Palpites Série B: Náutico recebe Cuiabá nos Aflitos com pressão por pontos – 23/5/2026

O Náutico conseguiu uma importante vitória por 2 a 1 em casa contra um rival direto contra o rebaixamento recentemente, mas foi derrotado por 0 a 2 fora contra o Sport Recife antes disso. Eles estão na metade de baixo da tabela e lutam duro para escapar da zona de rebaixamento, com os jogos em casa ainda sendo fundamentais.

O Cuiabá conquistou uma sólida vitória por 1 a 0 fora contra um candidato ao acesso e depois empatou em 2 a 2 com o Novorizontino. Eles estão no meio da tabela, mostrando resiliência fora de casa, mas precisam de consistência agora que a temporada entra na reta final.

Esse confronto de quinta-feira à noite no Estádio dos Aflitos coloca um Náutico desesperado contra um Cuiabá mais estável. Os donos da casa precisam muito dos três pontos, enquanto os visitantes querem estragar a festa e subir na classificação.

Notícias do Náutico

Não há lesões ou suspensões importantes reportadas para o mandante. O elenco está praticamente completo.

Impacto tático: O técnico deve usar um compacto 4-2-3-1 ou 4-4-2, pressionando alto em casa para recuperar a bola rapidamente e lançar ataques rápidos pelas pontas.

Escalação Provável (4-2-3-1):

Vagner – Yago, Rafael Vaz, João Paulo, Guilherme – Rhaldney, Marco Antônio – Patrick, Patrick Allan, Kauã – Romarinho.

Notícias do Cuiabá

Não há desfalques significativos destacados para os visitantes. Os principais jogadores estão à disposição.

Impacto tático: Eles devem montar um equilibrado 4-3-3 ou 4-2-3-1, focando no controle do meio-campo e buscando contra-ataques ou bolas paradas para explorar a linha alta do Náutico.

Escalação Provável (4-3-3):

Walter – Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur – Denilson, Lucas Mineiro, Fernando Sobral – Derik Lacerda, Isidro Pitta, Clayson.

Histórico de Confrontos

O Cuiabá tem levado a melhor nos encontros recentes.

Data Partida Resultado 2025 Cuiabá x Náutico 2-0 Anteriores Resultados mistos –

O Cuiabá segue invicto nos últimos três confrontos.

Análise Principal

Empurrão em casa pela sobrevivência x visitante mais organizado se destaca. O Náutico tem bom apoio da torcida e motivação para evitar o rebaixamento, jogando com alta intensidade nos Aflitos. O Cuiabá traz melhor profundidade de elenco e organização fora de casa, mas a pressão do final de temporada e a segurança de meio de tabela podem reduzir sua urgência.

Indicadores mensuráveis:

Náutico tem boa média de PPG em casa com bom volume ofensivo.

Cuiabá mostra resiliência fora, mas sofre em jogos abertos.

Jogos de fim de temporada costumam ficar mais abertos com a pressão sobre o mandante.

Estatística avançada: O Cuiabá mantém maior criação de xG fora de casa, enquanto o Náutico demonstra conversão eficiente quando apoiado pela torcida.

Contexto da partida: Pressão contra o rebaixamento no Náutico versus relativa tranquilidade do Cuiabá cria um cenário em que os donos da casa precisam atacar, mas correm risco de deixar espaços.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas provavelmente favorecem um jogo equilibrado ou leve vantagem do Cuiabá (~45-50% de vitória fora). A vantagem de mando inclina para Náutico ou empate em torno de 48-52% — valor em gols.

Métrica Náutico (Casa) Cuiabá (Fora) PPG Recente ~1,4 ~1,5 Média de Gols Marcados 1,5 1,4 Gols Sofridos/Jogo 1,2 1,3

Onde Assistir

A disponibilidade de transmissão varia por região. No Brasil, a partida deve ser transmitida pelo Premiere (pay-per-view) ou Disney+/Star+. Internacionalmente, confira pacotes esportivos locais para cobertura ao vivo.

Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Náutico: Mandantes costumam começar agressivos em casa — se marcarem primeiro, espere Over 1.5 Gols ou Náutico +0.5 se fortalecer.

Mandantes costumam começar agressivos em casa — se marcarem primeiro, espere Over 1.5 Gols ou Náutico +0.5 se fortalecer. Ameaça de contra-ataque do Cuiabá: Se o Náutico se lançar em busca da vitória, os contra-ataques organizados do Cuiabá podem gerar valor em Empate ou Ambos Marcam após os 60 minutos.

Se o Náutico se lançar em busca da vitória, os contra-ataques organizados do Cuiabá podem gerar valor em Empate ou Ambos Marcam após os 60 minutos. Desespero no final: A pressão contra o rebaixamento costuma gerar drama nos minutos finais — mercados de Próximo Gol ganham apelo no último quarto conforme um dos lados se lança ao ataque.

Conclusão

A intensidade em casa e o desespero do Náutico dão a eles chance de brigar, mas a organização e a qualidade nos contra-ataques do Cuiabá os tornam perigosos. O jogo pode ser decidido se o Náutico conseguir transformar a pressão inicial em gols sem se expor demais.

Previsão Final:

Melhor Aposta: Mais de 2.5 Gols

Alternativa de Valor: Náutico vence ou empata (Dupla Chance)

Aposta Arriscada: Ambos Marcam Sim