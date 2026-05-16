Palpites NBB Playoffs: Prognóstico Franca vs Brasília – 19/5/2026

O Sesi Franca avançou com autoridade nas quartas de final, derrotando o Mogi das Cruzes por 88-70 fora de casa no dia 13 de maio e fechando a série. Antes, havia vencido por 78-77 em casa no Jogo 3 na prorrogação. O CAIXA Brasília passou pela sua quartas de final com uma vitória suada por 96-88 fora contra o Flamengo no dia 13 de maio, após uma derrota apertada em casa no começo da série.

O Franca entra como claro favorito com elite na temporada regular e domínio absoluto em casa, enquanto o Brasília traz resiliência de playoffs e momentum da trajetória de zebras. Essa semifinal tem um clássico contraste de força contra azarão. Espere uma batalha física de meia quadra, com ênfase em rebotes e execução defensiva no Pedrocão.

Notícias e Rotações das Equipes

Notícias do Franca

Não há lesões importantes reportadas. O elenco está saudável e se beneficiando do gerenciamento de rotação após quartas controladas. Georginho de Paula e Scott Machado comandam a criação, enquanto o garrafão oferece proteção de aro e rebotes.

Quinteto Provável: Scott Machado, Georginho de Paula, ala ala, Lucas Dias / ala de força, pivô.

Banco importante: Corderro Bennett, Paulo Henrique Scheuer, pivôs rotacionais.

O Franca se destaca pela criação equilibrada de pontuação e forte rebote defensivo no perímetro.

Notícias do Brasília

Sem desfalques significativos. O time conta com guardas veteranos e alas físicos. Possível gerenciamento de fadiga após uma série dura de quartas.

Quinteto Provável: Guarda pontuador principal, combo guard, ala, ala de força, pivô interior.

Banco importante: Jogadores de energia e pontuadores do banco.

O Brasília busca oportunidades de transição e presença física no garrafão.

Histórico de Confrontos

Data Vencedor Placar Observação Abr/2026 Franca 83-78 OT Duelo duro fora Início 2026 Franca Dominante Controle em casa Recente Mistos Apertados Jogos físicos

O Franca tem controlado historicamente os confrontos, especialmente em casa.

Análise Principal

Foco Estatístico: Rebotes e Controle de Turnovers

O Franca domina com net rating superior, rating defensivo de elite e taxa de rebote ofensivo, forçando baixo eFG% do adversário através de rotações de ajuda e proteção de aro. O Brasília responde com bom ratio de assistências, mas tem taxa de turnovers maior contra defesas de elite. Pontos no garrafão e percentual de rebote defensivo vão influenciar fortemente as segundas chances e as viradas de momentum.

Contexto Situacional e Choque de Estilos

O Franca se beneficia da vantagem de mando e do descanso após um caminho mais tranquilo nas quartas. O Brasília carrega algum cansaço da série mais longa, mas mostra garra fora de casa. Esse confronto opõe a execução estruturada de meia quadra do Franca contra as tentativas de transição e fisicalidade do Brasília. As trocas defensivas devem limitar infiltrações, enquanto o Franca caça mismatches no interior.

Mercado x Expectativa

O mercado deve favorecer fortemente o Franca como mandante pela tradição e forma, mas as vitórias recentes de playoffs do Brasília sugerem probabilidades um pouco mais equilibradas do que algumas linhas indicam. Valor no spread da casa ou em unders em um possível jogo controlado.

Tabela de Eficiência

Métrica Franca Brasília Ritmo Controlado Moderado Offensive Rating Elite Sólido Defensive Rating Top de linha Vulnerável Taxa de Rebotes Forte Equilibrado Taxa de Turnovers Baixa Maior

Onde Assistir

A disponibilidade de transmissão varia por região. Confira plataformas oficiais do NBB, YouTube ou emissoras esportivas brasileiras como ESPN Brasil ou BandSports para a cobertura ao vivo. Fora do Brasil, busque streams da liga ou pacotes regionais.

Dicas de Apostas ao Vivo

Controle inicial em casa → Spread ao vivo no Franca: O Franca costuma começar forte com paradas defensivas e apoio da torcida — mire no spread ao vivo da casa se dominar os rebotes iniciais.

O Franca costuma começar forte com paradas defensivas e apoio da torcida — mire no spread ao vivo da casa se dominar os rebotes iniciais. Problemas de faltas dos pivôs → Over no total do time adversário: Batalhas físicas no garrafão aumentam risco de faltas para o Brasília; apitos cedo abrem caminhos — overs ao vivo no total do Franca ganham valor.

Batalhas físicas no garrafão aumentam risco de faltas para o Brasília; apitos cedo abrem caminhos — overs ao vivo no total do Franca ganham valor. Regressão de arremessos no meio do jogo: Variância de arremessos de três é alta nos playoffs; inícios frios no primeiro tempo costumam regredir positivamente, apoiando Over ao vivo no total mais tarde.

Conclusão

A eficiência em casa, dominância nos rebotes e estrutura defensiva do Franca devem controlar esse jogo de semifinal em uma partida metódica e de poucos turnovers, embora a garra do Brasília possa forçar trechos competitivos. Profundidade de rotação e ajustes no segundo tempo serão decisivos.

Previsão Final: Franca 94 – Brasília 81

Melhor Aposta: Vitória do Franca

Alternativa de Valor: Under total de pontos

Aposta Arriscada: Franca -12.5 (odd maior se a separação ocorrer cedo)