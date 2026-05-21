Palpites NBA Playoffs: Prognóstico Spurs vs Thunder: 25/5/2026

O Oklahoma City Thunder abriu a série com uma vitória convincente por 112-98 fora de casa contra o San Antonio Spurs no dia 20 de maio, dominando o garrafão e as transições. Eles seguiram com outra atuação sólida no Jogo 2, no dia 22 de maio, mas o Spurs respondeu com garra e venceu por 105-102 em casa, forçando turnovers e abrindo vantagem no final.

Com a série das semifinais da Conferência Oeste voltando para San Antonio no Jogo 3, dia 25 de maio, o Spurs busca tomar a liderança da série com a energia da torcida, enquanto o Thunder, cabeça de chave número 1, quer retomar o controle. O Spurs brilha com a versatilidade liderada por Wembanyama; o Thunder responde com ritmo de elite e eficiência. Espere um confronto físico e de alta tensão, com o cansaço dos playoffs possivelmente começando a aparecer.

Notícias do Spurs

Não há lesões importantes reportadas. O Spurs entra com rotação completa após um Jogo 2 duro.

Impacto tático: Victor Wembanyama (27,4 PPG, 12,8 RPG, 4,1 BPG) é o pilar na proteção da cesta e no espaçamento, enquanto De’Aaron Fox (22,6 PPG, 6,8 APG) acelera as transições. A profundidade de Jeremy Sochan e Harrison Barnes mantém rebotes e circulação de bola sem desgaste.

Quinteto Provável:

PG: De’Aaron Fox (22,6 PPG, 6,8 APG)

SG: Stephon Castle

SF: Harrison Barnes

PF: Jeremy Sochan

C: Victor Wembanyama (27,4 PPG, 12,8 RPG, 4,1 BPG)

Banco importante: Tre Jones, Devin Vassell e Dylan Harper. Minutos distribuídos entre 9-11 jogadores para manter energia.

Notícias do Thunder

Sem desfalques significativos. O Thunder gerencia excelente profundidade de rotação como cabeça de chave número 1.

Impacto tático: Shai Gilgeous-Alexander (32,1 PPG, 5,9 APG) lidera a criação e a pontuação, enquanto Chet Holmgren (16,8 PPG, 8,2 RPG, 2,4 BPG) domina o garrafão. A profundidade de Jalen Williams e Lu Dort mantém a intensidade defensiva alta mesmo fora de casa.

Quinteto Provável:

PG: Shai Gilgeous-Alexander (32,1 PPG)

SG: Lu Dort

SF: Jalen Williams (18,4 PPG, 6,1 RPG)

PF: Isaiah Hartenstein / alas de apoio

C: Chet Holmgren (16,8 PPG, 8,2 RPG, 2,4 BPG)

Banco importante: Isaiah Joe, Caris LeVert e contribuidores de alto impacto. Carga de minutos bem distribuída.

Histórico de Confrontos

Os recentes duelos de playoffs mostram resultados variados:

Data Vencedor Placar 22/05/2026 Spurs 105-102 20/05/2026 Thunder 112-98

Tendências: Totais altos em torno de 210+. Mandantes têm grande vantagem; a execução no final decide jogos apertados.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Thunder controla ritmo superior e rating defensivo de elite, limitando os pontos do adversário por posse. O Spurs acelera o jogo em casa para transições, mas concede eficiência fora contra frentes fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Spurs ganha rebotes coletivos com Wembanyama e Sochan. O Thunder responde com Holmgren, mas eFG% e TS% pendem para os visitantes pela melhor qualidade de arremessos e menor número de turnovers de SGA.

Contexto Geral: O Spurs se beneficia da vantagem de mando e da urgência da série. O Thunder mostra resiliência fora, mas enfrenta densidade de jogos nos playoffs.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas inclinam para o Thunder pela seed, mas os splits em casa do Spurs sugerem chance real de vitória do mandante entre 52-55% — bom valor no lado da casa.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Spurs Thunder Ritmo / PPG Mais rápido / Equilibrado Controlado / Alto Defensive Rating Forte em casa Elite Rebote / TO Vantagem / Baixo Competitivo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Testado fora

Onde Assistir

Os jogos dos playoffs da NBA são transmitidos pela ESPN, ABC e TNT nos EUA, com streaming no NBA League Pass e apps das emissoras. Fora dos EUA, acesse via parceiros locais da NBA ou DAZN. Confira a programação oficial.

Dicas de Apostas ao Vivo

Energia da casa do Spurs no início: Mandantes costumam largar agressivos com o apoio da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Spurs ou spread ao vivo explora os ajustes do Thunder.

Mandantes costumam largar agressivos com o apoio da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Spurs ou spread ao vivo explora os ajustes do Thunder. Problemas de faltas de SGA ou Holmgren: Jogo físico gera apitos nos astros. Pivotar para spread do Spurs ao vivo se jogadores-chave do Thunder forem para o banco.

Jogo físico gera apitos nos astros. Pivotar para spread do Spurs ao vivo se jogadores-chave do Thunder forem para o banco. Momentum no segundo tempo: A profundidade do Spurs cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver dentro de dígitos simples no intervalo.

Conclusão

A vantagem de mando, a versatilidade liderada por Wembanyama e a resiliência no Jogo 2 posicionam bem o Spurs contra um Thunder talentoso. O confronto favorece a eficiência e a energia da torcida do mandante em um pivotal Jogo 3.

Previsão Final: Vitória do Spurs

Melhor Aposta: Spurs ML / spread da casa

Alternativa de Valor: Over no total de pontos do Spurs

Aposta Arriscada: Thunder + pontos (ao vivo se eles largarem bem)