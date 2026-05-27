Palpites LBF Feminina: Prognóstico Salvador W vs São José W: 29/5/2026

O São José W derrotou o Salvador W por 82-64 no dia 8 de maio na fase de classificação. O Salvador W reagiu com uma vitória suada por 71-68 em casa contra o Santo André no dia 15 de maio, mas caiu por 79-61 fora contra o Sampaio W no dia 22 de maio.

Com o Salvador recebendo o São José no dia 29 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca o apoio da torcida e resiliência nos playoffs, enquanto o São José quer afirmar sua superioridade como uma das equipes mais fortes. O Salvador conta com energia em casa e garra defensiva; o São José responde com maior profundidade no ataque e eficiência. Espere um duelo competitivo e físico no basquete feminino, onde a vantagem de mando pode ser decisiva.

Notícias do Salvador W

Não há lesões importantes reportadas. O Salvador entra com rotação padrão.

Impacto tático: Tainá Paixão (14,8 PPG, 4,2 APG) oferece criação e explosões de pontuação nas guardas, enquanto V. Gonçalves (12,1 PPG, 6,8 RPG) domina o garrafão e Jessica dos Santos (9,7 PPG, 5,4 RPG) adiciona presença interior. A profundidade de Izabella Sangalli e Tayna Reis ajuda a manter energia, embora a consistência continue sendo um desafio contra equipes de topo.

Quinteto Provável:

PG: Tainá Paixão (14,8 PPG, 4,2 APG)

SG: Izabella Sangalli (11,2 PPG)

SF: Alas de apoio

PF: V. Gonçalves (12,1 PPG, 6,8 RPG)

C: Jessica dos Santos (9,7 PPG, 5,4 RPG)

Banco importante: Tayna Reis (8,4 PPG), Giovanna Carey e contribuintes rotacionais. Minutos distribuídos entre 9-10 jogadoras.

Notícias do São José W

Sem desfalques significativos. O São José conta com seu núcleo consolidado e boa profundidade.

Impacto tático: Jailin Cherry (15,3 PPG) e Lays da Silva (12,7 PPG) lideram pontuação e espaçamento no perímetro, enquanto Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG) domina o garrafão e finalizações interiores. A profundidade de Mariana Queiroz e Manuela Rios mantém o ataque equilibrado e as pernas frescas fora de casa.

Quinteto Provável:

PG: Manuela Rios (9,6 PPG, 4,6 APG)

SG: Jailin Cherry (15,3 PPG)

SF: Lays da Silva (12,7 PPG)

PF: Gabriela Guimarães (14,4 PPG, 11,6 RPG)

C: Mariana Queiroz (10,8 PPG)

Banco importante: Jenifer Munoz (10,8 PPG), Izabella Sangalli (10,0 PPG), Julia Mandilha. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadoras.

Histórico de Confrontos

O São José tem vantagem recente:

Data Vencedor Placar 08/05/2026 São José W 82-64 Anteriores Mistos Variados

Tendências: Totais altos nos últimos duelos. O São José domina as margens no ataque; a vantagem de mando faz diferença para o Salvador.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O São José joga em ritmo mais rápido com rating ofensivo superior e pontos por posse eficientes. O Salvador controla melhor em casa, mas concede mais contra ataques fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O São José tem vantagem nos rebotes e no garrafão com Gabriela Guimarães. O Salvador responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem as visitantes pela maior qualidade de arremessos e menor número de turnovers.

Contexto Geral: O Salvador ganha com mando de campo e motivação recente. O São José enfrenta a viagem, mas chega com bom momentum.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas podem favorecer o São José pela dominância anterior, mas o aproveitamento em casa do Salvador sugere chance real de vitória do mandante entre 48-52% — bom valor no lado da casa ou em jogo equilibrado.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Salvador W São José W Ritmo / PPG Equilibrado / Médio Mais rápido / Alto Defensive Rating Forte em casa Elite Rebote / TO Competitivo / Maior Vantagem / Baixo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Testado fora

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Salvador em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Salvador ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do São José.

Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Salvador ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do São José. Problemas de faltas do São José: Jogo físico gera apitos nos pivôs. Pivotar para spread do Salvador ao vivo ou Under na pontuação do São José se jogadoras-chave forem para o banco.

Jogo físico gera apitos nos pivôs. Pivotar para spread do Salvador ao vivo ou Under na pontuação do São José se jogadoras-chave forem para o banco. Regressão no segundo tempo: Após um primeiro tempo acelerado, a profundidade do Salvador cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver equilibrado no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência e profundidade no ataque do São José com Jailin Cherry e Gabriela Guimarães dão vantagem no papel, mas a resiliência em casa e a motivação do Salvador podem tornar o jogo competitivo. O confronto favorece um duelo equilibrado com potencial de valor na casa.

Previsão Final: Vitória do São José W

Melhor Aposta: São José ML / spread pequeno

Alternativa de Valor: Over total do jogo

Aposta Arriscada: Salvador + pontos (ao vivo com pressão da casa)