Guardião da Média”.

Em muitos casos, o red-inker é usado de forma equivocada para o rebatedor Nº. 11 e como o rebatedor é o último a entrar, presume-se que ele é aquele que se mantém sem ser eliminado.

O rebatedor das Índias Ocidentais Shivnarine Chanderpaul detém o recorde de maior número de partidas sem ser eliminado no críquete internacional. O canhoto foi o red inker mais formidável, com 94 não eliminações em seu nome. Em 49 desses casos, ele se manteve ser eliminado no test cricket, um formato no qual ele é o oitavo maior pontuador da história do jogo.