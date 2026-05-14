Prognóstico Salvador W vs Santo André W: 18/5/2026

O Santo André goleou o Salvador W por 95-62 no dia 12 de abril, mostrando superioridade em eficiência e rebotes. O Salvador W reagiu com algum esforço em jogos seguintes, mas caiu por 74-58 para o Campinas W no dia 6 de maio após outra derrota apertada no início do mês.

Com o Salvador recebendo o Santo André no dia 18 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca a revanche e uma boa atuação em casa, enquanto o Santo André quer manter sua posição como uma das equipes mais fortes do meio de tabela. O Salvador conta com resiliência em casa; o Santo André traz melhor profundidade e equilíbrio no ataque. Espere um jogo competitivo e físico, onde a vantagem de mando pode ser decisiva.

Notícias do Salvador W

Não há lesões importantes reportadas. O Salvador entra com rotação completa.

Impacto tático: Ineidis Casanova e Tatiane Pacheco oferecem criação e pontuação nas guardas, enquanto Maria De Souza e Jessica Dos Santos dão rebotes e presença no garrafão. A profundidade ajuda a manter energia, embora a consistência continue sendo um desafio nos dois lados da quadra.

Quinteto Provável:

PG: Ineidis Casanova

SG: Tatiane Pacheco

SF: Alas de apoio

PF: Maria De Souza

C: Jessica Dos Santos

Banco importante: Tayna Reis e contribuintes rotacionais. Minutos distribuídos entre 9-10 jogadoras.

Notícias do Santo André W

Sem desfalques significativos. O Santo André tem boa profundidade de rotação.

Impacto tático: Brenda Bleidao (13,6 PPG, 8,2 RPG) e Marcella Prande (15,1 PPG, 5,5 RPG, 5,4 APG) lideram pontuação e criação. Clarissa Dos Santos adiciona tamanho interior, enquanto Geovana Neves e outras trazem garra. Jogos fora testam a consistência defensiva.

Quinteto Provável:

PG: Marcella Prande (15,1 PPG, 5,4 APG)

SG: Brenda Bleidao (13,6 PPG, 8,2 RPG)

SF: Alas de apoio

PF: Geovana Neves

C: Clarissa Dos Santos (âncora interior)

Banco importante: Maria Albiero, Lorena Silva e jogadoras de energia. Carga de minutos bem distribuída.

Histórico de Confrontos

O Santo André tem vantagem recente:

Data Vencedor Placar 12/04/2026 Santo André 95-62 Anteriores Mistos Variados

Tendências: Margens altas nos últimos duelos; o Santo André controla a eficiência. Jogos em casa costumam ser mais equilibrados.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Santo André impõe melhor eficiência e rating defensivo. O Salvador controla o ritmo em casa, mas concede pontos por posse contra ataques mais fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Santo André tem vantagem nos rebotes com Bleidao e Prande. O Salvador responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem as visitantes pela maior qualidade de arremessos e menor número de turnovers.

Contexto Geral: O Salvador ganha com mando de campo e motivação recente. O Santo André enfrenta a viagem, mas chega com dominância recente.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas favorecem o Santo André (~60-65%), mas o aproveitamento em casa do Salvador sugere chance real de vitória do mandante entre 48-52% — bom valor no lado da casa ou em jogo equilibrado.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Salvador W Santo André W Ritmo / PPG Equilibrado / Médio Mais rápido / Alto Defensive Rating Esforço em casa Sólido Rebote / TO Competitivo / Maior Vantagem / Baixo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Testado fora

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Salvador em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Salvador ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do Santo André.

Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Salvador ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do Santo André. Problemas de faltas do Santo André: Jogo físico gera apitos em Bleidao/Prande. Pivotar para spread do Salvador ao vivo ou Under na pontuação do Santo André se jogadoras-chave forem para o banco.

Jogo físico gera apitos em Bleidao/Prande. Pivotar para spread do Salvador ao vivo ou Under na pontuação do Santo André se jogadoras-chave forem para o banco. Momentum no segundo tempo: A profundidade do Salvador cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver equilibrado no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência e o rebote do Santo André com Brenda Bleidao e Marcella Prande dão vantagem no papel, mas a resiliência em casa e a motivação do Salvador podem tornar o jogo competitivo. O confronto favorece um duelo equilibrado com potencial de valor na casa.

Previsão Final: Vitória do Santo André W

Melhor Aposta: Santo André ML / spread pequeno

Alternativa de Valor: Over total do jogo

Aposta Arriscada: Salvador + pontos (ao vivo com pressão da casa)