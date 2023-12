Existe um sinal para indicar a visão obstruída do juiz de linha no pickleball?

O juiz de linha no Pickleball determina se a bola perfurada caiu dentro ou fora das linhas. O ex-jogador profissional de Pickleball Mark Friedenberg é autor de vários livros sobre o esporte e menciona a importância dos sinais de mão no Pickleball.

Um dos sinais mencionados por Friedenberg é chamado de “mão cobrindo os olhos”. Esse sinal é feito pelos juízes de linha que acreditam que não podem tomar uma decisão porque sua visão da bola foi obstruída. Nesses casos, há quatro caminhos para que seja tomada uma decisão quanto ao ponto.

Primeiro, o árbitro da cadeira viu onde a bola caiu, então ele pode dar a decisão diretamente se a bola foi dentro ou fora.

Segundo, se o jogador sabe onde a bola caiu, ele pode comunicar ao árbitro da cadeira seguindo o espírito do jogo. Essa é uma decisão baseada unicamente na honestidade do jogador. Caso o oponente discorde da opinião do jogador sobre a posição da bola, o árbitro da cadeira pode decidir reiniciar o ponto.

Terceiro, se o torneio tiver as provisões, um sistema eletrônico de decisão de linha pode ser usado para revisar a jogada e mostrar onde a bola caiu.

Por fim, se nenhum dos casos for possível, o ponto é reiniciado.

O sinal de um juiz de linha cobrindo os olhos não é uma cena comum. No entanto, existe a possibilidade de que nos anos de atuação de Friedenberg (final dos anos 1980 e início dos anos 1990), a ausência de sistemas eletrônicos de linha e o fato de o Pickleball não ser um esporte que era transmitido resultaram na pouca familiaridade e na natureza desconhecida desse sinal de mão.