Guayaquil City FC x Emelec — Palpite | Liga Pro | 10/08/2026

Palpites de Futebol
05.08.2026 10:03
Guayaquil City FC x Emelec — Palpite | Liga Pro | 10/08/2026 Guayaquil City FC x Emelec — Palpite | Liga Pro | 10/08/2026
Liga Pro10/08/2026
Guayaquil City FC
VS
Emelec
💡A odd de 3.15 para a vitória do Guayaquil City FC não reflete sua recente estabilidade em casa, onde tem um bom desempenho contra times de menor classificação.
★ MELHOR APOSTA
A melhor aposta de valor é a vitória do Guayaquil City FC com odd de 3.15, oferecendo uma vantagem de 9%.
O modelo atribui ao Guayaquil City FC uma probabilidade de vitória de 52%, enquanto a odd de 3.15 implica uma probabilidade de apenas 31.75%. Essa diferença de 9% representa uma oportunidade significativa de valor.

Análise de Forma e Valor

Guayaquil City FC entra em campo com uma forma relativamente estável, conseguindo uma vitória e três empates nos últimos cinco jogos. O time marcou um total de 20 gols nos últimos 20 jogos, mantendo uma média de 1 por partida, enquanto sua defesa sofreu 23 gols, o que resulta em uma média de 1.15 gols sofridos por jogo. Em casa, o desempenho é ligeiramente melhor, com uma média de 0.89 gols marcados e sofridos por jogo. Isso indica que, jogando em seus domínios, o Guayaquil City FC tem uma defesa mais sólida e um ataque eficiente o bastante para garantir pontos. Por outro lado, o Emelec vem de uma fase menos favorável, com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos. A equipe tem dificuldades para marcar, com uma média de apenas 0.7 gols por jogo, e sua defesa não é das mais seguras, sofrendo em média 1.25 gols por partida. Além disso, fora de casa, o Emelec tem um histórico de dificuldades, com apenas duas vitórias em 11 jogos, marcando em média 0.64 gols e sofrendo 1.45 por jogo. Essa disparidade no desempenho entre casa e fora pode ser crucial para o resultado final.

Análise de Mercados e Valor

No mercado de resultado (1X2), o Guayaquil City FC é cotado com odd de 3.15, o que dá uma probabilidade implícita de 31.75%. No entanto, o modelo prevê uma probabilidade de vitória de 52%, gerando uma vantagem de 20.25% para a aposta na vitória da equipe da casa. O empate está com odd de 3.1, implicando uma probabilidade de 32.26%, enquanto o Emelec, com odd de 2.35, tem uma probabilidade implícita de 42.55%. No mercado de gols, a previsão para Mais de 2.5 gols é de apenas 26%, com odd de 2.55, o que não oferece valor significativo. Já o mercado Ambas Marcam — Sim, com odd de 2.05 e uma probabilidade de 34%, também não apresenta uma vantagem clara. A opção de Dupla Chance para Guayaquil City FC ou empate, com odd de 1.57, oferece uma segurança maior, considerando a forma recente das duas equipes. No final das contas, a aposta na vitória do Guayaquil City FC se destaca como a melhor opção de valor.

 

Análise de Riscos e Disciplina

Embora a aposta na vitória do Guayaquil City FC apresente um valor significativo, há riscos que não podem ser ignorados. A equipe tem uma média de 0.89 gols marcados em casa, o que pode não ser suficiente caso o Emelec consiga se fechar bem na defesa. Além disso, o Emelec, apesar de seu histórico recente de derrotas, já demonstrou capacidade de surpreender em partidas fora de casa. O mercado parece subestimar o potencial de resistência do Emelec, refletido em sua capacidade de manter o placar em 0-0 em algumas ocasiões recentes. Dois cenários de falha realistas incluem o Emelec marcando primeiro e forçando o Guayaquil City FC a correr atrás do resultado, ou uma partida travada com poucas chances de gol. Para um apostador disciplinado, é crucial ajustar o valor da aposta caso a odd da vitória do Guayaquil City FC caia abaixo de 2.90, pois a margem de valor seria significativamente reduzida.

Conclusão e Aposta Recomendada

A aposta mais valiosa para esta partida é a vitória do Guayaquil City FC com odd de 3.15, que oferece uma vantagem de 20.25% em relação à probabilidade implícita. Esta escolha se baseia na estabilidade do time jogando em casa e no desempenho inconsistente do Emelec fora de seus domínios. Para quem busca uma aposta mais segura, a opção de Dupla Chance para Guayaquil City FC ou empate com odd de 1.57 é interessante, dado o equilíbrio recente das equipes. O maior risco para esta aposta é a capacidade do Emelec de surpreender em jogos fora de casa, apesar de seu histórico recente não ser dos melhores. Portanto, é importante considerar o contexto e o momento dos times antes de decidir a aposta.

1
Qual é a melhor aposta de valor para Guayaquil City FC x Emelec?
A melhor aposta de valor é a vitória do Guayaquil City FC com odd de 3.15, oferecendo uma vantagem de 20.25% em relação à probabilidade implícita.
2
Quais são as probabilidades e probabilidades previstas?
O Guayaquil City FC tem uma probabilidade de vitória de 52% de acordo com o modelo, enquanto a odd de 3.15 implica apenas 31.75%. O empate e a vitória do Emelec têm probabilidades implícitas de 32.26% e 42.55%, respectivamente.
3
Existe uma alternativa de aposta mais segura?
Sim, a opção de Dupla Chance para Guayaquil City FC ou empate com odd de 1.57 é uma alternativa mais segura, considerando o equilíbrio recente das equipes.

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