O que é The Boodles no tênis?

The Boodles no tênis refere-se à Boodles and Dunthorne Challenge Cup, realizada pela primeira vez em 2002. Patrocinado pela Boodles, a marca de joias de luxo, este evento de tênis é disputado nas quadras de grama do Stoke Park em Buckinghamshire. A ideia inicial do torneio foi concebida pelo agente esportivo Patricio Apey.

A Boodles é marcada para a semana antes de Wimbledon e serve como um evento de aquecimento para muitos atletas profissionais. O evento não permite mais do que 1900 espectadores, visando garantir que os fãs possam acompanhar tranquilamente o tênis e admirar as joias em exibição.

A Boodles conta regularmente com jogadores posicionados no Top 10 do ranking de simples masculino. O The Boodles Challenge declarou um vencedor a cada ano de 2002 a 2014. Surpreendentemente, nenhum jogador jamais ganhou o título duas vezes. Desde 2015, o torneio mudou seu formato e os jogadores passaram a se enfrentar em partidas de exibição. A pandemia da COVID-19 impediu que o torneio fosse realizado entre 2020 e 2022. O torneio retornou em 2023, mais uma vez contando com partidas de exibição de simples e duplas entre os melhores atletas masculinos.

O Boodles Challenge nunca fez parte do ATP Tour. Sendo assim, o vencedor e os participantes do evento não recebem nenhum ponto de ranking. O formato do torneio coloca aqueles que disputam o formato competitivo em três partidas, ao passo que os jogadores não competitivos jogam uma vez por dia.

O espaço premium e as quadras de grama cênicas continuam a atrair os melhores atletas do mundo em preparação para Wimbledon.