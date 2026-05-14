Palpites LBF Feminina 2026: Prognóstico Maringa W vs Sampaio W – 19/5/2026

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Palpites LBF Feminina 2026: Prognóstico Maringa W vs Sampaio W – 19/5/2026 Palpites LBF Feminina 2026: Prognóstico Maringa W vs Sampaio W – 19/5/2026

O Sampaio W goleou o Maringa W por 79-47 no dia 4 de abril e seguiu com vitórias dominantes, incluindo 86-66 contra o Cerrado W no dia 7 de maio. O Maringa W vem sofrendo ultimamente, perdendo por 74-58 para o Campinas W no dia 6 de maio e por 65-49 para o São José W no dia 22 de abril.

Com o Maringa recebendo o Sampaio no dia 19 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca evitar mais uma goleada com o apoio da torcida, enquanto o líder Sampaio quer manter a sequência invicta. O Sampaio tem eficiência de elite como grande favorito; o Maringa conta com resiliência em casa. Espere um confronto desequilibrado, com a profundidade e o poder ofensivo do Sampaio provavelmente decisivos.

 

Notícias do Maringa W

Não há lesões importantes reportadas. O Maringa entra com rotação padrão.

Impacto tático: Opções limitadas de pontuação e rebote prejudicam as transições. A torcida em casa ajuda na intensidade, mas o tamanho interior e a consistência defensiva continuam sendo problemas contra equipes do topo como o Sampaio.

Quinteto Provável:

 
  • PG: Criadoras principais
  • SG: Pontuadoras de perímetro
  • SF: Alas atléticas
  • PF: Alas versáteis
  • C: Âncoras do garrafão

Banco importante: Guardas e pivôs rotacionais para energia. Minutos distribuídos entre 8-10 jogadoras.

Notícias do Sampaio W

Sem desfalques significativos. O Sampaio gerencia excelente profundidade de rotação como líder da liga.

Impacto tático: Jailin Cherry (15,3 PPG) e Lays Da Silva (12,7 PPG) oferecem pontuação no perímetro, enquanto Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG) domina o garrafão. A profundidade de Mariana Queiroz e Manuela Rios mantém o ataque equilibrado e as pernas frescas.

 

Quinteto Provável:

  • PG: Manuela Rios (9,6 PPG, 4,6 APG)
  • SG: Jailin Cherry (15,3 PPG)
  • SF: Lays Da Silva (12,7 PPG)
  • PF: Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG)
  • C: Mariana Queiroz (10,8 PPG)

Banco importante: Jenifer Munoz (10,8 PPG), Izabella Sangalli (10,0 PPG), Julia Mandilha. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadoras.

Histórico de Confrontos

O Sampaio domina os duelos recentes:

DataVencedorPlacar
04/04/2026Sampaio W79-47
AnterioresSampaio WDominante

Tendências: Margens altas a favor do Sampaio; jogos com boa performance defensiva das visitantes.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Sampaio dita ritmo superior, eficiência ofensiva e rating defensivo de elite. O Maringa tenta volume em casa, mas concede pontos por posse contra ataques fortes.

 

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Sampaio tem enorme vantagem nos rebotes com Guimarães. O Maringa responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem fortemente as visitantes pela melhor qualidade de arremessos e menor número de erros.

Contexto Geral: O Maringa ganha com mando de campo e desespero. O Sampaio viaja confortavelmente com talento superior e dominância recente.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem fortemente o Sampaio (75-80%+), alinhado com a posição na tabela e o histórico direto — valor limitado em zebra.

Tabela Principal – Indicadores

MétricaMaringa WSampaio W
Ritmo / PPGMais rápido / MédioControlado / Alto
Defensive RatingEsforço em casaElite
Rebote / TOCompetitivo / MaiorGrande vantagem / Baixo
Net Rating (Contexto)Positivo em casaDominante

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

  • Pressão inicial do Maringa em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se estiver competitivo no 1º quarto, Over no total de pontos do Maringa ou spread ao vivo ganha valor antes dos ajustes.
  • Problemas de faltas do Sampaio: Jogo físico gera apitos em Guimarães/Cherry. Pivotar para spread do Maringa ao vivo se estrelas-chave forem para o banco.
  • Dominância no segundo tempo: A profundidade do Sampaio cria corridas no final — fique de olho em valor no spread das visitantes ao vivo se estiverem na frente no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência, dominância nos rebotes com Gabriela Guimarães e a forma invicta tornam o Sampaio grande favorito. A energia em casa do Maringa pode manter o jogo equilibrado no início, mas o equilíbrio e a profundidade das visitantes devem garantir uma vitória confortável.

Previsão Final: Vitória do Sampaio W
Melhor Aposta: Sampaio ML / spread
Alternativa de Valor: Under total (controle defensivo)
Aposta Arriscada: Maringa + pontos (ao vivo em caso de pressão inicial da casa)

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