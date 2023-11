O que significa ser posto em conserva no pickleball?

O Pickleball é um esporte popular não somente por ser fácil de aprender, mas também por causa de seu nome chamativo. O esporte foi batizado em homenagem a “Pickles”, o cachorro de estimação de Joel Pritchard, que inventou o esporte quando estava de férias em Bainbridge Island, Washington, nos anos 1960.

O formato de pontuação do Pickleball permite que o jogador conquiste um ponto somente no seu próprio serviço. Isso significa que ao conquistar um ponto no serviço do seu oponente, você está simplesmente recuperando a oportunidade de sacar na sequência. Além do sistema de pontuação, a zona de não-voleio e o banimento do serviço chainsaw ajudam a garantir que as partidas de Pickleball tenham ralis mais longos e uma duração maior.

Os clubes locais que oferecem Pickleball para lazer e competições amadoras adicionaram um termo jocoso ao dicionário do Pickleball. Esse termo é endereçado a um jogador ou dupla que perde aparentemente sendo postos “em conserva”, ou “pickled”, no termo original em inglês. Mas esse jogador em conserva não sofre uma derrota qualquer. Pickled é um termo usado especificamente para indicar um jogador que perde uma partida sem marcar um único ponto. Ao marcar mesmo que seja só um ponto na partida inteira, o jogador derrotado pode evitar a gozação de ser colocado em conserva. O pickle é para o Pickleball o que o bagel é para o tênis.

A derivação dessa palavra pode ser atribuída a um dos sentidos literais da palavra pickle, que pode ser usada para indicar uma pessoa bêbada. Portanto, um jogador que não consegue marcar um único ponto na partida inteira só pode estar bêbada durante o curso da partida.