Prognóstico: El Nacional x 9 de Octubre | Liga Pro Série B | 07/08/2026

Liga Pro Série B|07/08/2026
El NacionalEmpate 41%9 de Octubre
🔁
Ambas Marcam
NÃO
39% probabilidade
56%Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 141/254
9 de Octubre Vitória
9 de Octubre lidera a Liga Pro Série B e enfrenta um El Nacional em crise, com apenas 2 vitórias em 20 jogos
. A probabilidade do modelo de 47% supera a implícita, oferecendo um valor interessante. Além disso, a defesa sólida dos visitantes, com média de 0.2 gols
sofridos fora de casa, reforça o favoritismo.
💡
El Nacional não venceu
em casa nesta temporada, com 0 vitórias em 9 jogos
, destacando a dificuldade de converter o apoio da torcida em resultados positivos.
O confronto entre El Nacional e 9 de Octubre marca mais um capítulo na luta pela sobrevivência e pela glória na Liga Pro Série B. Enquanto El Nacional ocupa a última posição com apenas 8 pontos, 9 de Octubre lidera com folga, somando 35 pontos. A equipe da casa precisa desesperadamente de uma vitória para escapar da lanterna, mas enfrenta um adversário que, além de liderar a competição, vem de uma sequência de invencibilidade. Com uma média de apenas 0.56 gols marcados em casa, El Nacional terá que superar suas limitações ofensivas para desafiar o favorito.
📊 Estatísticas dos Times
Média de Gols Marcados0.95 Média de Gols Sofridos1.7
Mais de 2.555%
Ambas Marcam65%
Redes Fechadas2
Sem Marcar7
Média de Gols Marcados1.1 Média de Gols Sofridos0.55
Mais de 2.530%
Ambas Marcam30%
Redes Fechadas13
Sem Marcar8
Veredito: Visão Completa
A análise do elenco e a ausência de lesões favorecem a manutenção das probabilidades iniciais. A probabilidade de vitória do 9 de Octubre é de 47%, com odd de 2.13, representando valor em relação à média do mercado. A defesa sólida dos visitantes torna o mercado de Menos de 2.5 gols atraente, dado que o El Nacional tem dificuldades ofensivas. Com o ataque visitante também não sendo prolífico, a aposta em Menos de 2.5 gols com odd de 1.40 é uma alternativa sólida.
Estatísticas da Temporada em Contexto
Os números da temporada revelam contrastes claros entre as duas equipes. El Nacional, com uma média de apenas 0.56 gols marcados em casa, enfrenta dificuldades para criar chances claras, refletidas na ausência de vitórias como mandante. Por outro lado, 9 de Octubre se destaca pela solidez defensiva, com 13 jogos sem sofrer gols, incluindo 7 fora de casa. Embora sua média de gols marcados fora seja de apenas 0.7, a equipe compensa com uma defesa quase impenetrável. O diferencial na precisão de passes e na capacidade de manter a posse de bola também favorece os visitantes, que usam essa vantagem para controlar o ritmo das partidas.
O Fator Disponibilidade
Ambas as equipes chegam ao confronto sem lesões significativas, o que pode ser crucial para El Nacional, que precisa de todos os recursos disponíveis para tentar surpreender. 9 de Octubre, por sua vez, se beneficia de um elenco completo para manter sua estratégia de jogo sólido e compactado. Historicamente, o confronto é equilibrado, mas a atual forma e a diferença na tabela sugerem que 9 de Octubre tem a vantagem. Com a liderança em jogo, os visitantes devem manter sua abordagem tática conservadora, enquanto El Nacional tenta quebrar a sequência de resultados negativos.
Como o Jogo Deve se Desenrolar
Nos primeiros 20 minutos, 9 de Octubre provavelmente adotará uma postura cautelosa, buscando controlar a posse de bola e explorar erros do El Nacional. Com uma média de 0.7 gols marcados fora, eles não devem se expor cedo. No meio da partida, o domínio deve ser dos visitantes, que usarão sua solidez defensiva para frustrar os ataques do El Nacional. Nos minutos finais, com o cansaço se instalando, o time da casa pode tentar uma pressão final, mas a estatística de 7 jogos sem vencer em casa pesa contra. A expectativa é que 9 de Octubre mantenha o controle, favorecendo uma aposta em poucos gols.
Perguntas Frequentes
1
Quais são as odds para El Nacional vs 9 de Octubre?
As odds são El Nacional 8.33, Empate 2.44, 9 de Octubre 2.13. A vitória do 9 de Octubre com 47% de probabilidade do modelo oferece valor.
2
Haverá mais de 2.5 gols em El Nacional vs 9 de Octubre?
Com xG total de 0.97 e apenas 29% de probabilidade para Mais de 2.5 gols, é improvável. Odds de 3.45 não justificam o risco.
3
Ambos os times marcarão em El Nacional vs 9 de Octubre?
Com 30% de probabilidade de Ambas Marcam, e 9 de Octubre com 13 jogos
sem sofrer gols, é improvável. Odd para Não é 1.30.
4
Qual é a forma recente do El Nacional?
Últimos 5 jogos
: vitória 3-1, empate 0-0, derrotas 1-2, 0-1, 0-3. Em casa: 0 vitórias, média 0.56 gols, 2 jogos
sem sofrer gol
.
5
O que está em jogo
em El Nacional vs 9 de Octubre?
El Nacional luta para sair da lanterna, enquanto 9 de Octubre busca consolidar a liderança, estando 27 pontos à frente.
6
Qual é a opção Sem Empate para El Nacional vs 9 de Octubre?
Sem Empate devolve a aposta
em caso de empate. Odds são El Nacional 6.50, 9 de Octubre 1.75. Melhor valor no visitante.