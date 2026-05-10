Prognóstico Franca vs Mogi: Jogo 3 das quartas de final do NBB 14/5/2026

O Mogi das Cruzes surpreendeu o Sesi Franca com uma vitória apertada por 95-93 fora de casa no Jogo 1, no dia 5 de maio. O Franca respondeu com um passeio no Jogo 2, aplicando 97-65 e dominando defensivamente após o intervalo.
Com a série voltando para Franca no dia 14 de maio (Jogo 3), o time cabeça de chave busca tomar o controle com o apoio da torcida, enquanto o Mogi luta por mais uma zebra fora de casa. O Franca lidera a liga em eficiência como grande candidato ao título; o Mogi conta com pontuação oportunista e resiliência. Esse duelo promete basquete de alta intensidade e com o momentum pendendo para o lado da casa.
Notícias do Franca
Não há lesões importantes reportadas. O Franca entra com rotação completa.
Impacto tático: George De Paula (17,4 PPG, 8,7 RPG, 5,5 APG) orquestra o ataque com visão de elite e rebotes na posição de guarda, enquanto Lucas Dias (15,0 PPG, 30,9% de 3 pontos) abre a quadra com arremessos de longa distância. Cristiano Felicio domina o garrafão nos rebotes e finalizações. A profundidade de David Jackson (15,4 PPG) e Cordero Bennett mantém o ataque equilibrado e fresco.
Quinteto Provável:
- PG: George De Paula (17,4 PPG, 5,5 APG)
- SG: David Jackson (15,4 PPG, 47,3% FG)
- SF: Georginho de Paula / Mooch Jackson
- PF: Lucas Dias (15,0 PPG, 30,9% 3P)
- C: Cristiano Felicio (forte reboteiro)
Banco importante: Cordero Bennett (9,2 PPG), Luis Rodriguez (10,0 PPG, 4,1 RPG), Rafael Mineiro. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadores para pressão constante.
Notícias do Mogi das Cruzes
Sem desfalques significativos. O Mogi conta com seu núcleo principal e profundidade funcional.
Impacto tático: Charles Hinkle (15,7 PPG) lidera a pontuação com capacidade de alongar a quadra, enquanto André Dikembe (8,6 PPG, 8,0 RPG) dá presença interior. Felipe Ruivo (4,9 APG) cuida da criação. Jogos fora expõem turnovers contra defesas pressionantes, limitando segundas chances.
Quinteto Provável:
- PG: Felipe Ruivo (4,9 APG)
- SG: Raffael Mencarini (11,9 PPG)
- SF: Alas de apoio
- PF: Paulo Da Costa (10,1 PPG, 5,7 RPG)
- C: André Dikembe (8,6 PPG, 8,0 RPG) / Duane Johnson
Banco importante: Charles Hinkle (15,7 PPG), Gabriel Campos (10,9 PPG), Anderson Barbosa. Carga de minutos distribuída, mas com risco de cansaço fora de casa.
Histórico de Confrontos
A série de playoffs mostra resultados contrastantes:
|Data
|Vencedor
|Placar
|08-10/05/2026
|Franca
|97-65
|05/05/2026
|Mogi
|95-93
Tendências: Totais altos em zebras; Franca domina em casa com margens eficientes e controle defensivo.
Análise Principal
Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Franca controla o ritmo com eficiência superior em casa e baixo aproveitamento do adversário por posse. O Mogi tenta acelerar, mas concede eficiência fora.
Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Franca tem clara vantagem coletiva nos rebotes com Felicio (7+ RPG) e Dias. O Mogi responde pontualmente com Dikembe, mas eFG% e TS% favorecem fortemente o mandante pela melhor qualidade de arremessos de De Paula e Jackson.
Contexto Geral: O Franca se beneficia da vantagem de mando e do momentum do Jogo 2. O Mogi enfrenta viagem e pressão como azarão após a goleada sofrida.
Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Franca (~70-75%), alinhado com a seed, dominância em casa e reação recente — forte valor no mandante.
Tabela Principal – Indicadores
|Métrica
|Franca
|Mogi
|Ritmo / PPG
|Controlado / Alto
|Mais rápido / Variável
|Defensive Rating
|Elite em casa
|Dificuldade fora
|Rebote / TO
|Vantagem / Baixo
|Competitivo / Maior
|Net Rating (Contexto)
|Dominante em casa
|Dependente de zebra
Onde Assistir
Jogos do NBB são transmitidos em redes esportivas brasileiras, plataformas oficiais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.
Dicas de Apostas ao Vivo
- Dominância inicial do Franca em casa: Mandantes costumam explodir após derrota fora. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Franca ou spread ao vivo aproveita os ajustes do Mogi.
- Problemas de faltas dos importes do Mogi: Batalhas físicas no garrafão geram apitos cedo em Dikembe/Hinkle. Pivotar para spread do Franca ao vivo ou Under na pontuação do Mogi se eles forem para o banco.
- Potencial de goleada no segundo tempo: A profundidade do Franca (De Paula/Jackson) cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se estiver na frente no intervalo.
Conclusão
A eficiência em casa, o equilíbrio superior do elenco com George De Paula (17,4 PPG, 5,5 APG) e Lucas Dias, além da resposta no Jogo 2, posicionam o Franca para tomar o controle da série. O potencial de zebra do Mogi (Hinkle 15,7 PPG) mantém o jogo interessante, mas a estrutura e a torcida do mandante devem prevalecer.
Previsão Final: Vitória do Franca
Melhor Aposta: Franca ML / spread da casa
Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Franca
Aposta Arriscada: Mogi + pontos (ao vivo se largar quente)