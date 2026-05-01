Prognóstico Andreeva x Kostyuk: Final do WTA Madrid – 2/5/2026

Mirra Andreeva chegou à final com uma vitória dura sobre Hailey Baptiste por 6-4 e 7-6(8), salvando vários set points no tie-break, e antes havia despachado Leylah Fernandez por 7-6(1) e 6-3 nas quartas. Marta Kostyuk avançou ao bater Anastasia Potapova por 6-2, 1-6 e 6-1 na semi, depois de vitórias em sets diretos contra Jessica Pegula (6-1 e 6-4) e outras.

As duas jogadoras vivem o melhor momento da carreira no saibro vermelho de Madrid, com Andreeva mostrando consistência de elite e Kostyuk surfando em uma onda de agressividade e confiança rumo à sua primeira final de WTA 1000.

Forma e Condição de Andreeva

A russa de 19 anos (cabeça de chave 9) tem se mostrado extremamente composta ao longo do torneio. Não há preocupações com lesões ou cansaço; ela se recuperou bem da tensa semifinal e chega fresca. Seu jogo equilibrado — saque forte, golpes limpos de fundo e melhora no jogo de rede — cai como uma luva no saibro, permitindo construir pontos com paciência e acelerar quando necessário. A movimentação é excelente, sem qualquer limitação visível.

Forma e Condição de Kostyuk

A ucraniana cabeça de chave 26 tem sido uma das histórias do torneio, misturando potentes golpes de fundo com táticas inteligentes. Está fisicamente bem, sem problemas reportados, embora a semifinal de três sets tenha exigido mais dela do que os jogos de Andreeva. Seu estilo agressivo pode gerar winners espetaculares, mas também erros não forçados. No saibro, usa variedade e cobertura de quadra com eficiência, mas a consistência sob pressão será o grande teste.

Histórico de Confrontos

Kostyuk lidera por 1 a 0.

Data Torneio Superfície Vencedora Placar Jan/2026 Brisbane Hard Kostyuk 7-6(7) 6-3

No único encontro anterior, Kostyuk venceu um primeiro set apertado e dominou o segundo. Não há confrontos no saibro ainda; espera-se dinâmica diferente na superfície mais lenta, onde o pedigree de Andreeva no saibro aparece com força.

Dinâmica no Saibro e Batalha de Saque-Devolução

O saibro de Madrid premia paciência e rallies longos de fundo de quadra. Andreeva tem mostrado altos percentuais de hold e conversão de quebras neste torneio, usando profundidade para desgastar as adversárias. O jogo de devolução de Kostyuk esteve afiado (especialmente contra Pegula), mas o percentual de pontos ganhos no primeiro saque de Andreeva dá uma vantagem natural. Espere rallies de média a longa duração, onde a superior movimentação e variedade de Andreeva devem fazer a diferença.

Indicadores Recentes em Madrid Andreeva Kostyuk Hold % ~78% ~70% Break % ~40% ~35% Desempenho em Tie-breaks Forte Competitivo

Contexto de Agenda e Motivação

As duas chegaram à final por caminhos sólidos, mas Andreeva teve confrontos um pouco menos desgastantes. Como jovem estrela em busca do primeiro título em Madrid (e construindo sobre o bom momento recente no saibro), a motivação está altíssima. Kostyuk, em sua primeira final de 1000, joga sem pressão de obrigação, mas sente o peso do ranking e da experiência contra uma rival top 10.

Onde Assistir

A final será transmitida pela WTA TV, Tennis TV e grandes plataformas como DAZN e Eurosport na Europa. Nos EUA, deve ter cobertura do Tennis Channel. No Brasil, confira os canais com direitos da WTA. A disponibilidade de streaming varia por região — use os aplicativos oficiais da WTA para o melhor sinal.

Apostas ao Vivo

Momento inicial com devoluções — Kostyuk começa agressiva e pode quebrar cedo com seu forehand potente. Se ela largar na frente, vale mirar em apostas no primeiro set a favor dela antes de Andreeva se acertar.

Rallies longos nos sets finais — Andreeva brilha em pontos longos no saibro. Se a partida se estender, sua condição física e consistência devem prevalecer — bom valor em Andreeva vencendo o 2º ou 3º set.

Padrões de tie-break — As duas mostraram jogo clutch (Andreeva salvou set points contra Baptiste). Um primeiro set apertado indo para o tie-break é provável — Over de games no 1º set oferece boa oportunidade ao vivo.

Conclusão

No saibro de Madrid, a superior movimentação, consistência no saque e temperamento para grandes jogos de Andreeva dão a vantagem em uma final de alto nível. O estilo agressivo de Kostyuk a torna perigosa e capaz de roubar sets, mas o jogo completo da russa e sua forma recente devem prevalecer em um confronto competitivo.

Previsão Final: Andreeva em 3 sets

Melhor Aposta: Vitória de Mirra Andreeva

Alternativa de Valor: Mais de 22.5 games totais

Aposta Arriscada: Vitória de Kostyuk