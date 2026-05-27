Apostas Basquete Feminino Brasil: Análise Sodie Mesquita vs Araraquara com odds e dicas – 29/5/2026

O SESI Araraquara W derrotou o Sodie Mesquita W por 78-62 no dia 12 de maio na fase de classificação. O Sodie Mesquita W reagiu com uma vitória suada por 71-68 em casa contra o Santo André no dia 15 de maio, mas caiu por 79-61 fora contra o Sampaio W no dia 22 de maio.

Com o Sodie Mesquita recebendo o SESI Araraquara no dia 29 de maio pela LBF Feminina, o time da casa busca o apoio da torcida e resiliência nos playoffs, enquanto o Araraquara quer afirmar sua superioridade como uma das equipes mais fortes. O Sodie Mesquita conta com energia em casa e garra defensiva; o Araraquara responde com maior profundidade no ataque e eficiência. Espere um duelo competitivo e físico no basquete feminino, onde a vantagem de mando pode ser decisiva.

Notícias do Sodie Mesquita W

Não há lesões importantes reportadas. O Sodie Mesquita entra com rotação padrão.

Impacto tático: Jayla Crawford (23,0 PPG) lidera a pontuação com alto volume de arremessos, enquanto Connie Clarke (15,6 PPG, 9,2 RPG) domina o garrafão. Leticia Dos Santos (6,5 PPG, 2,6 APG) adiciona criação. Jogos em casa aumentam a intensidade, mas brechas defensivas podem ser expostas contra ataques de elite.

Quinteto Provável:

PG: Leticia Dos Santos (6,5 PPG, 2,6 APG)

SG: Jayla Crawford (23,0 PPG)

SF: Connie Clarke (15,6 PPG, 9,2 RPG)

PF: Rafaelle Marciana (4,1 PPG)

C: Nayara Espinoza (3,0 PPG)

Banco importante: Amanda De Oliveira, Ana Gambim, Ster Martins. Minutos distribuídos entre 8-10 jogadoras.

Notícias do SESI Araraquara W

Sem desfalques significativos. O Araraquara conta com seu núcleo consolidado e boa profundidade.

Impacto tático: Damiris Dantas (se disponível, 14,2 PPG, 7,1 RPG) e Aline Cezar (13,9 PPG) oferecem pontuação e rebotes, enquanto importes e locais como Luana Leite adicionam criação no perímetro. Jogos fora testam a consistência defensiva, mas o poder ofensivo continua sendo uma grande ameaça.

Quinteto Provável:

PG: Aline Cezar (13,9 PPG)

SG: Luana Leite

SF: Alas de apoio

PF: Damiris Dantas (14,2 PPG, 7,1 RPG)

C: Âncoras do garrafão

Banco importante: Joice Rodrigues, Julia Letty, Fernanda Sena e jogadoras de energia. Carga de minutos bem distribuída.

Histórico de Confrontos

O Araraquara tem vantagem recente:

Data Vencedor Placar 12/05/2026 Araraquara W 78-62 Anteriores Mistos Variados

Tendências: Totais altos nos últimos duelos. O Araraquara domina as margens no ataque; a vantagem de mando faz diferença para o Sodie Mesquita.

Análise Principal

Ritmo e Rating Ofensivo/Defensivo: O Araraquara joga em ritmo mais rápido com rating ofensivo superior e pontos por posse eficientes. O Sodie Mesquita controla melhor em casa, mas concede mais contra ataques fortes.

Taxa de Rebotes e Estatísticas Avançadas: O Araraquara tem vantagem nos rebotes e no garrafão com Damiris Dantas. O Sodie Mesquita responde com esforço, mas eFG% e TS% favorecem as visitantes pela maior qualidade de arremessos e menor número de turnovers.

Contexto Geral: O Sodie Mesquita ganha com mando de campo e motivação recente. O Araraquara enfrenta a viagem, mas chega com bom momentum.

Probabilidade Implícita x Estimada: As casas de apostas podem favorecer o Araraquara pela dominância anterior, mas o aproveitamento em casa do Sodie Mesquita sugere chance real de vitória do mandante entre 48-52% — bom valor no lado da casa ou em jogo equilibrado.

Tabela Principal – Indicadores

Métrica Sodie Mesquita W SESI Araraquara W Ritmo / PPG Equilibrado / Médio Mais rápido / Alto Defensive Rating Forte em casa Elite Rebote / TO Competitivo / Maior Vantagem / Baixo Net Rating (Contexto) Positivo em casa Testado fora

Onde Assistir

Jogos da LBF Feminina são transmitidos em plataformas esportivas brasileiras, canais digitais da liga e aplicativos selecionados. Fora do Brasil, confira emissoras regionais ou destaques. A disponibilidade varia por região — verifique a programação local.

Dicas de Apostas ao Vivo

Pressão inicial do Sodie Mesquita em casa: Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Sodie Mesquita ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do Araraquara.

Mandantes costumam largar agressivas com energia da torcida. Se liderar no 1º quarto, Over no total de pontos do Sodie Mesquita ou spread ao vivo ganha valor contra os ajustes do Araraquara. Problemas de faltas do Araraquara: Jogo físico gera apitos nos pivôs. Pivotar para spread do Sodie Mesquita ao vivo ou Under na pontuação do Araraquara se jogadoras-chave forem para o banco.

Jogo físico gera apitos nos pivôs. Pivotar para spread do Sodie Mesquita ao vivo ou Under na pontuação do Araraquara se jogadoras-chave forem para o banco. Regressão no segundo tempo: Após um primeiro tempo acelerado, a profundidade do Sodie Mesquita cria corridas no final — fique de olho em valor no spread da casa ao vivo se o jogo estiver equilibrado no intervalo.

Conclusão

A superior eficiência e profundidade no ataque do Araraquara com Damiris Dantas e Aline Cezar dão vantagem no papel, mas a resiliência em casa e a motivação do Sodie Mesquita podem tornar o jogo competitivo. O confronto favorece um duelo equilibrado com potencial de valor na casa.

Previsão Final: Vitória do SESI Araraquara W

Melhor Aposta: Araraquara ML / spread pequeno

Alternativa de Valor: Over total do jogo

Aposta Arriscada: Sodie Mesquita + pontos (ao vivo com pressão da casa)