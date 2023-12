Como os wood shots são executados no badminton?

O badminton é um esporte que é praticado desde o século 19. As primeiras raquetes usadas para disputar o esporte eram feitas de madeira. Essas raquetes não são mais usadas devido aos avanços dos materiais e também às demandas do esporte.

Antes de 1963, quando um jogador executava um ataque no qual a base da peteca fazia contato com a armação da raquete de madeira, ele era considerado ilegal. Isso era chamado de wood shot, um ataque de madeira, numa tradução livre. Um wood shot resultava em falta antes de 1963.

Em 1963, a Federação Internacional de Badminton tornou os wood shots legais e aceitáveis por duas razões. Primeiro, esses ataques são puramente involuntários. Segundo, os ataques são realizados através do próprio equipamento, o que faz com que eles não mereçam ser considerados faltosos. Chong Teik, um dos três infames irmãos Oon era o representante malaio e membro do comitê executivo da Federação Internacional de Badminton. Ele foi fundamental para tornar os wood shots legais no badminton profissional.

Muito embora as raquetes hoje sejam feitas de fibra de carbono, nanotubos de carbono e fulerenos, a terminologia do wood shot ainda vive. Os ataques realizados com a armação da raquete agora são conhecidos como wood shots. Eles não são praticados rotineiramente e podem ser vistos por acaso na quadra de badminton.

Os wood shots viajam numa direção e velocidade que vão contra o plano real do praticante. Sendo assim, visando manter o decoro e a conduta do esporte, caso um jogador venha a conquistar um ponto por causa de um wood shot, ele deve se desculpar com o oponente por ter conseguido o ponto por meio de um ataque não intencional.