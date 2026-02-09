Corinthians Paulista x Unifacisa: Prognóstico e Dicas de Apostas NBB – 10/2/2026

Palpites de Futebol
Corinthians Paulista x Unifacisa: Prognóstico e Dicas de Apostas NBB – 10/2/2026 Corinthians Paulista x Unifacisa: Prognóstico e Dicas de Apostas NBB – 10/2/2026

O NBB (Novo Basquete Brasil) traz Corinthians Paulista recebendo Unifacisa no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians Paulista vem de V D V V D, enquanto a Unifacisa apresenta D V V V V. No histórico de 15 confrontos, a Unifacisa leva vantagem com nove vitórias contra seis do Corinthians (incluindo prorrogação), com média de 161,27 pontos totais por jogo.

O Corinthians Paulista ocupa a sexta posição com campanha 17-8 (68% de aproveitamento) e busca vaga direta no G-4 para vantagem nos playoffs, já a Unifacisa está em nono lugar com 13-11 (54% de aproveitamento) e quer se firmar na zona intermediária ou subir mais nessa rodada competitiva.

Análise do Corinthians Paulista e Forma Recente

O Corinthians Paulista está em sexto lugar na NBB com 17 vitórias em 25 jogos e mira o domínio em casa para subir rumo às vagas diretas nos playoffs.
Últimos cinco jogos: V D V V D
Resultados mistos mostram bom ataque em casa, mas vulnerabilidades em jogos fora mais difíceis. A última partida foi uma convincente vitória por 96 a 76 em casa contra o Fortaleza Basquete Cearense. Na temporada, média de 83,24 pontos marcados e 77,56 sofridos, com números melhores em casa (84,33 marcados e 73,67 sofridos).

Análise da Unifacisa e Forma Recente

A Unifacisa ocupa a nona posição com 13 vitórias em 24 jogos e briga por resultados consistentes para melhorar a classificação ou evitar a parte de baixo.
Últimos cinco jogos: D V V V V
Momento positivo construído com jogo equilibrado, embora ainda sofra fora de casa. A última rodada terminou em derrota por 78 a 87 fora contra o São José. Média recente de 81,04 pontos marcados (78,9 fora) e 80,13 sofridos.

Stake Brasil

Histórico de Confrontos

A Unifacisa leva leve vantagem histórica, mas o Corinthians venceu com autoridade nos últimos jogos em casa.

  • 09/11/2025: Unifacisa 75-105 Corinthians Paulista (NBB)
  • 11/04/2025: Unifacisa 74-83 Corinthians Paulista (NBB)
  • 14/12/2024: Corinthians Paulista 77-80 Unifacisa (NBB)
  • 09/03/2024: Corinthians Paulista 86-85 Unifacisa (NBB)
  • 25/11/2023: Unifacisa 76-75 Corinthians Paulista (NBB)

Média de cerca de 161 pontos totais, com potencial para jogos abertos e placares altos.

Escalação, Desfalques e Suspensões

Nenhuma lesão grave ou suspensão confirmada para nenhuma das equipes antes da partida. Ambas devem entrar com elenco praticamente completo, com rotações importantes para manter o ritmo em jogo de 40 minutos.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

O Corinthians Paulista entra como claro favorito em casa no 1X2: vitória (incluindo prorrogação) na faixa de 1.30–1.36, empate pouco relevante, Unifacisa em 2.90–3.60.
Total de pontos mais/menos 160.5–162.5 aparece perto de 1.80–1.90 dos dois lados, alinhado com as médias. Unifacisa mais de 77.5 pontos no time em torno de 1.80–1.85. Handicap Corinthians -6.5 traz valor em odds curtas. Vitória do Corinthians no primeiro quarto perto de 1.70 reflete as largadas fortes em casa.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão disponível nas plataformas detentoras de direitos da NBB ou serviços regionais. Apito inicial: 10 de fevereiro de 2026 às 01:00 horário local (04:00 UTC, madrugada de 9 para 10 em alguns fusos).

22bet Brasil

Prognóstico: Corinthians Paulista x Unifacisa – NBB

O fator casa e a maior eficiência ofensiva do Corinthians Paulista devem ditar o ritmo, embora a forma recente da Unifacisa e sua resiliência possam manter o jogo competitivo no início. O principal risco está nas eventuais falhas defensivas do Corinthians contra azarões motivados, o que pode inflar o total de pontos se a Unifacisa explorar transições.

  • Previsão Final: Corinthians Paulista 88-79 Unifacisa
  • Melhor Aposta: Corinthians Paulista vence (faixa de 1.30–1.36)
  • Alternativa de Valor: Unifacisa mais de 77.5 pontos no time (cerca de 1.80–1.85)

Jogos de slots da Pragmatic

Starlight Princess
Starlight Princess
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Gates of Olympus
Gates of Olympus
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Sweet Bonanza XMas
Sweet Bonanza XMas
Jogue com dinheiro Jogue grátis
, , , , , , , , ,
Read More
Mogi x Fortaleza Cearense – Palpites: Odds e Preview da NBB – 10/2/2026
Palpites de Futebol
Mogi x Fortaleza Cearense – Palpites: Odds e Preview da NBB – 10/2/2026
22 horas ago
0 7
Brasileirão: Dicas de Apostas Grêmio x Botafogo – 5/2/2026
Palpites de Futebol
Brasileirão: Dicas de Apostas Grêmio x Botafogo – 5/2/2026
6 dias ago
0 26
Bahia x Fluminense – Palpites: Odds e Previsão de Placar na Série A – 5/2/2026
Palpites de Futebol
Bahia x Fluminense – Palpites: Odds e Previsão de Placar na Série A – 5/2/2026
6 dias ago
0 27

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Jogo Responsável Sistema de Gestão de Apostas – SIGAP IBJR Gambling Therapy

O conteúdo do site é destinado a maiores de 18 anos (18+). A participação em jogos de azar pode levar ao vício em jogos. Jogue com responsabilidade e seja consciente!

Efbet365 Brasil | Copyright © 2026 Todos os direitos reservados
Copyright © 2026 | Efbet 365 | Termos e Condições | Política de Cookies | Jogo Responsável | Mapa do site
© Copyright 2024 Efbet 365 - Termos e Condições - Política de Cookies - Jogo Responsável - Mapa do site