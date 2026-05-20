Prognóstico Cavaliers x Knicks: Jogo 4 das semifinais do Leste na NBA 2026 – 25/5/2026

Palpites de Futebol
21.05.2026 00:30
Prognóstico Cavaliers x Knicks: Jogo 4 das semifinais do Leste na NBA 2026 – 25/5/2026 Prognóstico Cavaliers x Knicks: Jogo 4 das semifinais do Leste na NBA 2026 – 25/5/2026

O New York Knicks abriu a série com vitórias por 108-102 fora de casa no Jogo 1 e 115-109 em casa no Jogo 2, mostrando dominância física. O Cleveland Cavaliers respondeu com uma vitória suada por 112-105 fora de casa no Jogo 3, no dia 22 de maio, forçando turnovers e abrindo vantagem no final.

Com a série das semifinais da Conferência Leste voltando para Cleveland no Jogo 4, dia 24 de maio, o Cavaliers busca empatar a série com a energia da torcida, enquanto o Knicks quer abrir 3 a 1. O Cavaliers conta com o jogo de estrelas no perímetro e versatilidade no garrafão; o Knicks responde com identidade defensiva e criação liderada por Brunson. Espere um confronto físico e de alta tensão, com o cansaço dos playoffs possivelmente começando a aparecer após o início apertado da série.

 

Notícias do Cavaliers

Não há novas lesões importantes reportadas. O Cleveland entra com rotação completa após o duro Jogo 3.

Impacto tático: Donovan Mitchell (28,4 PPG, 5,8 APG) e Darius Garland (19,2 PPG, 6,1 APG) oferecem elite de criação e pontuação no backcourt, enquanto Evan Mobley (16,8 PPG, 9,4 RPG, 2,2 BPG) é o pilar na proteção da cesta e nos rebotes. A profundidade de Max Strus e Caris LeVert mantém o ataque equilibrado e as pernas frescas em casa.

Quinteto Provável:

 
  • PG: Darius Garland (19,2 PPG, 6,1 APG)
  • SG: Donovan Mitchell (28,4 PPG)
  • SF: Max Strus
  • PF: Evan Mobley (16,8 PPG, 9,4 RPG)
  • C: Jarrett Allen

Banco importante: Caris LeVert, Georges Niang e Dean Wade. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadores.

Notícias do Knicks

OG Anunoby é dúvida com desconforto muscular. Não há outras ausências graves; o Knicks gerencia boa profundidade de rotação.

Impacto tático: Jalen Brunson (26,8 PPG, 5,9 APG) lidera a criação, enquanto Karl-Anthony Towns (21,4 PPG, 10,2 RPG) e Mitchell Robinson oferecem pontuação interior e rebotes. A possível ausência de Anunoby prejudica a defesa nas alas e o espaçamento, forçando ajustes em duelos físicos.

 

Quinteto Provável:

  • PG: Jalen Brunson (26,8 PPG)
  • SG: Mikal Bridges
  • SF: OG Anunoby (dúvida)
  • PF: Karl-Anthony Towns (21,4 PPG, 10,2 RPG)
  • C: Mitchell Robinson

Banco importante: Josh Hart, Miles McBride e Donte DiVincenzo. Carga de minutos bem distribuída, mas a profundidade no garrafão é testada se Anunoby não jogar.

Histórico de Confrontos

Os recentes duelos de playoffs são apertados e físicos:

DataVencedorPlacar
22/05/2026Cavaliers112-105
20/05/2026Knicks115-109
18/05/2026Knicks108-102

Tendências: Totais altos em torno de 210+. Mandantes têm grande vantagem; a execução no final decide jogos equilibrados.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Knicks dita ritmo mais lento e físico com rating defensivo de elite e baixo aproveitamento do adversário por posse. O Cavaliers acelera o jogo em casa para transições, mas concede mais eficiência fora contra defesas fortes.

 

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Knicks tem vantagem nos rebotes com Towns e Robinson. O Cavaliers responde com Mobley, mas eFG% e TS% pendem para os visitantes pela melhor qualidade de arremessos e menor número de turnovers de Brunson.

Contexto Geral: O Cavaliers se beneficia da vantagem de mando e da urgência da série. O Knicks mostra resiliência fora, mas enfrenta densidade de jogos nos playoffs.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas inclinam para o Knicks pela seed, mas os splits em casa do Cavaliers sugerem chance real de vitória do mandante entre 53-56% — bom valor no lado da casa.

Tabela Principal – Indicadores

MétricaCavaliersKnicks
Ritmo / PPGMais rápido / EquilibradoControlado / Alto
Defensive RatingForte em casaElite
Rebote / TOCompetitivo / MaiorVantagem / Baixo
Net Rating (Contexto)Positivo em casaTestado fora

Onde Assistir

Os jogos dos playoffs da NBA são transmitidos pela ESPN, ABC e TNT nos EUA, com streaming no NBA League Pass e apps das emissoras. Fora dos EUA, acesse via parceiros locais da NBA ou DAZN. Confira a programação oficial.

Dicas de Apostas ao Vivo

  • Energia da casa do Cavaliers no início: Mandantes costumam largar agressivos com o apoio da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Cavaliers ou spread ao vivo explora os ajustes do Knicks.
  • Problemas de faltas de Brunson ou Anunoby: Jogo físico gera apitos nos astros. Pivotar para spread do Cavaliers ao vivo se jogadores-chave do Knicks forem para o banco.
  • Momentum no segundo tempo: A profundidade do Cavaliers cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver dentro de dígitos simples no intervalo.

Conclusão

A vantagem de mando, a versatilidade liderada por Mobley e a resiliência no Jogo 3 posicionam bem o Cavaliers contra um Knicks combativo liderado por Jalen Brunson. O confronto favorece a eficiência e a energia da torcida do mandante em um pivotal Jogo 4.

Previsão Final: Vitória do Cavaliers
Melhor Aposta: Cavaliers ML / spread da casa
Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Cavaliers
Aposta Arriscada: Knicks + pontos (ao vivo se eles largarem bem)

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