O que é o Chicken Wing no Pickleball?

O Pickleball é um esporte repleto de técnicas ofensivas e defensivas empregadas para manter a bola dentro dos limites da quadra. Ele é um esporte rápido que demanda reação espontânea do jogador.

Nos ralis de alta intensidade, os jogadores frequentemente se veem em posições inadequadas para devolver ataques que se aproximam numa altitude desconfortável. Alguns desses ataques são direcionados ao corpo do jogador. Quando esses ataques são direcionados para o lado da raquete do jogador, ele pode achar difícil a devolução, dada a demanda de um tempo de reação rápido. Nesses casos, o jogador aplica um ataque frágil chamado chicken wing, ou asa de frango.

O chicken wing é um movimento defensivo em que o cotovelo da mão do jogador que está segurando a raquete aponta para cima e a raquete fica virada para baixo. Essa técnica não gera nenhuma potência e simplesmente é usada para defender uma bola recebida na altura do ombro do jogador pelo lado da raquete.

Em vez de entrar na posição vulnerável da asa de frango, os jogadores deveriam praticar se deslocar para entrar numa posição na qual eles podem aplicar um ataque forehand mais confortável e ofensivo.

Em casos raros, o chicken wing se torna um movimento de ataque se a raquete estiver virada num ângulo correto em direção à quadra. É necessário ter um bom jogo de pés nesses cenários. Alcançar a bola com um movimento rápido determinará a efetividade com a qual se pode devolver um ataque chicken wing.

Sendo assim, o chicken wing geralmente é mais uma posição na qual você quer colocar o seu oponente aplicando técnicas ofensivas na direção do corpo dele.