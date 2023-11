O serviço chainsaw é legal no pickleball?

O Pickleball é um esporte de raquete que tem leis para o serviço ideal. Um serviço no Pickleball é executado de baixo para cima. O contato da raquete com a bola deve acontecer abaixo do nível da cintura. A bola deve viajar até a outra quadra e quicar uma vez na caixa de serviço do retornador.

Há um tipo de serviço no Pickleball chamado de serviço chainsaw (motosserra). O serviço chainsaw recebe esse nome porque o jogador imprime giro na bola raspando sua raquete na bola ao realizar o saque. Isso faz com que a bola gire intensamente após quicar, dificultando a devolução. A direção da bola após o quique manda o jogador para fora da quadra. Ele é similar ao serviço kick no tênis. Esse serviço foi popularizado por Morgan Evans e Zane Navratil. O serviço chainsaw era considerado legal até a USA Pickleball bani-lo em 2022.

O serviço chainsaw era altamente popular e continua sendo usado em comunidades locais e no nível amador apesar do banimento. O motivo do banimento do serviço chainsaw vem da premissa básica do Pickleball como um esporte profissional. Embora ele tenha se inspirado no tênis, no tênis de mesa e no badminton, as características do Pickleball são bem diferentes.

Assim como a zona de não-voleio, um serviço regular visa assegurar longos ralis no jogo. Esse não é o caso em esportes como o tênis ou o tênis de mesa, onde as leis permitem que os jogadores conquistem pontos simplesmente com o serviço (também chamado de ace).

Como o serviço chainsaw permitia que os jogadores conquistassem pontos fáceis no serviço, ele abalava os princípios do esporte, levando ao seu banimento.