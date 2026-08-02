Prognóstico: El Nacional x 9 de Octubre | Liga Pro Série B | 07/08/2026

Liga Pro Série B | El Nacional 12% VS 9 de Octubre 47% 12% 41% 47% El Nacional Empate 41% 9 de Octubre 🏆 Palpite 9 de Octubre ⚽ Mais de 2.5 Gols NÃO 29% probabilidade 🔁 Ambas Marcam NÃO 39% probabilidade Confiança do Modelo 88% 56% Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 141/254 ★ MELHOR APOSTA 9 de Octubre Vitória 9 de Octubre lidera a Liga Pro Série B e enfrenta um El Nacional em crise, com apenas 2 vitórias em 20 jogos . A probabilidade do modelo de 47% supera a implícita, oferecendo um valor interessante. Além disso, a defesa sólida dos visitantes, com média de 0.2 gols sofridos fora de casa, reforça o favoritismo. 💡 El Nacional não El Nacional não venceu em casa nesta temporada, com 0 vitórias em 9 jogos , destacando a dificuldade de converter o apoio da torcida em resultados positivos.

O confronto entre El Nacional e 9 de Octubre marca mais um capítulo na luta pela sobrevivência e pela glória na Liga Pro Série B. Enquanto El Nacional ocupa a última posição com apenas 8 pontos, 9 de Octubre lidera com folga, somando 35 pontos. A equipe da casa precisa desesperadamente de uma vitória para escapar da lanterna, mas enfrenta um adversário que, além de liderar a competição, vem de uma sequência de invencibilidade. Com uma média de apenas 0.56 gols marcados em casa, El Nacional terá que superar suas limitações ofensivas para desafiar o favorito.

📊 Estatísticas dos Times El Nacional V E D D D 2 Vitórias 5 Empates 13 Derrotas Média de Gols Marcados 0.95 Média de Gols Sofridos 1.7 Mais de 2.5 55% Ambas Marcam 65% Redes Fechadas 2 Sem Marcar 7 Casa 0V 4E 5D Fora 2V 1E 8D 9 de Octubre E V E E E 9 Vitórias 8 Empates 3 Derrotas Média de Gols Marcados 1.1 Média de Gols Sofridos 0.55 Mais de 2.5 30% Ambas Marcam 30% Redes Fechadas 13 Sem Marcar 8 Casa 6V 2E 2D Fora 3V 6E 1D

Veredito: Visão Completa

A análise do elenco e a ausência de lesões favorecem a manutenção das probabilidades iniciais. A probabilidade de vitória do 9 de Octubre é de 47%, com odd de 2.13, representando valor em relação à média do mercado. A defesa sólida dos visitantes torna o mercado de Menos de 2.5 gols atraente, dado que o El Nacional tem dificuldades ofensivas. Com o ataque visitante também não sendo prolífico, a aposta em Menos de 2.5 gols com odd de 1.40 é uma alternativa sólida.

Estatísticas da Temporada em Contexto

Os números da temporada revelam contrastes claros entre as duas equipes. El Nacional, com uma média de apenas 0.56 gols marcados em casa, enfrenta dificuldades para criar chances claras, refletidas na ausência de vitórias como mandante. Por outro lado, 9 de Octubre se destaca pela solidez defensiva, com 13 jogos sem sofrer gols, incluindo 7 fora de casa. Embora sua média de gols marcados fora seja de apenas 0.7, a equipe compensa com uma defesa quase impenetrável. O diferencial na precisão de passes e na capacidade de manter a posse de bola também favorece os visitantes, que usam essa vantagem para controlar o ritmo das partidas.

O Fator Disponibilidade

Ambas as equipes chegam ao confronto sem lesões significativas, o que pode ser crucial para El Nacional, que precisa de todos os recursos disponíveis para tentar surpreender. 9 de Octubre, por sua vez, se beneficia de um elenco completo para manter sua estratégia de jogo sólido e compactado. Historicamente, o confronto é equilibrado, mas a atual forma e a diferença na tabela sugerem que 9 de Octubre tem a vantagem. Com a liderança em jogo, os visitantes devem manter sua abordagem tática conservadora, enquanto El Nacional tenta quebrar a sequência de resultados negativos.

Como o Jogo Deve se Desenrolar

Nos primeiros 20 minutos, 9 de Octubre provavelmente adotará uma postura cautelosa, buscando controlar a posse de bola e explorar erros do El Nacional. Com uma média de 0.7 gols marcados fora, eles não devem se expor cedo. No meio da partida, o domínio deve ser dos visitantes, que usarão sua solidez defensiva para frustrar os ataques do El Nacional. Nos minutos finais, com o cansaço se instalando, o time da casa pode tentar uma pressão final, mas a estatística de 7 jogos sem vencer em casa pesa contra. A expectativa é que 9 de Octubre mantenha o controle, favorecendo uma aposta em poucos gols.

Perguntas Frequentes