Cambuur x Excelsior — Palpite | Eredivisie | 07/08/2026

Palpites de Futebol
02.08.2026 10:01
Cambuur x Excelsior — Palpite | Eredivisie | 07/08/2026 Cambuur x Excelsior — Palpite | Eredivisie | 07/08/2026
Eredivisie07/08/2026
Cambuur
VS
Excelsior
💡Excelsior venceu os últimos cinco jogos fora de casa, marcando impressionantes 2.33 gols por partida, sugerindo um forte desempenho como visitante.
★ MELHOR APOSTA
A melhor aposta de valor é a vitória do Excelsior com odd de 2.54, apresentando uma vantagem de 0.46% sobre a probabilidade implícita.
A probabilidade do modelo para a vitória do Excelsior é de 41%, enquanto a probabilidade implícita das odds é de aproximadamente 39.37%. Isso cria um valor positivo de 1.63 pontos percentuais, sugerindo que a vitória do Excelsior está subestimada.

Análise de Forma e Valor

O Cambuur entra em campo após uma sequência mista de resultados, com duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas, incluindo uma derrota recente por 3-1 contra o Bologna. Em casa, o Cambuur tem mostrado uma defesa relativamente sólida, concedendo em média 1.27 gols por jogo, mas ainda assim não conseguiu manter consistência ao longo de seus jogos. Por outro lado, o Excelsior está em uma fase excelente, vencendo as últimas cinco partidas, incluindo uma vitória avassaladora por 5-1 contra o De Graafschap. No entanto, mesmo com a forma recente de ambos os times, o histórico de confrontos diretos mostra um equilíbrio, com o Cambuur vencendo seis dos últimos dez encontros. A questão para os apostadores é se a boa fase do Excelsior pode superar o ambiente hostil de jogar no campo do Cambuur.

Análise dos Mercados de Apostas

Analisando o mercado de resultado (1X2), o Excelsior tem uma probabilidade ligeiramente maior de vitória com 41%, em comparação com 38% do Cambuur. Com as odds do Excelsior a 2.54, a probabilidade implícita é de 39.37%, oferecendo um valor positivo. No mercado de Mais de 2.5 gols, a probabilidade do modelo é de 60%, enquanto as odds são de 1.62, sugerindo um pequeno valor já que a probabilidade implícita é de cerca de 61.73%. O mercado Ambas Marcam — Sim, com uma probabilidade de 63% e odds de 1.5, não oferece valor significativo devido à probabilidade implícita de 66.67%. Considerando a volatilidade do resultado direto, o mercado de Dupla Chance (Empate ou Excelsior) com odd de 1.5 pode ser uma escolha mais segura, já que cobre mais resultados possíveis. Em termos de valor, a aposta na vitória direta do Excelsior ainda se destaca como a melhor opção disponível.

 

Análise de Risco e Disciplina

Ao avaliar os riscos, uma das principais preocupações é o fato de o Cambuur ter mantido uma defesa sólida em casa, concedendo apenas 1.27 gols por jogo. Isso pode limitar o ataque prolífico do Excelsior que tem feito mais de 2 gols por partida recentemente. Outra preocupação é a possível subestimação do Cambuur, que apesar das derrotas recentes, tem um histórico forte contra o Excelsior. Caso o Excelsior falhe em manter seu ritmo de ataque, o mercado pode estar correto em suas odds. Cenários de falha mais realistas incluem o Cambuur aproveitando o apoio da torcida para uma vitória inesperada ou um jogo travado resultando em empate. É crucial manter disciplina no bankroll, e se as odds para a vitória do Excelsior caírem abaixo de 2.40, pode ser sensato reconsiderar a aposta devido à redução do valor.

Conclusão da Aposta de Valor

A aposta mais valiosa para este confronto é a vitória do Excelsior, com odd de 2.54, oferecendo uma vantagem de 1.63 pontos percentuais sobre a probabilidade implícita. Essa escolha é baseada na forma impressionante do Excelsior fora de casa e seu histórico recente de vitórias convincentes. Como uma alternativa mais segura, o mercado de Dupla Chance (Empate ou Excelsior) com odd de 1.5 reduz o risco, protegendo contra um possível empate. O principal risco para essa aposta é a capacidade do Cambuur de surpreender em casa, onde tem um histórico positivo em confrontos diretos anteriores. É importante reconhecer que, se as odds da vitória do Excelsior caírem significativamente, a margem de valor pode ser corroída.

1
Qual é a melhor aposta de valor para Cambuur x Excelsior?
A melhor aposta de valor é a vitória do Excelsior com odd de 2.54, oferecendo uma vantagem de 1.63% sobre a probabilidade implícita.
2
Quais são as probabilidades e probabilidades previstas?
O modelo prevê 41% de chance para a vitória do Excelsior, 38% para o Cambuur, e 21% para o empate, contrastando com as odds implícitas.
3
Existe uma alternativa de aposta mais segura?
Sim, a Dupla Chance (Empate ou Excelsior) com odd de 1.5 oferece um risco ajustado mais seguro.

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