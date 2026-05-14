Palpites LBF Feminina 2026: Prognóstico Maringa W vs Sampaio W – 19/5/2026

O Sampaio W goleou o Maringa W por 79-47 no dia 4 de abril e seguiu com vitórias dominantes, incluindo 86-66 contra o Cerrado W no dia 7 de maio. O Maringa W vem sofrendo ultimamente, perdendo por 74-58 para o Campinas W no dia 6 de maio e por 65-49 para o São José W no dia 22 de abril.

Com o Maringa recebendo o Sampaio no dia 19 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca evitar mais uma goleada com o apoio da torcida, enquanto o líder Sampaio quer manter a sequência invicta. O Sampaio tem eficiência de elite como grande favorito; o Maringa conta com resiliência em casa. Espere um confronto desequilibrado, com a profundidade e o poder ofensivo do Sampaio provavelmente decisivos.

Notícias do Maringa W

Não há lesões importantes reportadas. O Maringa entra com rotação padrão.

Impacto tático: Opções limitadas de pontuação e rebote prejudicam as transições. A torcida em casa ajuda na intensidade, mas o tamanho interior e a consistência defensiva continuam sendo problemas contra equipes do topo como o Sampaio.

Quinteto Provável:

PG: Criadoras principais

SG: Pontuadoras de perímetro

SF: Alas atléticas

PF: Alas versáteis

C: Âncoras do garrafão

Banco importante: Guardas e pivôs rotacionais para energia. Minutos distribuídos entre 8-10 jogadoras.

Notícias do Sampaio W

Sem desfalques significativos. O Sampaio gerencia excelente profundidade de rotação como líder da liga.

Impacto tático: Jailin Cherry (15,3 PPG) e Lays Da Silva (12,7 PPG) oferecem pontuação no perímetro, enquanto Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG) domina o garrafão. A profundidade de Mariana Queiroz e Manuela Rios mantém o ataque equilibrado e as pernas frescas.

Quinteto Provável:

PG: Manuela Rios (9,6 PPG, 4,6 APG)

SG: Jailin Cherry (15,3 PPG)

SF: Lays Da Silva (12,7 PPG)

PF: Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG)

C: Mariana Queiroz (10,8 PPG)

Banco importante: Jenifer Munoz (10,8 PPG), Izabella Sangalli (10,0 PPG), Julia Mandilha. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadoras.

Histórico de Confrontos

O Sampaio domina os duelos recentes:

Data Vencedor Placar 04/04/2026 Sampaio W 79-47 Anteriores Sampaio W Dominante

Tendências: Margens altas a favor do Sampaio; jogos com boa performance defensiva das visitantes.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Sampaio dita ritmo superior, eficiência ofensiva e rating defensivo de elite. O Maringa tenta volume em casa, mas concede pontos por posse contra ataques fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Sampaio tem enorme vantagem nos rebotes com Guimarães. O Maringa responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem fortemente as visitantes pela melhor qualidade de arremessos e menor número de erros.

Contexto Geral: O Maringa ganha com mando de campo e desespero. O Sampaio viaja confortavelmente com talento superior e dominância recente.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Sampaio (75-80%+), alinhado com a posição na tabela e o histórico direto — valor limitado em zebra.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Maringa W Sampaio W Ritmo / PPG Mais rápido / Médio Controlado / Alto Defensive Rating Esforço em casa Elite Rebote / TO Competitivo / Maior Grande vantagem / Baixo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Dominante

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Maringa em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se estiver competitivo no 1º quarto, Over no total de pontos do Maringa ou spread ao vivo ganha valor antes dos ajustes.

Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se estiver competitivo no 1º quarto, Over no total de pontos do Maringa ou spread ao vivo ganha valor antes dos ajustes. Problemas de faltas do Sampaio: Jogo físico gera apitos em Guimarães/Cherry. Pivotar para spread do Maringa ao vivo se estrelas-chave forem para o banco.

Jogo físico gera apitos em Guimarães/Cherry. Pivotar para spread do Maringa ao vivo se estrelas-chave forem para o banco. Dominância no segundo tempo: A profundidade do Sampaio cria corridas no final — fique de olho em valor no spread das visitantes ao vivo se estiverem na frente no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência, dominância nos rebotes com Gabriela Guimarães e a forma invicta tornam o Sampaio grande favorito. A energia em casa do Maringa pode manter o jogo equilibrado no início, mas o equilíbrio e a profundidade das visitantes devem garantir uma vitória confortável.

Previsão Final: Vitória do Sampaio W

Melhor Aposta: Sampaio ML / spread

Alternativa de Valor: Under total (controle defensivo)

Aposta Arriscada: Maringa + pontos (ao vivo em caso de pressão inicial da casa)