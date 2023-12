Existe a regra do X-Factor no críquete?

A temporada 2020-21 da Big Bash League acompanhou a implementação de algumas novas regras no torneio. Uma delas era a regra do X-factor.

De acordo com essa regra, um time pode anunciar dois jogadores adicionais além dos onze inicias antes do início da partida. Esses jogadores podem substituir qualquer um dos outros jogadores nos onze, mas somente depois do 10º over das entradas. Esse jogador substituto pode rebater, arremessar ou defender o campo. No entanto, esse jogador X-factor não pode substituir um jogador que já rebateu ou que tenha arremessado por mais de um over.

Apenas um dos dois jogadores adicionais pode ser substituto de acordo com a regra do X-factor, não os dois. A regra do X-factor foi concebida para dar aos times um boost estratégico que pode mudar a partida com a inclusão de um rebatedor ou arremessador especialista ou de um jogador balanceado.

Infelizmente, a regra do X-factor não foi recebida com boas avaliações. Como resultado, ela foi excluída na edição de 2022 da Big Bash League. No entanto, inspirada pela regra do X-factor, a Indian Premier League (a maior Liga Principal de Críquete da Índia) introduziu a regra do Jogador de Impacto a partir da edição de 2023. Ela difere da regra do X-factor em dois pontos: