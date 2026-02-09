Taylor Fritz x Marcos Giron Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 10/2/2026

Taylor Fritz, cabeça de chave número 1, enfrenta o não cabeça Marcos Giron na primeira rodada do Dallas Open em quadra dura coberta. O vencedor avança para enfrentar Brandon Nakashima ou Mattia Bellucci na segunda rodada. Fritz tem probabilidade implícita de vitória entre 56–72% nas principais casas de apostas, enquanto Giron aparece entre 43–28%.

Análise de Taylor Fritz e Forma Recente

Fritz entra como sétimo do ranking live e segue sem título de simples em quadra dura desde 2024. Seu melhor resultado em Dallas foi semifinal há três anos; no ano passado caiu na segunda rodada para o eventual campeão Denis Shapovalov.
Últimos seis jogos: D D V V V D
Venceu três dos quatro jogos de simples na United Cup antes de chegar à quarta rodada do Australian Open. Cinco dos últimos sete jogos tiveram pelo menos um tie-break.

Análise de Marcos Giron e Forma Recente

Giron chegou às semifinais em Hong Kong e Auckland nesta temporada, mas perdeu na primeira rodada do Australian Open para Learner Tien em cinco sets com dois tie-breaks.
Últimos seis jogos: D V V V D D
Tem campanha 6–9 no ano. Quatro dos últimos seis confrontos com Fritz tiveram pelo menos um tie-break, incluindo os dois jogos anteriores em Dallas (Giron venceu em 2022, perdeu em 2023).

Histórico de Confrontos

Fritz lidera por 8 a 2 no geral, mas Giron levou sets em cinco dos últimos seis encontros.

  • 26/06/2025: Taylor Fritz 2–1 Marcos Giron (Eastbourne)
  • 10/05/2025: Taylor Fritz 0–2 Marcos Giron (Roma)
  • 18/02/2024: Taylor Fritz 2–0 Marcos Giron (Delray Beach)
  • 24/05/2023: Marcos Giron 1–2 Taylor Fritz (Genebra)
  • 11/02/2023: Taylor Fritz 2–1 Marcos Giron (Dallas)
  • 11/02/2022: Taylor Fritz 1–2 Marcos Giron (Dallas)

Tie-breaks apareceram nos dois jogos em Dallas e em quatro dos últimos seis no total.

Escalação, Lesões e Suspensões

Nenhuma lesão ou desistência reportada para nenhum dos dois jogadores. Ambos devem entrar em plena condição para a estreia em quadra dura coberta.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

Fritz é favorito no moneyline entre 1.32–1.37, Giron entre 3.13–3.40.
Total de games mais/menos 22.5 fica próximo de paridade. Mercado de tie-break inclina para mais de 0.5 tie-breaks entre 1.65–1.75 pelo padrão histórico. Aposta em sets Fritz 2–1 aparece entre 3.50–4.00 com valor caso Giron leve um set. As odds estão estáveis com Fritz como claro favorito, mas não esmagador.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão pela Tennis Channel, Tennis TV ou emissoras regionais com direitos ATP (confira a programação local). Início aproximado às 19:00 horário local (Dallas, CST) no dia 11 de fevereiro de 2026.

Prognóstico: Taylor Fritz x Marcos Giron – Dallas Open

Fritz tem clara vantagem no papel e nas condições de Dallas, mas Giron já provou ser capaz de estender sets e forçar tie-breaks contra ele. O principal risco para Fritz está na forma recente de semifinais de Giron e no histórico de levar top players a sets decisivos em quadra coberta.

  • Previsão Final: Taylor Fritz vence Marcos Giron 2–1 (sets)
  • Melhor Aposta: Mais de 0.5 tie-breaks (faixa de 1.65–1.75)
  • Alternativa de Valor: Mais de 22.5 games no total (cerca de 1.80–1.90)

