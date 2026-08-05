Santa Clara x Nacional — Análise e Odds | Primeira Liga | 10/08/2026

Primeira Liga | Santa Clara 80% VS Nacional 6% 80% 14% 6% Santa Clara Empate 14% Nacional 🏆 Palpite Santa Clara @ 1.9 ⚽ Mais de 2.5 Gols NÃO @ 2.15 45% probabilidade 🔁 Ambas Marcam NÃO @ 1.91 43% probabilidade Confiança do Modelo 88% 55% Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 147/268 ★ MELHOR APOSTA Santa Clara Vitória @ 1.9 Santa Clara tem 80% de probabilidade de vitória, com uma vantagem de valor significativo sobre a probabilidade implícita. O time tem uma média de 1.83 gols marcados em casa, enquanto Nacional sofre 1.56 gols fora. Além disso, Santa Clara venceu Nacional por 2-0 na última vez que se enfrentaram. 💡 Santa Clara possui uma impressionante média de 2.6 pontos por Santa Clara possui uma impressionante média de 2.6 pontos por jogo recentemente, mostrando um claro sinal de melhora e dominância em casa.

Santa Clara e Nacional se enfrentam em Ponta Delgada, e enquanto muitos esperam uma vitória tranquila dos donos da casa, há mais nuances nessa partida. Santa Clara começa a temporada na sexta posição, mas com uma forma recente impressionante, incluindo uma vitória por 3-0 sobre Arouca. Nacional, por outro lado, está na 13ª posição e não vence há cinco partidas. A expectativa é alta para os anfitriões, que se destacam em casa com uma média de 1.83 gols por jogo, mas a resistência dos visitantes não deve ser subestimada.

📊 Estatísticas dos Times Santa Clara V E V V V 9 Vitórias 5 Empates 6 Derrotas Média de Gols Marcados 1.5 Média de Gols Sofridos 1.1 Mais de 2.5 45% Ambas Marcam 45% Redes Fechadas 8 Sem Marcar 4 Casa 8V 1E 3D Fora 1V 4E 3D Nacional D E E E D 4 Vitórias 5 Empates 11 Derrotas Média de Gols Marcados 0.8 Média de Gols Sofridos 1.25 Mais de 2.5 30% Ambas Marcam 35% Redes Fechadas 6 Sem Marcar 9 Casa 3V 3E 5D Fora 1V 2E 6D

📊 Mercados Adicionais Dupla Chance 1X 1.22 Dupla Chance X2 1.85 Dupla Chance 12 1.28 Mais de 1.5 Gols 1.38 Menos de 1.5 Gols 2.95

O Livro de Formas

Santa Clara vem de uma sequência de cinco jogos sem perder, com três vitórias, incluindo um convincente 3-0 contra Arouca. Essa série positiva reforça sua confiança, especialmente em casa, onde dominam os adversários. Nacional, no entanto, não tem o mesmo luxo. Com três empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, eles estão lutando para encontrar consistência. A última derrota por 2-0 para Estrela destacou suas fragilidades na defesa. Santa Clara claramente chega em melhor forma, e isso pode ser um fator decisivo neste confronto.

Nosso Palpite

Santa Clara deve vencer Nacional, com uma probabilidade de 80% e odd de 1.9. Este jogo parece pronto para ser dominado pelos anfitriões, considerando sua recente forma e superioridade em casa. Com Nacional lutando para marcar fora de casa, Santa Clara tem uma clara vantagem. O risco é que Nacional consiga um empate, mas a diferença de forma e desempenho recente sugere que isso é improvável. Apostar na vitória de Santa Clara é uma escolha calculada e segura.

A Análise de Mercado

O mercado vê Santa Clara como favorito, com odds de vitória a 1.9. O modelo sugere uma probabilidade de 80% para isso, indicando valor nessa aposta. Para Mais de 2.5 gols, as odds estão em 2.15, mas apenas 45% das partidas recentes de Santa Clara ultrapassaram essa marca. 'Ambas Marcam — Sim' está com odd de 1.91, mas com apenas 43% de probabilidade, pode não ser tão seguro. Considerando a forte defesa de Santa Clara em casa, o mercado parece subestimar a possibilidade de um jogo com poucos gols.

A História Até Agora

A temporada da Primeira Liga está apenas começando, mas tanto Santa Clara quanto Nacional já têm histórias intrigantes para contar. Santa Clara, com seu histórico recente de vitórias, está montando uma campanha que pode surpreender muitos. Sua melhora recente é notável, e a torcida espera que o time mantenha esse ímpeto. Nacional, por outro lado, está em uma fase complicada, buscando recuperar a confiança após um início decepcionante. A pressão está sobre o técnico de Nacional para reverter o declínio, especialmente depois de uma sequência de empates e derrotas. A vitória aqui poderia ser um ponto de virada crucial para ambos os lados. A pergunta que fica é: Santa Clara conseguirá continuar sua ascensão ou Nacional encontrará forças para reagir?

O Que Pode Dar Errado

Apesar do favoritismo de Santa Clara, há cenários que podem complicar esse prognóstico. Em jogos anteriores, Santa Clara teve dificuldades contra times que se fecham bem, e Nacional pode explorar isso. Além disso, Nacional empatou 1-1 com Tondela recentemente, mostrando que podem ser resilientes. Santa Clara perdeu 0-2 para Rio Ave em casa não faz tanto tempo, mostrando vulnerabilidades. Se Nacional marcar primeiro, podem complicar as coisas. No entanto, a probabilidade de vitória de Santa Clara ainda é alta, e uma aposta em 'Sem Empate' pode ser uma alternativa razoável para reduzir riscos.

Perguntas Frequentes

1 Ambos os times vão marcar em Santa Clara vs Nacional? A probabilidade de 'Ambas Marcam — Sim' é de 43%, com odd de 1.91. Santa Clara tem mantido oito jogos sem sofrer gols recentemente, enquanto Nacional falhou em marcar em nove partidas. Isso sugere que Santa Clara é mais provável de manter a defesa intacta. 2 Qual é a forma recente do Santa Clara? Nos últimos cinco jogos , Santa Clara venceu três vezes (3-0 contra Arouca), empatou uma (1-1 com Felgueiras 1932) e perdeu uma (0-1 para FC Porto). Em casa, eles têm oito vitórias em doze jogos , marcando em média 1.83 gols e mantendo oito jogos sem sofrer gols. A forma está claramente melhorando. 3 O que diz o histórico de confrontos diretos entre Santa Clara e Nacional? Nos últimos 10 encontros, Santa Clara venceu cinco, Nacional venceu dois e houve três empates. A média de gols nesses jogos é de 2.9, com 40% ultrapassando Mais de 2.5 gols. Santa Clara venceu o último confronto por 2-0, indicando recente superioridade. 4 Mais de 1.5 gols é uma aposta segura em Santa Clara vs Nacional? O modelo dá uma probabilidade de 85% para Mais de 1.5 gols, e as odds estão a 1.38. Nos últimos 20 jogos , Santa Clara e Nacional ultrapassaram essa marca em várias ocasiões, tornando essa uma aposta relativamente segura.

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