Jagiellonia x Rangers — Análise e Odds | Liga Europa da UEFA | 06/08/2026

Liga Europa da UEFA | Jagiellonia 47% VS Rangers 23% 47% 30% 23% Jagiellonia Empate 30% Rangers 🏆 Palpite Jagiellonia @ 3 ⚽ Mais de 2.5 Gols SIM @ 1.95 54% probabilidade 🔁 Ambas Marcam SIM @ 1.7 55% probabilidade Confiança do Modelo 88% 55% Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 138/249 ★ MELHOR APOSTA Jagiellonia Vitória @ 3 Com uma confiança de 88%, o modelo aponta 47% de probabilidade para a vitória do Jagiellonia, superando a probabilidade implícita de 33.33% com odd de 3.00. Jagiellonia está em uma sequência de cinco vitórias consecutivas, enquanto Rangers tem mostrado inconsistência fora de casa. A defesa de Jagiellonia tem sido sólida, sofrendo em média apenas 0.83 gols em casa. 💡 Jagiellonia não perdeu nos últimos sete Jagiellonia não perdeu nos últimos sete jogos , marcando uma média de 1.42 gols por partida em casa, destacando sua força defensiva e capacidade de marcar consistentemente.

Sem um local definido, o confronto entre Jagiellonia e Rangers promete ser intenso na Liga Europa da UEFA. Jagiellonia vem de uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, mostrando uma defesa sólida que sofreu apenas 0.83 gols em média em seus jogos em casa. Rangers, por outro lado, tem uma média elevada de 2.25 gols por jogo, mas enfrenta desafios defensivos, sofrendo 1.56 gols em média fora de casa. Este equilíbrio entre ataque e defesa pode ser decisivo, especialmente considerando que Jagiellonia tem uma vantagem ofensiva em jogos recentes.

📊 Estatísticas dos Times Jagiellonia V V V V V 12 Vitórias 4 Empates 4 Derrotas Média de Gols Marcados 1.45 Média de Gols Sofridos 0.9 Mais de 2.5 55% Ambas Marcam 50% Redes Fechadas 9 Sem Marcar 3 Casa 8V 1E 3D Fora 4V 3E 1D Rangers E E V E V 8 Vitórias 7 Empates 5 Derrotas Média de Gols Marcados 2.25 Média de Gols Sofridos 1.35 Mais de 2.5 65% Ambas Marcam 70% Redes Fechadas 6 Sem Marcar 4 Casa 5V 3E 3D Fora 3V 4E 2D

📊 Mercados Adicionais Dupla Chance 1X 1.57 Dupla Chance X2 1.36 Dupla Chance 12 1.28 Mais de 1.5 Gols 1.33 Menos de 1.5 Gols 3.3

Como Eles Chegam

Jagiellonia chega a este confronto em um momento espetacular, com cinco vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 1-0 sobre Korona Kielce e uma vitória fora de casa por 2-1 contra o Motor Lublin. A defesa tem sido consistente, com nove jogos sem sofrer gols nos últimos 20. Rangers, por sua vez, empatou 1-1 com Dundee Utd e teve um empate sem gols contra o West Ham, mostrando certa dificuldade em manter a consistência. Fora de casa, Rangers tem uma média de 2 gols marcados, mas a defesa, que sofre 1.56 gols em média, pode ser um ponto fraco.

Previsão

A previsão é a vitória do Jagiellonia com odd de 3.00. Primeiro, as probabilidades sugerem um valor de 47% para a vitória, superior à probabilidade implícita. Taticamente, Jagiellonia tem uma defesa robusta que pode conter o ataque dos Rangers. Por fim, a forma recente de Jagiellonia, com cinco vitórias seguidas, dá-lhes um impulso psicológico. Alternativamente, o mercado 'Sem Empate' para Jagiellonia pode ser uma escolha segura, caso o jogo seja mais equilibrado do que o esperado.

Como Será Jogada

Taticamente, Jagiellonia deve adotar uma postura sólida na defesa, explorando contra-ataques rápidos, o que se reflete em sua média de 60% de posse de bola nos últimos jogos. Rangers, por outro lado, aposta em um ataque agressivo, com média de 8.2 chutes no alvo por jogo. A chave tática será o duelo no meio-campo, onde Jagiellonia deve tentar neutralizar a força ofensiva dos Rangers. A capacidade de Jagiellonia de manter a posse de bola e criar chances a partir de jogadas organizadas será crucial para dominar o ritmo do jogo.

Os Campos de Batalha Estatísticos Decisivos

O primeiro confronto crucial será o ataque de Jagiellonia contra a defesa dos Rangers. Jagiellonia tem uma média de 1.42 gols em casa, enquanto Rangers sofre 1.56 gols fora. O segundo embate será a posse de bola, com Jagiellonia controlando 60% em média, enquanto Rangers prefere um estilo mais direto. Por último, a capacidade dos Rangers de criar chances será testada pela solidez defensiva de Jagiellonia, que não sofreu gols em nove dos últimos 20 jogos. O duelo mais decisivo será o ataque de Jagiellonia contra a defesa de Rangers, pois pode determinar o resultado final e apoiar a aposta na vitória do Jagiellonia.

Perguntas Frequentes

1 Quais são as odds para Jagiellonia vs Rangers? As odds são: Jagiellonia 3.00, Empate 3.25, Rangers 2.32. A odd para Jagiellonia representa valor, já que a probabilidade implícita é de 33.33%, enquanto o modelo sugere 47%. 2 Haverá mais de 2.5 gols em Jagiellonia vs Rangers? Há 54% de chance de mais de 2.5 gols, com xG total de 2.33. A odd para Mais de 2.5 é 1.95. A recomendação é sim, já que ambas as equipes têm histórico de jogos com muitos gols. 3 Qual é a previsão de placar correto para Jagiellonia vs Rangers? O placar mais provável segundo o modelo é 1-0 para Jagiellonia, alinhado com o xG de 1.41 para Jagiellonia e 0.92 para Rangers. 4 Qual é a opção Sem Empate para Jagiellonia vs Rangers? A opção Sem Empate significa que, se o jogo terminar empatado, a aposta é devolvida. As odds são: Jagiellonia 2.20, Rangers 1.67. Oferece valor se você deseja proteger sua aposta na vitória do Jagiellonia.

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