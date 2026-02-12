Prognóstico Sesi x Vôlei Renata: Dicas de Apostas Superliga Masculina – 14/2/2026

A rodada da Superliga Masculina traz o confronto entre Sesi e Vôlei Renata no Ginásio do Taquaral ou similar. O Sesi chega com forma alternada, incluindo resultados como V D V D V. O Vôlei Renata mostra V D V V D. No jogo de ida, em 23 de novembro de 2025, o Vôlei Renata venceu por 3-0. O time da casa quer usar o fator quadra para somar pontos nessa briga de meio de tabela, enquanto os visitantes buscam consistência após bons momentos fora.
Análise e forma recente do Sesi
O Sesi tem um aproveitamento equilibrado na Superliga, perto de 50% de pontos. Eles buscam vitórias em casa para subir na classificação.
Últimos cinco jogos: V D V D V
Os resultados mostram competitividade. Venceram o Praia Clube por 3-2 fora em um jogaço (parciais 23-25, 22-25, 25-23, 25-19, 15-12). Perderam por 2-3 para o Suzano antes. A média de sets vencidos é alta nos últimos jogos, com pontuação forte em torno de 101+ pontos por partida. O desempenho em casa é sólido, apesar de alguns tropeços.
|Partida
|Adversário
|Placar (sets)
|Recente
|Praia Clube (f)
|3-2
|Anterior
|Suzano (f)
|2-3
|Anterior
|Minas (c)
|3-2
Análise e forma recente do Vôlei Renata
O Vôlei Renata está em posição melhor no meio da tabela, com bom embalo recente. Eles querem construir em cima das vitórias para brigar por vaga nos playoffs.
Últimos cinco jogos: V D V V D
Mostraram força em momentos. Venceram o Joinville por 3-1 em casa (parciais 24-26, 26-24, 25-11, 25-15). Perderam por 1-3 para o Guarulhos fora antes. A pontuação fica consistente em torno de 82+ pontos, mas também sofrem na defesa. Fora de casa o desempenho é misto, mas capazes de surpreender.
|Partida
|Adversário
|Placar (sets)
|Recente
|Joinville (c)
|3-1
|Anterior
|Guarulhos (f)
|1-3
|Anterior
|São José (c)
|3-0
Histórico de confrontos
No dia 23 de novembro de 2025 – Superliga: Vôlei Renata 3-0 Sesi (25-23, 25-21, 25-22).
Os encontros recentes são disputados, com o Vôlei Renata vencendo os últimos dois. No geral é equilibrado, com o Sesi tendo leve vantagem histórica em vitórias (17-15 no total). A média de sets é alta, muitas vezes indo para 4 ou 5 sets.
|Data
|Competição
|Placar (sets)
|Nov 2025
|Superliga
|0-3 (Vôlei Renata)
|Anteriores
|Vários
|Vitórias recentes do Vôlei Renata
Prováveis escalações, desfalques e suspensões
O Sesi não tem grandes desfalques confirmados; os principais jogadores incluem atacantes e bloqueadores fortes para pressionar em casa. Provável rotação foca em ataque equilibrado.
O Vôlei Renata está praticamente completo, sem lesões chave destacadas; o time conta com levantadores confiáveis, sacadores e defensores sólidos.
Odds, mercados e dicas de apostas
O Sesi tem vantagem de quadra, mas o Vôlei Renata chega competitivo. No 1X2 (vencedor da partida), as odds ficam na faixa de casa 1.80–2.00 e visitante 1.80–2.00 (jogo parelho).
O mercado de mais/menos sets 3.5 aponta para mais de com odds entre 1.85–1.95, seguindo a tendência de jogos longos.
Handicap: Sesi +8.5 pontos em torno de 1.83, boa cobertura provável.
1º set mais de 45.5 pontos em 1.83, comum em aberturas com alta pontuação recente.
Placar correto mais cotado inclui 3-1 ou 3-2 para qualquer lado. As odds estão equilibradas, sem grandes movimentações.
|Mercado
|Opção
|Faixa de Odds
|Vencedor da Partida
|Sesi
|1.80–2.00
|Total de Sets
|Mais de 3.5
|1.85–1.95
|Handicap
|Sesi +8.5
|1.83
Onde assistir e horário da partida
A partida pode ser vista pelas plataformas da Superliga, SporTV ou transmissões regionais. O saque inicial está marcado para 02:30 horário local (aprox. 05:30 UTC) no dia 14 de fevereiro de 2026.
Prognóstico: Sesi x Vôlei Renata, Superliga Masculina
O Sesi ganha força com a energia da torcida em casa e resiliência em sets apertados recentes. O Vôlei Renata vem com embalo das vitórias, mas enfrenta o desafio fora. O risco maior está nas falhas defensivas eventuais do Sesi ou no Vôlei Renata aproveitando o início forte em sets de alta pontuação.