O que é o Joey no Pickleball?

O Pickleball é um esporte de raquetes que exige espontaneidade do jogador o tempo todo na quadra. Ele conta com uma série de técnicas avançadas, como o Erne, o Bert, o Scorpion, etc., que são difíceis de dominar. Uma dessas técnicas é chamada de Around the Post (ATP), ao redor do poste, numa tradução livre.

Um ATP é executado por um jogador de Pickleball que corre por fora das linhas da quadra e acerta um golpe no mesmo nível ou abaixo do nível dos postes da rede pelo lado de fora da quadra de modo que a bola viaja e aterrissa dentro das linhas. Ele geralmente é aplicado em resposta a um ataque cruzado bem executado que obriga o jogador a correr para recuperar a bola.

A melhor execução de um ATP pode ser vista quando a bola cruza a quadra e termina com um ponto para o jogador. No entanto, a melhor resposta possível para um ATP é outro ATP. Quando o jogador que está devolvendo um ATP responde com outro ATP, ele é chamado de Joey.

O Joey foi batizado em homenagem ao jogador de Pickleball Joe Valenti, que detém o crédito por popularizar essa técnica. O Joey é um ataque em que um ATP é aplicado em resposta a um ATP na direção do jogador que aplicou o primeiro ATP. Este é um ataque que exige muita técnica e geralmente confunde o oponente. O Joey não é necessariamente um ataque cruzado. A reação espontânea pode ajudar o jogador a aplicar o Joey contra o oponente que aplicou ATP que está do mesmo lado da quadra.

O Joey pode acabar como um finalizador, ou pode resultar numa devolução de baixo impacto por parte do oponente. Esse ataque de baixo impacto pode ser aproveitado ainda mais para dar maior vantagem ao jogador que aplicou o Joey.

O Joey ganhou popularidade em 2012 e hoje muitos tentam dominá-lo.