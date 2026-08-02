Palpite: Wisła Cracóvia x Wisła Płock | Ekstraklasa | 07/08/2026

Ekstraklasa | Wisła Cracóvia 54% VS Wisła Płock 23% 54% 23% 23% Wisła Cracóvia Empate 23% Wisła Płock 🏆 Palpite Wisła Cracóvia ⚽ Mais de 2.5 Gols SIM 57% probabilidade 🔁 Ambas Marcam SIM 54% probabilidade Confiança do Modelo 88% 56% Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 141/254 ★ MELHOR APOSTA Wisła Cracóvia Vitória Com a probabilidade de 57% para 'Mais de 2.5 gols ', há um valor interessante nessa aposta . Wisła Cracóvia marca em média 2 gols por jogo em casa, enquanto Wisła Płock tem melhorado ofensivamente, com 60% dos seus jogos recentes superando essa linha de gols . O histórico de confrontos diretos, com 60% atingindo Mais de 2.5, reforça essa escolha. 💡 Wisła Cracóvia, jogando em casa, tem uma média de 2 Wisła Cracóvia, jogando em casa, tem uma média de 2 gols por jogo , o que pode ser decisivo contra a defesa de Wisła Płock, que sofreu em média 1.25 gols fora de casa.

O confronto entre Wisła Cracóvia e Wisła Płock levanta uma questão tática fundamental: o ataque prolífico de Cracóvia conseguirá superar a defesa bem organizada de Płock? Jogando em casa, Wisła Cracóvia está na 8ª posição com 3 pontos, enquanto Płock ocupa a 3ª posição com 4 pontos e busca uma vaga na Liga Europa. A equipe da casa marca em média 2 gols por jogo, enquanto Płock tem uma defesa sólida, concedendo apenas 1.05 gols por partida. Este embate não é apenas sobre pontos, mas sobre afirmar dominância na liga.

📊 Estatísticas dos Times Wisła Cracóvia D V E D E 9 Vitórias 7 Empates 4 Derrotas Média de Gols Marcados 1.75 Média de Gols Sofridos 1.3 Mais de 2.5 50% Ambas Marcam 60% Redes Fechadas 6 Sem Marcar 3 Casa 7V 4E 2D Fora 2V 3E 2D Wisła Płock E V V V V 10 Vitórias 5 Empates 5 Derrotas Média de Gols Marcados 1.35 Média de Gols Sofridos 1.05 Mais de 2.5 60% Ambas Marcam 40% Redes Fechadas 7 Sem Marcar 8 Casa 6V 3E 3D Fora 4V 2E 2D

Forma Sob Pressão

Wisła Cracóvia vem de uma derrota por 4-3 contra o Piast Gliwice, mas venceu o GKS Katowice por 2-1 anteriormente. Empatou em 2-2 com o Artis e perdeu por 0-1 para o Podbeskidzie, destacando uma inconsistência recente. Em casa, tem sido mais confiável, com uma média de 2 gols por jogo e apenas 1.15 sofridos. Wisła Płock, por outro lado, está em uma série de quatro vitórias consecutivas, incluindo uma vitória fora de casa por 2-1 sobre o Raków Częstochowa, destacando sua melhora. A confiança está alta, e a equipe mostrou solidez tanto em casa quanto fora.

Previsão do Especialista

Dada a situação na tabela, Wisła Cracóvia deve adotar uma postura ofensiva desde o início, buscando aproveitar seu forte desempenho em casa. Wisła Płock, com a confiança em alta, pode optar por uma abordagem equilibrada, explorando contra-ataques. O modelo dá a Cracóvia 54% de chance de vitória, mas com odds com odd de 1.75 em 'Mais de 2.5 gols', essa parece ser uma aposta mais segura. Para que essa previsão falhe, seria necessário um jogo mais defensivo do que o habitual, algo improvável dado o histórico de ambas as equipes.

O Que Está em Jogo: O Quadro Completo

Na 8ª posição com 3 pontos, Wisła Cracóvia precisa desesperadamente de uma vitória para não se afastar das posições de qualificação europeia. Com um saldo de gols neutro, a equipe espera usar a força de seu ataque em casa. Wisła Płock, por outro lado, está em 3º lugar com 4 pontos e um saldo positivo de +1. Uma vitória aqui os consolidaria nas zonas de qualificação europeia, aumentando a moral do elenco. Historicamente, confrontos entre essas equipes têm sido equilibrados, mas o momento é crucial para ambos: Cracóvia busca consistência, enquanto Płock quer manter o bom momento e a chance de brigar por vagas europeias.

Como o Jogo Deve Se Desenrolar

Nos primeiros 20 minutos, esperamos que Wisła Cracóvia pressione alto, buscando abrir o placar rapidamente, aproveitando sua média de 2 gols em casa. Wisła Płock, com uma defesa que sofreu apenas 1.25 gols fora, deve tentar resistir e explorar os contra-ataques. No meio do jogo, a dinâmica deve estabilizar, com Cracóvia dominando a posse e Płock aguardando erros para avançar. Nos 20 minutos finais, a resistência defensiva de Płock será testada, enquanto Cracóvia, com 4 gols marcados no primeiro tempo na temporada, buscará definir o jogo. Essa expectativa de jogo favorece a aposta em 'Mais de 2.5 gols', dado o potencial ofensivo nas duas pontas.

Perguntas Frequentes

1 Quem vai vencer Wisła Cracóvia vs Wisła Płock? Wisła Cracóvia tem 54% de chance de vitória. Com uma média de 2 gols marcados em casa e um histórico positivo em confrontos diretos, eles são favoritos. Wisła Płock melhorou recentemente, mas a força de Cracóvia em casa pode ser decisiva. 2 Ambos os times marcarão em Wisła Cracóvia vs Wisła Płock? A probabilidade de 'Ambas Marcam — Sim' é de 54%. O histórico de confrontos diretos mostra que 60% terminaram com ambas as equipes marcando. Wisła Płock tem 7 jogos sem sofrer gols, mas a força ofensiva de Cracóvia em casa é um desafio. 3 Qual é a forma recente do Wisła Cracóvia? Wisła Cracóvia perdeu por 4-3 para Piast Gliwice, venceu GKS Katowice 2-1, empatou 2-2 com Artis, e perdeu 1-0 para Podbeskidzie. Em casa, eles venceram 7 dos últimos 13 jogos , marcando em média 2 gols por jogo , mas a forma geral está em declínio. 4 O que o histórico de confrontos diretos diz sobre Wisła Cracóvia vs Wisła Płock? Nos últimos 10 confrontos, cada equipe venceu 4 vezes e houve 2 empates. A média de gols por jogo é de 3.3, com 60% superando a linha de Mais de 2.5 gols. Não há um domínio claro, mas os jogos tendem a ser abertos.

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