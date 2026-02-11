Internacional x Palmeiras Quem Ganha? Análise da Rodada 3 do Brasileirão – 13/2/2026

O Brasileirão Série A chega à rodada 3 com Internacional recebendo Palmeiras no Estádio Beira-Rio. O Internacional aparece na parte baixa da tabela intermediária no início da temporada 2026 (1 ponto em duas rodadas: derrota por 0 a 1 para o Athletico-PR e empate em 1 a 1 fora contra o Flamengo), enquanto o Palmeiras ocupa a segunda posição com bom começo (4 pontos em dois jogos, incluindo goleada por 5 a 1 sobre o Vitória).

Nos últimos cinco jogos em todas as competições, o Inter vem de E V D E D (forma mista com falhas defensivas). O Palmeiras apresenta V V V V D (sequência dominante antes da derrota recente). No histórico direto recente, o Palmeiras leva vantagem com 3 vitórias, 1 do Inter e 2 empates nos últimos 6 jogos pela Série A, média de 2.5 a 3 gols por partida. O último duelo foi em 13/09/2025: Palmeiras 4-1 Internacional (hat-trick de Roque, Evangelista; Carbonero). O Inter conta com o apoio da torcida para reagir, enquanto o Palmeiras busca manter o embalo na ponta.

Análise do Internacional e Forma Recente

O Internacional está na zona intermediária baixa no início da Série A 2026 (1 ponto em duas rodadas), com saldo de gols negativo e foco na recuperação em casa.

Últimos cinco jogos: E V D E D

Mostra resiliência nos empates, mas sofre com a defesa (sofreu gols nos últimos jogos). Marca em média cerca de 1 gol recentemente, mas concede mais. Destaque: empate em 1 a 1 fora contra o Flamengo (gol de Borré) e derrota por 0 a 1 para o Athletico-PR.

Análise do Palmeiras e Forma Recente

O Palmeiras ocupa a vice-liderança no início da Série A 2026 (4 pontos em duas rodadas), com bom saldo de gols e figurando como forte candidato ao título.

Últimos cinco jogos: V V V V D

Mantém alto nível com vitórias dominantes. Marca mais de 2 gols em média recentemente e tem defesa sólida. Destaque: goleada por 5 a 1 sobre o Vitória (vários artilheiros) e bons resultados anteriores.

Histórico de Confrontos

Nos últimos seis jogos pela Série A: Internacional 1 vitória, Palmeiras 3 vitórias, 2 empates.

Média de gols entre 2.5 e 3, com Palmeiras dominante recentemente.

Destaque: 13/09/2025 – Palmeiras 4-1 Internacional (Série A).

Escalação, Desfalques e Suspensões

O Internacional segue sem Henri Koudossou (tornozelo) e Eryk Grzywacz (ruptura de ligamento); Rafael Lubach e Finn Becker estão suspensos.

O Palmeiras não tem grandes ausências confirmadas.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

O Palmeiras entra como favorito no 1X2: vitória na faixa de 2.20–2.40, empate entre 3.20–3.40 e Internacional em 3.00–3.30.

Mais de 2.5 gols aparece perto de 2.00–2.10 pela tendência recente.

Handicap Palmeiras -0.5 em torno de 1.80–1.90; ambos marcam sim perto de 1.80–1.90.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão pela Premiere/ESPN Brasil ou plataformas de streaming da liga (confira a programação local). Apito inicial às 00:30 UTC (21:30 horário de Brasília) no dia 12 de fevereiro.

Prognóstico: Internacional x Palmeiras – Brasileirão Série A

O Palmeiras chega com forma superior, maior profundidade e qualidade, devendo ditar o ritmo com finalizações clínicas. O Internacional segue competitivo em casa, mas enfrenta tarefa difícil contra o vice-líder. O principal risco está nas eventuais falhas defensivas do Palmeiras, que podem dar espaço para o Inter reagir.