O que é o Danish Wipe no badminton?

O Danish Wipe no badminton é um tipo de técnica defensiva de segurança que é aplicada com um backhand. Ele também é conhecido como Swedish Swish.

O Danish Wipe é um movimento híbrido na metade do caminho entre um lob e um drive. Esse ataque é executado da linha de base, ou seja, da ponta mais distante da quadra. Para executar o Danish Wipe, o jogador tem que permitir que a peteca caia até a altura do joelho. Depois disso, o jogador posiciona a raquete de modo que fique abaixo da peteca. Depois, num movimento abrangente, o jogador arremessa a peteca para cima e finaliza a jogada com uma conclusão potente.

O Danish Wipe faz com que a peteca seja arremessada até a linha de base da quadra do oponente. Esse movimento defensivo alto é aplicado com um backhand. Ele é usado contra um oponente que prefere atacar na rede. Quando um Danish Wipe é aplicado, o oponente é forçado a se afastar da rede, e ele não é capaz de jogar usando seus pontos fortes.

Apesar de ser uma técnica engenhosa, o Danish Wipe tem muitas desvantagens. O badminton envolve agilidade e jogo de pés. Os jogadores precisam se certificar de que seus oponentes não tenham tempo o suficiente para reagir. Em total contraste a esse dogma central, o Danish Wipe faz completamente o contrário. Ele permite que a peteca caia até a altura do joelho. Isso dá amplo tempo para que o oponente se coloque numa posição neutra ou de comando.

Outra desvantagem do Danish Wipe é a quantidade de ataques malsucedidos no processo de permitir que a peteca caia até a altura do joelho. O ângulo descendente da raquete geralmente não é preferível, pois não é uma posição ofensiva. Quando a peteca é atacada rapidamente, o atacante também pode evitar que o oponente tenha tempo de reação.

A origem da nomenclatura deste ataque é obscura. No entanto, o Danish Wipe continua sendo um dos movimentos de backhand mais conhecidos no badminton.