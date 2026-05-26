LBF Feminina: Cerrado busca vitória em casa contra Campinas – 29/5/2026

O Campinas W derrotou o Cerrado W por 88-72 no dia 10 de maio na fase de classificação. O Cerrado W reagiu com uma vitória suada por 74-68 em casa contra o Santo André no dia 15 de maio, mas caiu por 79-61 fora contra o Sampaio W no dia 22 de maio.

Com o Cerrado recebendo o Campinas no dia 29 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca o apoio da torcida e resiliência nos playoffs, enquanto o Campinas quer afirmar sua superioridade como uma das equipes mais fortes. O Cerrado conta com energia em casa e garra defensiva; o Campinas responde com maior profundidade no ataque e eficiência. Espere um duelo competitivo e físico no basquete feminino, onde a vantagem de mando pode ser decisiva.

Notícias do Cerrado W

Não há lesões importantes reportadas. O Cerrado entra com rotação padrão.

Impacto tático: Hillary Martinez (14,2 PPG) e Tainá Paixão (12,8 PPG, 4,1 APG) oferecem criação e pontuação nas guardas, enquanto V. Gonçalves (11,5 PPG, 6,2 RPG) e Licinara Rodrigues Bispo adicionam rebotes e presença interior. A profundidade ajuda a manter energia, embora a consistência continue sendo um desafio nos dois lados da quadra.

Quinteto Provável:

PG: Tainá Paixão (12,8 PPG, 4,1 APG)

SG: Hillary Martinez (14,2 PPG)

SF: Alas de apoio

PF: V. Gonçalves (11,5 PPG, 6,2 RPG)

C: Licinara Rodrigues Bispo

Banco importante: Izabela Andrade, Giovanna Carey e contribuintes rotacionais. Minutos distribuídos entre 9-10 jogadoras.

Notícias do Campinas W

Sem desfalques significativos. O Campinas conta com seu núcleo consolidado e boa profundidade.

Impacto tático: Tassia Carcavalli (13,9 PPG) e Yasmim Gonçalves (14,7 PPG) lideram a pontuação no perímetro, enquanto Letícia Rodrigues (12,4 PPG, 7,1 RPG) e Brenda Barros dominam rebotes e jogo interior. Jogos fora testam a consistência defensiva, mas o poder ofensivo continua sendo uma grande ameaça.

Quinteto Provável:

PG: Tassia Carcavalli (13,9 PPG)

SG: Yasmim Gonçalves (14,7 PPG)

SF: Luana Leite

PF: Letícia Rodrigues (12,4 PPG, 7,1 RPG)

C: Brenda Barros

Banco importante: Joice Rodrigues, Julia Letty, Fernanda Sena e jogadoras de energia. Carga de minutos bem distribuída.

Histórico de Confrontos

O Campinas tem vantagem recente:

Data Vencedor Placar 10/05/2026 Campinas W 88-72 Anteriores Mistos Variados

Tendências: Totais altos nos últimos duelos. O Campinas domina as margens no ataque; a vantagem de mando faz diferença para o Cerrado.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Campinas joga em ritmo mais rápido com rating ofensivo superior e pontos por posse eficientes. O Cerrado controla melhor em casa, mas concede mais contra ataques fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Campinas tem vantagem nos rebotes e no garrafão com Letícia Rodrigues e Brenda Barros. O Cerrado responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem as visitantes pela maior qualidade de arremessos e menor número de turnovers.

Contexto Geral: O Cerrado ganha com mando de campo e motivação recente. O Campinas enfrenta a viagem, mas chega com bom momentum.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas podem favorecer o Campinas pela dominância anterior, mas o aproveitamento em casa do Cerrado sugere chance real de vitória do mandante entre 48-52% — bom valor no lado da casa ou em jogo equilibrado.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Cerrado W Campinas W Ritmo / PPG Equilibrado / Médio Mais rápido / Alto Defensive Rating Forte em casa Elite Rebote / TO Competitivo / Maior Vantagem / Baixo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Testado fora

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Cerrado em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Cerrado ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do Campinas.

Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Cerrado ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do Campinas. Problemas de faltas do Campinas: Jogo físico gera apitos nos pivôs. Pivotar para spread do Cerrado ao vivo ou Under na pontuação do Campinas se jogadoras-chave forem para o banco.

Jogo físico gera apitos nos pivôs. Pivotar para spread do Cerrado ao vivo ou Under na pontuação do Campinas se jogadoras-chave forem para o banco. Regressão no segundo tempo: Após um primeiro tempo acelerado, a profundidade do Cerrado cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver equilibrado no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência e profundidade no ataque do Campinas com Yasmim Gonçalves e Letícia Rodrigues dão vantagem no papel, mas a resiliência em casa e a motivação do Cerrado podem tornar o jogo competitivo. O confronto favorece um duelo equilibrado com potencial de valor na casa.

Previsão Final: Vitória do Campinas W

Melhor Aposta: Campinas ML / spread pequeno

Alternativa de Valor: Over total do jogo

Aposta Arriscada: Cerrado + pontos (ao vivo com pressão da casa)