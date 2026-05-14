Prognóstico Goiás vs Botafogo-SP: 17/5/2026 – Duelo equilibrado pela Série B 2026

O Goiás quebrou uma sequência ruim com uma vitória apertada por 1 a 0 em casa contra o Vila Nova, mas havia sofrido derrotas pesadas antes, incluindo 1 a 4 fora contra o Fortaleza. Eles estão na metade da tabela e precisam somar pontos consistentes em casa para subir. O Botafogo-SP empatou em 1 a 1 fora contra o Náutico e vem de resultados mistos com vários empates, mostrando resiliência, mas com dificuldade para vencer como visitante.

Esse confronto na Serrinha coloca a força do Goiás em casa contra o perfil competitivo, mas de poucos gols, do Botafogo-SP fora de casa em uma briga de meio de tabela da Série B. Espere um jogo tenso e de poucos lances de perigo, onde a pressão da casa pode decidir.

Notícias do Goiás

Não há desfalques importantes reportados para o mandante. Eles devem contar com elenco praticamente completo.

Impacto tático: Isso permite continuidade na sólida estrutura defensiva em casa, permitindo controlar as transições sem maiores problemas.

Escalação Provável (4-2-3-1): Goleiro experiente; zaga com zagueiros confiáveis; meias criativos alimentando o centroavante.

Notícias do Botafogo-SP

Várias preocupações, incluindo Carlão (lesionado), Jonathan (lesionado) e outros que limitam a profundidade. Essas ausências enfraquecem a solidez defensiva e as opções de ataque fora de casa.

Impacto tático: O Botafogo-SP pode adotar um bloco mais baixo, dependendo de contra-ataques e bolas paradas, o que pode deixá-los expostos à pressão pelas pontas do mandante.

Escalação Provável (4-3-3): Zaga ajustada pelas ausências; trio de meio para controle; linha de ataque buscando brechas.

Histórico de Confrontos

Equilibrado historicamente com jogos competitivos e geralmente truncados.

Data Resultado Observação Recente Goiás 2 vitórias, Botafogo-SP 2 vitórias Poucos gols no total Geral 4-5 confrontos Média ~2,2 gols por jogo

O Botafogo-SP tem somado pontos recentemente, mas o Goiás rende melhor em casa nesses duelos. O Under 2.5 gols tem sido comum.

Análise Principal

Dominância em casa versus cautela fora se destaca. O Goiás tem bom retrospecto como mandante com jogos sem sofrer gols e controle, enquanto o Botafogo-SP arranca empates, mas marca pouco nas viagens.

Indicadores mensuráveis:

Goiás tem boa taxa de vitórias em casa e baixa média de gols sofridos.

Botafogo-SP tem alto percentual de empates fora.

Volume de finalizações favorece o mandante em ambiente conhecido.

Estatística avançada: Tendências de xG mostram o Goiás criando chances mais claras em casa, enquanto o visitante fica abaixo de 1,0 gol esperado em muitas viagens.

Contexto da partida: Briga de meio de tabela com as duas equipes precisando de pontos para o sonho do acesso ou para ganhar folga na tabela. A pressão da classificação aumenta. A probabilidade implícita de favorito em casa (~55-60%) pode estar ligeiramente acima do real, considerando a resiliência do Botafogo-SP nos empates — o valor pode estar em resultados mais apertados.

Tabela de Forma Recente

Time Últimos Resultados PPG Goiás V (Vila Nova) D (Fortaleza) … ~1,25 Botafogo-SP E (Náutico) D (Novorizontino) … ~1,1

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view) e possivelmente pelo SporTV no Brasil. Internacionalmente, confira DAZN ou plataformas regionais com direitos da Série B.

Apostas ao Vivo

Início lento gerando Under — As duas equipes priorizam controle no começo; se estiver 0-0 no intervalo, espere valor em Under 2.5 conforme o Botafogo-SP raramente se lança ao ataque.

— As duas equipes priorizam controle no começo; se estiver 0-0 no intervalo, espere valor em Under 2.5 conforme o Botafogo-SP raramente se lança ao ataque. Pressão da casa após os 60 minutos — O Goiás cresce em casa quando o adversário se fecha; fique de olho em Goiás -0.5 ou próximo gol se dominarem a posse.

— O Goiás cresce em casa quando o adversário se fecha; fique de olho em Goiás -0.5 ou próximo gol se dominarem a posse. Contra-ataque se o Goiás se lançar — O Botafogo-SP explora transições; um cartão vermelho ou gol cedo do mandante pode abrir valor em empate anula para os visitantes.

Conclusão

A força em casa do Goiás e as limitações do Botafogo-SP por lesões e desempenho fora apontam para um sucesso apertado do mandante ou um empate de poucos gols. A forma recente mostra melhora do Goiás apesar da irregularidade.

Previsão Final: Vitória do Goiás ou Empate

Melhor Aposta: Goiás vence ou empata (Dupla Chance)

Alternativa de Valor: Menos de 2.5 Gols

Aposta Arriscada: Goiás vence sem sofrer gol