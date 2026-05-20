Prognóstico Cavaliers x Knicks: Jogo 4 das semifinais do Leste na NBA 2026 – 25/5/2026

O New York Knicks abriu a série com vitórias por 108-102 fora de casa no Jogo 1 e 115-109 em casa no Jogo 2, mostrando dominância física. O Cleveland Cavaliers respondeu com uma vitória suada por 112-105 fora de casa no Jogo 3, no dia 22 de maio, forçando turnovers e abrindo vantagem no final.

Com a série das semifinais da Conferência Leste voltando para Cleveland no Jogo 4, dia 24 de maio, o Cavaliers busca empatar a série com a energia da torcida, enquanto o Knicks quer abrir 3 a 1. O Cavaliers conta com o jogo de estrelas no perímetro e versatilidade no garrafão; o Knicks responde com identidade defensiva e criação liderada por Brunson. Espere um confronto físico e de alta tensão, com o cansaço dos playoffs possivelmente começando a aparecer após o início apertado da série.

Notícias do Cavaliers

Não há novas lesões importantes reportadas. O Cleveland entra com rotação completa após o duro Jogo 3.

Impacto tático: Donovan Mitchell (28,4 PPG, 5,8 APG) e Darius Garland (19,2 PPG, 6,1 APG) oferecem elite de criação e pontuação no backcourt, enquanto Evan Mobley (16,8 PPG, 9,4 RPG, 2,2 BPG) é o pilar na proteção da cesta e nos rebotes. A profundidade de Max Strus e Caris LeVert mantém o ataque equilibrado e as pernas frescas em casa.

Quinteto Provável:

PG: Darius Garland (19,2 PPG, 6,1 APG)

SG: Donovan Mitchell (28,4 PPG)

SF: Max Strus

PF: Evan Mobley (16,8 PPG, 9,4 RPG)

C: Jarrett Allen

Banco importante: Caris LeVert, Georges Niang e Dean Wade. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadores.

Notícias do Knicks

OG Anunoby é dúvida com desconforto muscular. Não há outras ausências graves; o Knicks gerencia boa profundidade de rotação.

Impacto tático: Jalen Brunson (26,8 PPG, 5,9 APG) lidera a criação, enquanto Karl-Anthony Towns (21,4 PPG, 10,2 RPG) e Mitchell Robinson oferecem pontuação interior e rebotes. A possível ausência de Anunoby prejudica a defesa nas alas e o espaçamento, forçando ajustes em duelos físicos.

Quinteto Provável:

PG: Jalen Brunson (26,8 PPG)

SG: Mikal Bridges

SF: OG Anunoby (dúvida)

PF: Karl-Anthony Towns (21,4 PPG, 10,2 RPG)

C: Mitchell Robinson

Banco importante: Josh Hart, Miles McBride e Donte DiVincenzo. Carga de minutos bem distribuída, mas a profundidade no garrafão é testada se Anunoby não jogar.

Histórico de Confrontos

Os recentes duelos de playoffs são apertados e físicos:

Data Vencedor Placar 22/05/2026 Cavaliers 112-105 20/05/2026 Knicks 115-109 18/05/2026 Knicks 108-102

Tendências: Totais altos em torno de 210+. Mandantes têm grande vantagem; a execução no final decide jogos equilibrados.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Knicks dita ritmo mais lento e físico com rating defensivo de elite e baixo aproveitamento do adversário por posse. O Cavaliers acelera o jogo em casa para transições, mas concede mais eficiência fora contra defesas fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Knicks tem vantagem nos rebotes com Towns e Robinson. O Cavaliers responde com Mobley, mas eFG% e TS% pendem para os visitantes pela melhor qualidade de arremessos e menor número de turnovers de Brunson.

Contexto Geral: O Cavaliers se beneficia da vantagem de mando e da urgência da série. O Knicks mostra resiliência fora, mas enfrenta densidade de jogos nos playoffs.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas inclinam para o Knicks pela seed, mas os splits em casa do Cavaliers sugerem chance real de vitória do mandante entre 53-56% — bom valor no lado da casa.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Cavaliers Knicks Ritmo / PPG Mais rápido / Equilibrado Controlado / Alto Defensive Rating Forte em casa Elite Rebote / TO Competitivo / Maior Vantagem / Baixo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Testado fora

Onde Assistir

Os jogos dos playoffs da NBA são transmitidos pela ESPN, ABC e TNT nos EUA, com streaming no NBA League Pass e apps das emissoras. Fora dos EUA, acesse via parceiros locais da NBA ou DAZN. Confira a programação oficial.

Dicas de Apostas ao Vivo

Energia da casa do Cavaliers no início: Mandantes costumam largar agressivos com o apoio da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Cavaliers ou spread ao vivo explora os ajustes do Knicks.

Mandantes costumam largar agressivos com o apoio da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Cavaliers ou spread ao vivo explora os ajustes do Knicks. Problemas de faltas de Brunson ou Anunoby: Jogo físico gera apitos nos astros. Pivotar para spread do Cavaliers ao vivo se jogadores-chave do Knicks forem para o banco.

Jogo físico gera apitos nos astros. Pivotar para spread do Cavaliers ao vivo se jogadores-chave do Knicks forem para o banco. Momentum no segundo tempo: A profundidade do Cavaliers cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver dentro de dígitos simples no intervalo.

Conclusão

A vantagem de mando, a versatilidade liderada por Mobley e a resiliência no Jogo 3 posicionam bem o Cavaliers contra um Knicks combativo liderado por Jalen Brunson. O confronto favorece a eficiência e a energia da torcida do mandante em um pivotal Jogo 4.

Previsão Final: Vitória do Cavaliers

Melhor Aposta: Cavaliers ML / spread da casa

Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Cavaliers

Aposta Arriscada: Knicks + pontos (ao vivo se eles largarem bem)