Mogi x Fortaleza Cearense – Palpites: Odds e Preview da NBB – 10/2/2026

O NBB traz Mogi das Cruzes recebendo Fortaleza Basquete Cearense no Ginásio Professor Hugo Ramos. O Mogi ocupa a tabela intermediária com 12 vitórias em 23 jogos (52% de aproveitamento), marcando em média 76 pontos e sofrendo 69. Já o Fortaleza aparece na parte de baixo com apenas 5 vitórias em 25 jogos (20% de aproveitamento), marcando 78 mas sofrendo 88 em média.

Nos últimos cinco jogos, o Mogi vem de D D V V V, enquanto o Fortaleza apresenta D D D V D. No histórico direto, o Mogi leva ampla vantagem com 20 vitórias contra 10 do Fortaleza em 30 confrontos, incluindo vitória apertada por 80 a 76 fora de casa no dia 10 de novembro de 2025. A média de pontos totais fica em 154, com domínio claro do Mogi em casa. O Mogi busca regularidade para subir na tabela, enquanto o Fortaleza luta contra o rebaixamento e tenta surpreender fora.

Análise do Mogi das Cruzes e Forma Recente

O Mogi está na zona intermediária da NBB com campanha 12-11 em 23 jogos, equilibrado no ataque e defesa, mas com perdas recentes destacando dificuldades fora de casa.
Últimos cinco jogos: D D V V V
Resultados alternados, com vitórias sólidas em casa mas concessões em derrotas. Em casa, média de 80 pontos marcados e 62,5 sofridos, com bom desempenho no primeiro tempo. Recentemente: derrota por 69 a 70 fora contra o Botafogo e 75 a 81 contra o Flamengo.

Análise do Fortaleza Basquete Cearense e Forma Recente

O Fortaleza aparece na zona de baixo da NBB com campanha 5-20 em 25 jogos, com graves problemas defensivos mas alguns lampejos ofensivos.
Últimos cinco jogos: D D D V D
Dificuldades constantes, com poucas vitórias. Fora de casa, média de 77 pontos marcados e 90 sofridos, muito vulnerável como visitante. Recentemente: derrotas pesadas por 76 a 96 no Corinthians e 82 a 97 no São José.

Histórico de Confrontos

Em 30 jogos anteriores: Mogi 20 vitórias (67%), Fortaleza 10 (33%).
Média de pontos: Mogi 79, Fortaleza 75, total 154.
Destaque recente:

  • 10/11/2025: Fortaleza 76-80 Mogi (NBB)
    Outros: Mogi 75-63 Fortaleza (03/04/2025); Fortaleza 76-69 Mogi (06/12/2024).

Escalação, Desfalques e Suspensões

Nenhuma lesão grave ou suspensão confirmada para nenhuma das equipes. Ambas devem entrar com rotações padrão e elenco praticamente completo.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

O Mogi entra como amplo favorito em casa no 1X2: vitória na faixa de 1.08–1.12, empate raro no basquete, Fortaleza em 7.00–8.00 ou mais.
Handicap Mogi -13.5 aparece entre 1.95–2.00, alinhado com as margens históricas.
Total de pontos do Mogi menos de 85.5 em torno de 1.80–1.90 (tendência nos confrontos diretos).
Mais de 150.5 pontos totais é possível, mas a defesa do Mogi inclina para o menos.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão pelas plataformas oficiais da NBB ou emissoras locais brasileiras. Apito inicial às 01:00 horário local (03:00 UTC de 10 de fevereiro).

Prognóstico: Mogi das Cruzes x Fortaleza Basquete Cearense – NBB

O Mogi tem clara vantagem jogando em casa e com retrospecto superior, devendo controlar o ritmo e explorar as fragilidades defensivas do Fortaleza fora. O Fortaleza mostra alguma luta, mas sofre muito como visitante. O principal risco está em corridas pontuadoras eventuais do Fortaleza se o Mogi relaxar no início.

  • Previsão Final: Mogi das Cruzes 82-68 Fortaleza Basquete Cearense
  • Melhor Aposta: Mogi das Cruzes -13.5 handicap
  • Alternativa de Valor: Total de pontos do Mogi menos de 85.5

