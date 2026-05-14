Palpites LBF Feminina 2026: Prognóstico Maringa W vs Sampaio W – 19/5/2026

O Sampaio W goleou o Maringa W por 79-47 no dia 4 de abril e seguiu com vitórias dominantes, incluindo 86-66 contra o Cerrado W no dia 7 de maio. O Maringa W vem sofrendo ultimamente, perdendo por 74-58 para o Campinas W no dia 6 de maio e por 65-49 para o São José W no dia 22 de abril.
Com o Maringa recebendo o Sampaio no dia 19 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca evitar mais uma goleada com o apoio da torcida, enquanto o líder Sampaio quer manter a sequência invicta. O Sampaio tem eficiência de elite como grande favorito; o Maringa conta com resiliência em casa. Espere um confronto desequilibrado, com a profundidade e o poder ofensivo do Sampaio provavelmente decisivos.
Notícias do Maringa W
Não há lesões importantes reportadas. O Maringa entra com rotação padrão.
Impacto tático: Opções limitadas de pontuação e rebote prejudicam as transições. A torcida em casa ajuda na intensidade, mas o tamanho interior e a consistência defensiva continuam sendo problemas contra equipes do topo como o Sampaio.
Quinteto Provável:
- PG: Criadoras principais
- SG: Pontuadoras de perímetro
- SF: Alas atléticas
- PF: Alas versáteis
- C: Âncoras do garrafão
Banco importante: Guardas e pivôs rotacionais para energia. Minutos distribuídos entre 8-10 jogadoras.
Notícias do Sampaio W
Sem desfalques significativos. O Sampaio gerencia excelente profundidade de rotação como líder da liga.
Impacto tático: Jailin Cherry (15,3 PPG) e Lays Da Silva (12,7 PPG) oferecem pontuação no perímetro, enquanto Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG) domina o garrafão. A profundidade de Mariana Queiroz e Manuela Rios mantém o ataque equilibrado e as pernas frescas.
Quinteto Provável:
- PG: Manuela Rios (9,6 PPG, 4,6 APG)
- SG: Jailin Cherry (15,3 PPG)
- SF: Lays Da Silva (12,7 PPG)
- PF: Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG)
- C: Mariana Queiroz (10,8 PPG)
Banco importante: Jenifer Munoz (10,8 PPG), Izabella Sangalli (10,0 PPG), Julia Mandilha. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadoras.
Histórico de Confrontos
O Sampaio domina os duelos recentes:
|Data
|Vencedor
|Placar
|04/04/2026
|Sampaio W
|79-47
|Anteriores
|Sampaio W
|Dominante
Tendências: Margens altas a favor do Sampaio; jogos com boa performance defensiva das visitantes.
Análise Principal
Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Sampaio dita ritmo superior, eficiência ofensiva e rating defensivo de elite. O Maringa tenta volume em casa, mas concede pontos por posse contra ataques fortes.
Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Sampaio tem enorme vantagem nos rebotes com Guimarães. O Maringa responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem fortemente as visitantes pela melhor qualidade de arremessos e menor número de erros.
Contexto Geral: O Maringa ganha com mando de campo e desespero. O Sampaio viaja confortavelmente com talento superior e dominância recente.
Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Sampaio (75-80%+), alinhado com a posição na tabela e o histórico direto — valor limitado em zebra.
Tabela Principal – Indicadores
|Métrica
|Maringa W
|Sampaio W
|Ritmo / PPG
|Mais rápido / Médio
|Controlado / Alto
|Defensive Rating
|Esforço em casa
|Elite
|Rebote / TO
|Competitivo / Maior
|Grande vantagem / Baixo
|Net Rating (Contexto)
|Positivo em casa
|Dominante
Onde Assistir
Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.
Dicas de Apostas ao Vivo
- Pressão inicial do Maringa em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se estiver competitivo no 1º quarto, Over no total de pontos do Maringa ou spread ao vivo ganha valor antes dos ajustes.
- Problemas de faltas do Sampaio: Jogo físico gera apitos em Guimarães/Cherry. Pivotar para spread do Maringa ao vivo se estrelas-chave forem para o banco.
- Dominância no segundo tempo: A profundidade do Sampaio cria corridas no final — fique de olho em valor no spread das visitantes ao vivo se estiverem na frente no intervalo.
Conclusão
A superior eficiência, dominância nos rebotes com Gabriela Guimarães e a forma invicta tornam o Sampaio grande favorito. A energia em casa do Maringa pode manter o jogo equilibrado no início, mas o equilíbrio e a profundidade das visitantes devem garantir uma vitória confortável.
Previsão Final: Vitória do Sampaio W
Melhor Aposta: Sampaio ML / spread
Alternativa de Valor: Under total (controle defensivo)
Aposta Arriscada: Maringa + pontos (ao vivo em caso de pressão inicial da casa)