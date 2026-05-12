Palpites LBF Feminina 2026: Sampaio W vs Sodie Mesquita W – 15/5/2026

O Sampaio W goleou o Sodie Mesquita W por 69-50 no dia 17 de abril e seguiu com vitórias dominantes, incluindo 115-43 contra o Salvador W no dia 2 de maio e 95-39 contra o Recife W no dia 30 de abril. O Sodie Mesquita W mostrou alguma garra em certos momentos, mas caiu por 80-51 para o Cerrado W no dia 11 de abril e vem sofrendo em jogos recentes.
Com o Sampaio recebendo o Sodie Mesquita no dia 15 de maio pela LBF Feminina, o time da casa vive uma sequência perfeita e busca manter o embalo, enquanto o Sodie Mesquita tenta uma rara zebra. O Sampaio lidera a liga com eficiência de elite; o Sodie Mesquita briga como azarão. Espere um jogo rápido e bem desequilibrado, com a profundidade e a dominância em casa do Sampaio em evidência.
Notícias do Sampaio W
Não há lesões importantes reportadas. O Sampaio entra com rotação completa.
Impacto tático: Jailin Cherry (15,3 PPG, 5,8 RPG) e Lays Da Silva (12,7 PPG, 5,0 RPG) oferecem pontuação e rebotes no perímetro e no garrafão. Mariana Queiroz (10,8 PPG) e Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG) dominam o interior nos rebotes e finalizações. A profundidade de Jenifer Munoz e Manuela Rios mantém o ataque equilibrado e fresco.
Quinteto Provável:
- PG: Manuela Rios (9,6 PPG, 4,6 APG)
- SG: Jailin Cherry (15,3 PPG)
- SF: Lays Da Silva (12,7 PPG)
- PF: Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG)
- C: Mariana Queiroz (10,8 PPG)
Banco importante: Jenifer Munoz (10,8 PPG), Izabella Sangalli (10,0 PPG), Julia Mandilha. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadoras.
Notícias do Sodie Mesquita W
Sem desfalques significativos. O Sodie Mesquita conta com seu núcleo principal e profundidade limitada.
Impacto tático: Jayla Crawford (23,0 PPG) lidera a pontuação com alto volume de arremessos, enquanto Connie Clarke (15,6 PPG, 9,2 RPG) domina o garrafão. Leticia Dos Santos adiciona criação, mas jogos fora expõem turnovers e inconsistências defensivas.
Quinteto Provável:
- PG: Leticia Dos Santos (6,5 PPG, 2,6 APG)
- SG: Jayla Crawford (23,0 PPG)
- SF: Connie Clarke (15,6 PPG, 9,2 RPG)
- PF: Rafaelle Marciana (4,1 PPG)
- C: Nayara Espinoza (3,0 PPG)
Banco importante: Amanda De Oliveira, Ana Gambim, Ster Martins. Carga de minutos concentrada nas estrelas e com risco de cansaço fora de casa.
Histórico de Confrontos
O Sampaio domina os duelos recentes:
|Data
|Vencedor
|Placar
|17/04/2026
|Sampaio W
|69-50
|Anteriores
|Sampaio W
|Dominante
Tendências: Margens altas a favor do Sampaio; jogos com boa performance defensiva do mandante.
Análise Principal
Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Sampaio controla o ritmo com rating ofensivo superior e eficiência defensiva de elite em casa. O Sodie Mesquita tenta volume, mas concede pontos por posse fora.
Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Sampaio tem enorme vantagem nos rebotes com Guimarães e Da Silva. O Sodie Mesquita depende de Clarke, mas eFG% e TS% favorecem fortemente o mandante pela melhor seleção de arremessos e menor número de erros.
Contexto Geral: O Sampaio se beneficia da vantagem de mando e da sequência invicta recente. O Sodie Mesquita enfrenta viagem e grande diferença de elenco.
Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Sampaio (75-80%+), alinhado com a dominância na tabela e o histórico direto — forte valor no mandante.
Tabela Principal – Indicadores
|Métrica
|Sampaio W
|Sodie Mesquita W
|Ritmo / PPG
|Controlado / Alto
|Mais rápido / Baixo
|Defensive Rating
|Elite em casa
|Fraco fora
|Rebote / TO
|Grande vantagem / Baixo
|Competitivo / Maior
|Net Rating (Contexto)
|Dominante em casa
|Em dificuldade
Onde Assistir
Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.
Dicas de Apostas ao Vivo
- Início dominante do Sampaio em casa: Mandantes costumam atropelar logo no começo com intensidade. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Sampaio ou spread ao vivo aproveita os ajustes do Sodie Mesquita.
- Problemas de faltas do Sodie Mesquita: Jogo físico gera apitos cedo em Crawford/Clarke. Pivotar para spread do Sampaio ao vivo ou Under na pontuação do Sodie Mesquita se titulares forem para o banco.
- Goleada no segundo tempo: A profundidade do Sampaio (Cherry/Guimarães) cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se estiver na frente no intervalo.
Conclusão
A superior eficiência, dominância nos rebotes com Gabriela Guimarães e a forma em casa tornam o Sampaio grande favorito contra um Sodie Mesquita em dificuldade liderado por Jayla Crawford. O confronto favorece o equilíbrio e a profundidade do mandante para uma vitória confortável.
Previsão Final: Vitória do Sampaio W
Melhor Aposta: Sampaio ML / spread da casa
Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Sampaio
Aposta Arriscada: Sodie Mesquita + pontos (ao vivo se largar bem)