Corinthians Paulista x Unifacisa: Prognóstico e Dicas de Apostas NBB – 10/2/2026

O NBB (Novo Basquete Brasil) traz Corinthians Paulista recebendo Unifacisa no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians Paulista vem de V D V V D, enquanto a Unifacisa apresenta D V V V V. No histórico de 15 confrontos, a Unifacisa leva vantagem com nove vitórias contra seis do Corinthians (incluindo prorrogação), com média de 161,27 pontos totais por jogo.

O Corinthians Paulista ocupa a sexta posição com campanha 17-8 (68% de aproveitamento) e busca vaga direta no G-4 para vantagem nos playoffs, já a Unifacisa está em nono lugar com 13-11 (54% de aproveitamento) e quer se firmar na zona intermediária ou subir mais nessa rodada competitiva.

Análise do Corinthians Paulista e Forma Recente

O Corinthians Paulista está em sexto lugar na NBB com 17 vitórias em 25 jogos e mira o domínio em casa para subir rumo às vagas diretas nos playoffs.

Últimos cinco jogos: V D V V D

Resultados mistos mostram bom ataque em casa, mas vulnerabilidades em jogos fora mais difíceis. A última partida foi uma convincente vitória por 96 a 76 em casa contra o Fortaleza Basquete Cearense. Na temporada, média de 83,24 pontos marcados e 77,56 sofridos, com números melhores em casa (84,33 marcados e 73,67 sofridos).

Análise da Unifacisa e Forma Recente

A Unifacisa ocupa a nona posição com 13 vitórias em 24 jogos e briga por resultados consistentes para melhorar a classificação ou evitar a parte de baixo.

Últimos cinco jogos: D V V V V

Momento positivo construído com jogo equilibrado, embora ainda sofra fora de casa. A última rodada terminou em derrota por 78 a 87 fora contra o São José. Média recente de 81,04 pontos marcados (78,9 fora) e 80,13 sofridos.

Histórico de Confrontos

A Unifacisa leva leve vantagem histórica, mas o Corinthians venceu com autoridade nos últimos jogos em casa.

09/11/2025: Unifacisa 75-105 Corinthians Paulista (NBB)

11/04/2025: Unifacisa 74-83 Corinthians Paulista (NBB)

14/12/2024: Corinthians Paulista 77-80 Unifacisa (NBB)

09/03/2024: Corinthians Paulista 86-85 Unifacisa (NBB)

25/11/2023: Unifacisa 76-75 Corinthians Paulista (NBB)

Média de cerca de 161 pontos totais, com potencial para jogos abertos e placares altos.

Escalação, Desfalques e Suspensões

Nenhuma lesão grave ou suspensão confirmada para nenhuma das equipes antes da partida. Ambas devem entrar com elenco praticamente completo, com rotações importantes para manter o ritmo em jogo de 40 minutos.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

O Corinthians Paulista entra como claro favorito em casa no 1X2: vitória (incluindo prorrogação) na faixa de 1.30–1.36, empate pouco relevante, Unifacisa em 2.90–3.60.

Total de pontos mais/menos 160.5–162.5 aparece perto de 1.80–1.90 dos dois lados, alinhado com as médias. Unifacisa mais de 77.5 pontos no time em torno de 1.80–1.85. Handicap Corinthians -6.5 traz valor em odds curtas. Vitória do Corinthians no primeiro quarto perto de 1.70 reflete as largadas fortes em casa.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão disponível nas plataformas detentoras de direitos da NBB ou serviços regionais. Apito inicial: 10 de fevereiro de 2026 às 01:00 horário local (04:00 UTC, madrugada de 9 para 10 em alguns fusos).

Prognóstico: Corinthians Paulista x Unifacisa – NBB

O fator casa e a maior eficiência ofensiva do Corinthians Paulista devem ditar o ritmo, embora a forma recente da Unifacisa e sua resiliência possam manter o jogo competitivo no início. O principal risco está nas eventuais falhas defensivas do Corinthians contra azarões motivados, o que pode inflar o total de pontos se a Unifacisa explorar transições.