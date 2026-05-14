Palpites Série B: Prognóstico Cuiabá vs Novorizontino – 17/5/2026

O Cuiabá vem de resultados frustrantes em casa, empatando jogos como o recente 0 a 0 contra o Athletic Club e o 1 a 1 com o Criciúma. Eles estão perto da zona de rebaixamento com apenas uma vitória na temporada e precisam urgentemente de um bom resultado na Arena Pantanal.

O Novorizontino chega em bem melhor fase após a vitória sólida por 1 a 0 em casa contra o Botafogo-SP e o impressionante 3 a 0 fora contra o América-MG. Eles brigam nas primeiras posições com mais poder ofensivo e bom momentum.

Esse confronto de sábado à noite na Arena Pantanal opõe a resiliência defensiva do Cuiabá contra a boa fase recente do Novorizontino — um clássico duelo de time em casa buscando recuperação contra visitante confiante. Espere um jogo tenso e tático, onde um momento de qualidade pode decidir.

Notícias do Cuiabá

Não há lesões ou suspensões importantes reportadas para o mandante. O elenco está praticamente completo.

Impacto tático: O técnico pode manter o esquema compacto e de baixo bloco que tem frustrado adversários, mas precisa de mais criatividade para transformar empates em vitórias em casa.

Escalação Provável (4-3-3): Walter – Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur – Denilson, Lucas Mineiro, Fernando Sobral – Derik Lacerda, Isidro Pitta, Clayson.

Notícias do Novorizontino

O visitante também não tem desfalques importantes destacados.

Impacto tático: O time de Enderson Moreira pode se postar mais à frente e explorar transições, usando a força mostrada nos jogos fora para pressionar o Cuiabá.

Escalação Provável (4-2-3-1): Jordan – Rafael, Luisão, Renato Palm, Willean Lepo – Geovane, Marlon – Rodrigo Soares, Igor Formiga, Paulo Sérgio – Lucca.

Histórico de Confrontos

O Novorizontino dominou os últimos encontros.

Data Partida Resultado Out/2025 Cuiabá x Novorizontino 0-1 Jun/2025 Novorizontino x Cuiabá 3-0

Estatística chave: O Novorizontino venceu os dois jogos sem sofrer gols — o Cuiabá não marcou em 180 minutos.

Análise Principal

Cuiabá está invicto em vários jogos em casa, contando com um ótimo registro defensivo (apenas 4 gols sofridos em 8 partidas), mas falta poder ofensivo. Eles têm média muito baixa de criação de chances e dificuldade para furar defesas organizadas.

Novorizontino está mais bem colocado na tabela, com melhor saldo de gols e mostrou que consegue vencer tanto de forma feia quanto clínica fora de casa. Os resultados recentes destacam maior profundidade de elenco e variedade no ataque.

Indicadores mensuráveis:

Cuiabá tem média abaixo de 1 gol marcado por jogo no geral.

Novorizontino tem maior xG em jogos fora.

O retrospecto casa/fora favorece o visitante neste confronto.

Contexto da partida: Pressão de meio de temporada — o Cuiabá precisa de pontos para sair da zona de perigo, enquanto o Novorizontino briga pelo G-4. A probabilidade implícita de vitória em casa (~55-60%) pode estar ligeiramente acima do real, considerando a resiliência do Novorizontino — o valor pode estar nos visitantes ou em jogos com poucos gols.

Métrica Cuiabá (Casa) Novorizontino (Fora) PPG Recente ~1,0 ~1,6 Gols Marcados/Jogo 0,8 1,4 % Jogos Sem Sofrer Gol 50% 40%

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view) e possivelmente pelo SporTV no Brasil. Internacionalmente, confira DAZN ou plataformas regionais com direitos da Série B.

Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Cuiabá → Mandantes costumam começar fortes na Arena Pantanal para evitar mais um empate — mire em Over 0.5 gols no primeiro tempo ou Cuiabá +0.5 se eles saírem agressivos.

→ Mandantes costumam começar fortes na Arena Pantanal para evitar mais um empate — mire em Over 0.5 gols no primeiro tempo ou Cuiabá +0.5 se eles saírem agressivos. Ameaça de transição do Novorizontino → Se o Cuiabá se lançar, os contra-ataques do visitante (provados nas vitórias recentes fora) podem gerar valor em Próximo Gol ou Novorizontino Empate Anula após os 60 minutos.

→ Se o Cuiabá se lançar, os contra-ataques do visitante (provados nas vitórias recentes fora) podem gerar valor em Próximo Gol ou Novorizontino Empate Anula após os 60 minutos. Jogo truncado → Dado o histórico de empates em casa do Cuiabá e o controle do Novorizontino, Under 2.5 Gols ganha atrativo se o placar seguir igual até o intervalo.

Conclusão

A solidez defensiva em casa do Cuiabá torna difícil batê-los, mas a falta de força ofensiva e o retrospecto ruim contra esse adversário criam problemas reais. O Novorizontino chega com melhor momentum, dominância no H2H e opções de ataque que devem complicar a vida do mandante.

Previsão Final: Novorizontino Empate Anula

Melhor Aposta: Novorizontino Empate Anula

Alternativa de Valor: Menos de 2.5 Gols

Aposta Arriscada: Novorizontino vence sem sofrer go