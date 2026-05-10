Prognóstico Franca vs Mogi: Jogo 3 das quartas de final do NBB 14/5/2026

O Mogi das Cruzes surpreendeu o Sesi Franca com uma vitória apertada por 95-93 fora de casa no Jogo 1, no dia 5 de maio. O Franca respondeu com um passeio no Jogo 2, aplicando 97-65 e dominando defensivamente após o intervalo.

Com a série voltando para Franca no dia 14 de maio (Jogo 3), o time cabeça de chave busca tomar o controle com o apoio da torcida, enquanto o Mogi luta por mais uma zebra fora de casa. O Franca lidera a liga em eficiência como grande candidato ao título; o Mogi conta com pontuação oportunista e resiliência. Esse duelo promete basquete de alta intensidade e com o momentum pendendo para o lado da casa.

Notícias do Franca

Não há lesões importantes reportadas. O Franca entra com rotação completa.

Impacto tático: George De Paula (17,4 PPG, 8,7 RPG, 5,5 APG) orquestra o ataque com visão de elite e rebotes na posição de guarda, enquanto Lucas Dias (15,0 PPG, 30,9% de 3 pontos) abre a quadra com arremessos de longa distância. Cristiano Felicio domina o garrafão nos rebotes e finalizações. A profundidade de David Jackson (15,4 PPG) e Cordero Bennett mantém o ataque equilibrado e fresco.

Quinteto Provável:

PG: George De Paula (17,4 PPG, 5,5 APG)

SG: David Jackson (15,4 PPG, 47,3% FG)

SF: Georginho de Paula / Mooch Jackson

PF: Lucas Dias (15,0 PPG, 30,9% 3P)

C: Cristiano Felicio (forte reboteiro)

Banco importante: Cordero Bennett (9,2 PPG), Luis Rodriguez (10,0 PPG, 4,1 RPG), Rafael Mineiro. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadores para pressão constante.

Notícias do Mogi das Cruzes

Sem desfalques significativos. O Mogi conta com seu núcleo principal e profundidade funcional.

Impacto tático: Charles Hinkle (15,7 PPG) lidera a pontuação com capacidade de alongar a quadra, enquanto André Dikembe (8,6 PPG, 8,0 RPG) dá presença interior. Felipe Ruivo (4,9 APG) cuida da criação. Jogos fora expõem turnovers contra defesas pressionantes, limitando segundas chances.

Quinteto Provável:

PG: Felipe Ruivo (4,9 APG)

SG: Raffael Mencarini (11,9 PPG)

SF: Alas de apoio

PF: Paulo Da Costa (10,1 PPG, 5,7 RPG)

C: André Dikembe (8,6 PPG, 8,0 RPG) / Duane Johnson

Banco importante: Charles Hinkle (15,7 PPG), Gabriel Campos (10,9 PPG), Anderson Barbosa. Carga de minutos distribuída, mas com risco de cansaço fora de casa.

Histórico de Confrontos

A série de playoffs mostra resultados contrastantes:

Data Vencedor Placar 08-10/05/2026 Franca 97-65 05/05/2026 Mogi 95-93

Tendências: Totais altos em zebras; Franca domina em casa com margens eficientes e controle defensivo.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Franca controla o ritmo com eficiência superior em casa e baixo aproveitamento do adversário por posse. O Mogi tenta acelerar, mas concede eficiência fora.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Franca tem clara vantagem coletiva nos rebotes com Felicio (7+ RPG) e Dias. O Mogi responde pontualmente com Dikembe, mas eFG% e TS% favorecem fortemente o mandante pela melhor qualidade de arremessos de De Paula e Jackson.

Contexto Geral: O Franca se beneficia da vantagem de mando e do momentum do Jogo 2. O Mogi enfrenta viagem e pressão como azarão após a goleada sofrida.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Franca (~70-75%), alinhado com a seed, dominância em casa e reação recente — forte valor no mandante.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Franca Mogi Ritmo / PPG Controlado / Alto Mais rápido / Variável Defensive Rating Elite em casa Dificuldade fora Rebote / TO Vantagem / Baixo Competitivo / Maior Net Rating (Contexto) Dominante em casa Dependente de zebra

Onde Assistir

Jogos do NBB são transmitidos em redes esportivas brasileiras, plataformas oficiais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Dominância inicial do Franca em casa: Mandantes costumam explodir após derrota fora. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Franca ou spread ao vivo aproveita os ajustes do Mogi.

Mandantes costumam explodir após derrota fora. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Franca ou spread ao vivo aproveita os ajustes do Mogi. Problemas de faltas dos importes do Mogi: Batalhas físicas no garrafão geram apitos cedo em Dikembe/Hinkle. Pivotar para spread do Franca ao vivo ou Under na pontuação do Mogi se eles forem para o banco.

Batalhas físicas no garrafão geram apitos cedo em Dikembe/Hinkle. Pivotar para spread do Franca ao vivo ou Under na pontuação do Mogi se eles forem para o banco. Potencial de goleada no segundo tempo: A profundidade do Franca (De Paula/Jackson) cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se estiver na frente no intervalo.

Conclusão

A eficiência em casa, o equilíbrio superior do elenco com George De Paula (17,4 PPG, 5,5 APG) e Lucas Dias, além da resposta no Jogo 2, posicionam o Franca para tomar o controle da série. O potencial de zebra do Mogi (Hinkle 15,7 PPG) mantém o jogo interessante, mas a estrutura e a torcida do mandante devem prevalecer.

Previsão Final: Vitória do Franca

Melhor Aposta: Franca ML / spread da casa

Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Franca

Aposta Arriscada: Mogi + pontos (ao vivo se largar quente)