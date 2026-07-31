Palpite Grátis: Charlotte x U.N.A.M. – Pumas | Leagues Cup | 05/08/2026

Leagues Cup|05/08/2026
CharlotteEmpate 29%U.N.A.M. – Pumas
🔁
Ambas Marcam
SIM
53% probabilidade
56%Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 137/244
Charlotte Vitória
Charlotte tem 40% de probabilidade de vitória, superando o preço implícito. Em casa, marca em média 2.17 gols
por partida
e só sofreu 1.08, dando vantagem estatística sobre o U.N.A.M. – Pumas, que está em declínio. Com 83% de confiança no modelo, a vitória de Charlotte oferece valor sólido.
💡
Charlotte melhorou seu desempenho recente, alcançando 2.2 pontos por jogo
comparado aos períodos anteriores. Isso reflete um aumento tático na eficiência ofensiva.
O confronto entre Charlotte e U.N.A.M. – Pumas na Leagues Cup promete uma batalha tática intrigante. Ambos os times têm sistemas de jogo distintos que podem definir o rumo da partida. Charlotte, com uma média de 2.17 gols em casa, buscará pressionar desde o início, explorando o desgaste do adversário. Já o U.N.A.M. – Pumas, que sofreu apenas 0.8 gols em média fora de casa, tentará manter a solidez defensiva. Com ambos os times descansados, a partida pode ser decidida nos detalhes, especialmente considerando o recente declínio dos mexicanos.
📊 Estatísticas dos Times
Média de Gols Marcados1.7 Média de Gols Sofridos1.35
Mais de 2.560%
Ambas Marcam55%
Redes Fechadas5
Sem Marcar6
Média de Gols Marcados1.65 Média de Gols Sofridos1.25
Mais de 2.555%
Ambas Marcam50%
Redes Fechadas7
Sem Marcar4
Veredicto: Visão Completa
Charlotte está em alta, enquanto o U.N.A.M. – Pumas enfrenta um declínio. A probabilidade de vitória de Charlotte é de 40%, com valor implícito superado. Com odd de 2.50, a aposta em Charlotte é atraente. Considerando a força do ataque de Charlotte, o mercado de Mais de 2.5 gols também é interessante, dado que 60% de seus jogos ultrapassaram essa marca.
Estatísticas da Temporada em Contexto
Charlotte exibe um ataque formidável em casa, com média de 2.17 gols por jogo, refletindo uma estratégia agressiva e eficaz. A defesa também se destaca, permitindo apenas 1.08 gols, sugerindo uma abordagem compacta e bem organizada. Por outro lado, o U.N.A.M. – Pumas tem uma defesa sólida fora de casa, com média de 0.8 gols sofridos, mas sua recente forma declinante pode indicar vulnerabilidades. Os dados de xG mostram Charlotte com 1.42 contra 1.24 do U.N.A.M., sugerindo ligeira vantagem ofensiva para os anfitriões. A alta taxa de gols acima de 2.5 em 60% dos jogos de Charlotte também sugere um potencial para um jogo movimentado.
O Fator Disponibilidade
Ambas as equipes chegam sem lesões significativas, o que é um trunfo importante para a partida. Charlotte, com sua escalação completa, poderá manter sua abordagem ofensiva, enquanto o U.N.A.M. – Pumas buscará uma reação após uma sequência de resultados inconsistentes. O fato de estarem em plena força pode equilibrar as expectativas, apesar do declínio recente do Pumas. Sem um histórico de confrontos diretos, a análise se concentra no desempenho recente e na capacidade de cada equipe em suas respectivas condições de jogo.
Como a Partida Deve Se Desenrolar
Nos primeiros 20 minutos, espera-se que Charlotte assuma a iniciativa, tentando explorar sua média de 2.17 gols em casa. O U.N.A.M. – Pumas pode adotar uma postura mais cautelosa, focando em sua defesa sólida fora de casa. No meio do jogo, o ritmo pode estabilizar, com Charlotte tentando manter a posse e pressionar, enquanto o U.N.A.M. – Pumas buscará contra-ataques. Nos minutos finais, com base no cansaço e nas recentes tendências de gols do Charlotte, eles são favoritos para terminar mais fortes. Isso favorece uma aposta em Charlotte ou Mais de 2.5 gols, já que o jogo pode abrir na reta final, especialmente com as duas equipes descansadas e prontas para um confronto intenso.
Perguntas Frequentes
1
Quem vai ganhar
Charlotte vs U.N.A.M. – Pumas?
Charlotte tem 40% de chances de vitória, com um ataque que marca 2.17 gols em casa. U.N.A.M. – Pumas está em declínio, aumentando as chances de Charlotte. Com a confiança do modelo em 83%, Charlotte é a favorita.
2
Ambas as equipes marcarão em Charlotte vs U.N.A.M. – Pumas?
A probabilidade de Ambas Marcam — Sim é de 53%. Charlotte tem 55% de jogos
com ambas marcando, enquanto U.N.A.M. – Pumas tem 50%. Charlotte tem mais chance de manter o zero, com 5 jogos
sem sofrer gol
.
3
Qual é a melhor aposta
para Charlotte vs U.N.A.M. – Pumas?
A melhor aposta
é a vitória de Charlotte, com odd de 2.50. A probabilidade do modelo é de 40%, superando a implícita. A confiança está em 83%, tornando a aposta
valiosa.
4
Qual é a forma recente de Charlotte?
Nos últimos 5 jogos
, Charlotte venceu
3 (2-0, 1-0, 3-1) e empatou 2 (2-2, 0-0). Em casa, tem 6 vitórias e uma média de 2.17 gols. A forma está melhorando.
5
O que está em jogo
em Charlotte vs U.N.A.M. – Pumas?
Sem dados de posição na tabela, o foco está em manter a boa fase de Charlotte e reverter o declínio do U.N.A.M. – Pumas. A vitória pode estabilizar o momento de ambos.
6
O que é a opção Sem Empate para Charlotte vs U.N.A.M. – Pumas?
Sem Empate devolve a aposta
em caso de empate. As odds para Charlotte são de 1.80 e para U.N.A.M. – Pumas, 2.00. Com a vantagem de Charlotte, Sem Empate oferece segurança adicional.