Prognóstico NBB Playoffs: Minas vs Corinthians Paulista Prévia e Dicas de Apostas – 12/5/2026

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Prognóstico NBB Playoffs: Minas vs Corinthians Paulista Prévia e Dicas de Apostas – 12/5/2026 Prognóstico NBB Playoffs: Minas vs Corinthians Paulista Prévia e Dicas de Apostas – 12/5/2026

O Corinthians abriu esta série de quartas de final com uma grande vitória fora de casa por 100 a 90 sobre o Minas, na Arena UniBH, em 04/05/2026. Porém, o Minas respondeu imediatamente com triunfo por 97 a 91 no Ginásio Wlamir Marques em 07/05/2026.

Isso faz com que o retorno para Belo Horizonte tenha cara de jogo decisivo para o rumo da série. O Minas já vinha embalado após fechar a série anterior vencendo o Cruzeiro por 103 a 93 em 29/04/2026, enquanto o Corinthians chegou a esta fase depois de derrotar a Unifacisa por 81 a 71 também em 29/04/2026.

 

A série está empatada, os estilos já ficaram claros, e o fator casa agora volta a colocar o Minas em posição mais confortável nas apostas.

Rotação do Minas e Notícias da Equipe

Não foram encontrados relatos confirmados de lesões ou suspensões no Minas. O elenco disponível inclui Shaq Johnson, Devon Scott, Alexey Borges, Danilo Fuzaro, Jordan Williams, Facundo Corvalan, Rafael Mineiro e Gui Deodato.

O principal ajuste do Minas precisa ser defensivo. O Corinthians anotou 100 pontos no Jogo 1, então o time mineiro precisa melhorar a contenção no perímetro sem perder a força nos rebotes com Scott, Williams e Mineiro.

 

Quinteto provável:

Alexey Borges, Danilo Fuzaro, Shaq Johnson, Rafael Mineiro, Devon Scott

Principais opções do banco:

 

Jordan Williams, Facundo Corvalan, Gui Deodato, Tiago Kuehne, Wini Silva

Rotação do Corinthians Paulista

Também não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no Corinthians. O elenco conta com nomes como Elinho Corazza, Elyjah Clark, Isaac Thornton, Victão e Lucas Cauê como peças principais da rotação.

O melhor caminho do Corinthians continua sendo o controle dos armadores. A criação de Elinho foi fundamental na vitória do Jogo 1, e se o time voltar a encontrar bolas de três em transição logo no início dos ataques, poderá novamente empurrar o Minas para um jogo acelerado e desconfortável.

Quinteto provável:

Elinho Corazza, Elyjah Clark, Isaac Thornton, Victão, Lucas Cauê

 

Principais opções do banco:

Cauê Borges, Rafael Rachel, Mathias, Lucas Siewert, Daniel Onwenu

Confrontos Recentes

DataJogoPlacar
07/05/2026Corinthians Paulista vs Minas91-97
04/05/2026Minas vs Corinthians Paulista90-100
25/01/2026Minas vs Corinthians Paulista87-79
08/01/2026Corinthians Paulista vs Minas74-92
18/10/2025Minas vs Corinthians Paulista83-81
13/02/2025Minas vs Corinthians Paulista63-72
31/10/2024Corinthians Paulista vs Minas60-86
30/03/2024Minas vs Corinthians Paulista91-73

O Minas venceu seis dos últimos oito confrontos diretos, mas a vitória do Corinthians por 100 a 90 fora de casa mostrou que esta série está longe de ser previsível.

Por Que o Minas Ainda Tem o Melhor Perfil para o Jogo

Os dois primeiros jogos mostraram caminhos diferentes para a vitória. O Corinthians cresce quando a partida fica aberta e acelerada pelos armadores, enquanto o Minas rende mais quando consegue controlar o garrafão e executar ataques em meia quadra.

IndicadorMinasCorinthians Paulista
Situação da série1-11-1
Último resultado da sérieVitória por 97-91 foraDerrota por 91-97 em casa
Resultado do Jogo 1Derrota por 90-100Vitória por 100-90
Posição na temporada regular
Vitórias na temporada regular2927
Perfil de ritmoEquilibrado, apoiado no garrafãoJogo acelerado e mais volátil
Estatística avançadaMelhor saldo líquido de pontosMaior potencial de zebra
Probabilidade estimada de vitória60%40%

O mercado deve novamente colocar o Minas como favorito jogando em casa, e minha projeção concorda com isso desde que a linha não esteja exageradamente baixa.

O Minas teve campanha mais sólida, retrospecto superior no confronto direto e agora volta para Belo Horizonte após mostrar que consegue vencer em São Paulo. O Corinthians continua perigoso porque seus armadores conseguem mudar rapidamente o ritmo do jogo, mas o sucesso da equipe depende muito mais da eficiência ofensiva.

Onde Assistir

Os jogos do NBB são transmitidos dentro do ecossistema oficial da Liga Nacional de Basquete, com partidas e transmissões ao vivo divulgadas pela liga. Para este confronto, a disponibilidade pode variar conforme região e emissora.

A disponibilidade de streaming pode variar por região. Consulte as transmissoras locais.

Dicas de Apostas ao Vivo

Se o Minas começar dominando os rebotes defensivos, o handicap ao vivo do Minas ganha valor. Isso reduz as chances de transição rápida do Corinthians e leva o jogo para o estilo de meia quadra preferido dos mineiros.

Se o Corinthians fizer 25 ou mais pontos no primeiro quarto, o live Over passa a ser a melhor opção. A vitória no Jogo 1 mostrou que eles conseguem castigar o Minas quando o ritmo acelera cedo.

Se o Minas estiver perdendo no intervalo, mas com menos desperdícios de bola, vale olhar para o moneyline do Minas no segundo tempo. A profundidade do garrafão e o fator casa tendem a pesar mais quando o jogo fica mais físico e controlado.

Prognóstico Final

O Minas parece melhor posicionado para assumir o controle da série graças ao mando de quadra, à campanha mais consistente e ao garrafão mais forte, capaz de desgastar o Corinthians ao longo do jogo.

O Corinthians já provou que consegue vencer em Belo Horizonte, mas repetir isso exigirá outra atuação extremamente eficiente dos armadores.

  • Prognóstico Final: Vitória do Minas
  • Melhor Aposta: Minas moneyline
  • Valor Alternativo: Handicap do Minas
  • Aposta Arriscada: Minas vencer por 6-10 pontos

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