Palpites LBF Feminina 2026: Sampaio W vs Sodie Mesquita W – 15/5/2026

O Sampaio W goleou o Sodie Mesquita W por 69-50 no dia 17 de abril e seguiu com vitórias dominantes, incluindo 115-43 contra o Salvador W no dia 2 de maio e 95-39 contra o Recife W no dia 30 de abril. O Sodie Mesquita W mostrou alguma garra em certos momentos, mas caiu por 80-51 para o Cerrado W no dia 11 de abril e vem sofrendo em jogos recentes.

Com o Sampaio recebendo o Sodie Mesquita no dia 15 de maio pela LBF Feminina, o time da casa vive uma sequência perfeita e busca manter o embalo, enquanto o Sodie Mesquita tenta uma rara zebra. O Sampaio lidera a liga com eficiência de elite; o Sodie Mesquita briga como azarão. Espere um jogo rápido e bem desequilibrado, com a profundidade e a dominância em casa do Sampaio em evidência.

Notícias do Sampaio W

Não há lesões importantes reportadas. O Sampaio entra com rotação completa.

Impacto tático: Jailin Cherry (15,3 PPG, 5,8 RPG) e Lays Da Silva (12,7 PPG, 5,0 RPG) oferecem pontuação e rebotes no perímetro e no garrafão. Mariana Queiroz (10,8 PPG) e Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG) dominam o interior nos rebotes e finalizações. A profundidade de Jenifer Munoz e Manuela Rios mantém o ataque equilibrado e fresco.

Quinteto Provável:

PG: Manuela Rios (9,6 PPG, 4,6 APG)

SG: Jailin Cherry (15,3 PPG)

SF: Lays Da Silva (12,7 PPG)

PF: Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG)

C: Mariana Queiroz (10,8 PPG)

Banco importante: Jenifer Munoz (10,8 PPG), Izabella Sangalli (10,0 PPG), Julia Mandilha. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadoras.

Notícias do Sodie Mesquita W

Sem desfalques significativos. O Sodie Mesquita conta com seu núcleo principal e profundidade limitada.

Impacto tático: Jayla Crawford (23,0 PPG) lidera a pontuação com alto volume de arremessos, enquanto Connie Clarke (15,6 PPG, 9,2 RPG) domina o garrafão. Leticia Dos Santos adiciona criação, mas jogos fora expõem turnovers e inconsistências defensivas.

Quinteto Provável:

PG: Leticia Dos Santos (6,5 PPG, 2,6 APG)

SG: Jayla Crawford (23,0 PPG)

SF: Connie Clarke (15,6 PPG, 9,2 RPG)

PF: Rafaelle Marciana (4,1 PPG)

C: Nayara Espinoza (3,0 PPG)

Banco importante: Amanda De Oliveira, Ana Gambim, Ster Martins. Carga de minutos concentrada nas estrelas e com risco de cansaço fora de casa.

Histórico de Confrontos

O Sampaio domina os duelos recentes:

Data Vencedor Placar 17/04/2026 Sampaio W 69-50 Anteriores Sampaio W Dominante

Tendências: Margens altas a favor do Sampaio; jogos com boa performance defensiva do mandante.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Sampaio controla o ritmo com rating ofensivo superior e eficiência defensiva de elite em casa. O Sodie Mesquita tenta volume, mas concede pontos por posse fora.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Sampaio tem enorme vantagem nos rebotes com Guimarães e Da Silva. O Sodie Mesquita depende de Clarke, mas eFG% e TS% favorecem fortemente o mandante pela melhor seleção de arremessos e menor número de erros.

Contexto Geral: O Sampaio se beneficia da vantagem de mando e da sequência invicta recente. O Sodie Mesquita enfrenta viagem e grande diferença de elenco.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Sampaio (75-80%+), alinhado com a dominância na tabela e o histórico direto — forte valor no mandante.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Sampaio W Sodie Mesquita W Ritmo / PPG Controlado / Alto Mais rápido / Baixo Defensive Rating Elite em casa Fraco fora Rebote / TO Grande vantagem / Baixo Competitivo / Maior Net Rating (Contexto) Dominante em casa Em dificuldade

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Início dominante do Sampaio em casa: Mandantes costumam atropelar logo no começo com intensidade. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Sampaio ou spread ao vivo aproveita os ajustes do Sodie Mesquita.

Mandantes costumam atropelar logo no começo com intensidade. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Sampaio ou spread ao vivo aproveita os ajustes do Sodie Mesquita. Problemas de faltas do Sodie Mesquita: Jogo físico gera apitos cedo em Crawford/Clarke. Pivotar para spread do Sampaio ao vivo ou Under na pontuação do Sodie Mesquita se titulares forem para o banco.

Jogo físico gera apitos cedo em Crawford/Clarke. Pivotar para spread do Sampaio ao vivo ou Under na pontuação do Sodie Mesquita se titulares forem para o banco. Goleada no segundo tempo: A profundidade do Sampaio (Cherry/Guimarães) cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se estiver na frente no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência, dominância nos rebotes com Gabriela Guimarães e a forma em casa tornam o Sampaio grande favorito contra um Sodie Mesquita em dificuldade liderado por Jayla Crawford. O confronto favorece o equilíbrio e a profundidade do mandante para uma vitória confortável.

Previsão Final: Vitória do Sampaio W

Melhor Aposta: Sampaio ML / spread da casa

Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Sampaio

Aposta Arriscada: Sodie Mesquita + pontos (ao vivo se largar bem)