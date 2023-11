Qual é o significado de quinn no pickleball?

O Pickleball é um dos esportes que mais crescem mundialmente. Uma avaliação da década passada mostra como o esporte deu saltos em seu crescimento como um esporte profissional. Em termos de modelo de jogo e estilo, o esporte desenvolveu técnicas inovadoras e nomes para os vários aspectos da modalidade.

Um termo raro aqui é o Quinn. Um nome irlandês comum, essa palavra não se refere a nenhum jogador de Pickleball em especial. Na verdade, ela é usada como um verbo. Um jogador é quinado (quinned) se ele tiver perdido múltiplos jogos no mesmo espaço ou torneio sem marcar um único ponto (ex., 0-11). Não existe uma etimologia definitiva para explicar como o termo passou a existir. Não existe nenhuma lista que mencione um jogador de Pickleball profissional que tenha sido quinado.

Supõe-se que a derivação da palavra quinn no Pickleball possa ser baseada no uso da palavra nos Estados Unidos. No Kentucky, Michigan e na Dakota do Sul, existem municípios onde certas comunidades não são bem recebidas. Em outras palavras, elas não são incorporadas. Elas são particularmente mencionadas no Wikcionário.

Isso pode ter relação com um jogador de Pickleball não ser recebido ou incorporado num torneio ou espaço em particular por ter perdido múltiplas partidas consecutivas sem marcar um único ponto.

A menção da palavra quinn no glossário do Pickleball pode ser encontrada no Pickleball.Pro. No entanto, esse glossário também não detalha nenhuma lista de jogadores de Pickleball quinados. Na verdade, até junho de 2023, não há relato de nenhum artigo ou livro com o uso do termo quinn que não seja dentro do glossário do Pickleball.