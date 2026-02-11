Cruz Azul x Vancouver FC Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 13/2/2026

Palpites de Futebol
Cruz Azul x Vancouver FC Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 13/2/2026 Cruz Azul x Vancouver FC Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 13/2/2026

A segunda partida da primeira fase da CONCACAF Champions Cup coloca Cruz Azul contra Vancouver FC no Estadio Azteca, na Cidade do México. O Vancouver FC chega com sequência recente D D D V E, enquanto o Cruz Azul apresenta V E V V V. O Cruz Azul tem ampla vantagem no agregado por 3 a 0 após o jogo de ida e busca confirmar a classificação com atuação profissional, já o Vancouver FC enfrenta virada praticamente impossível e tenta ao menos recuperar a honra em sua estreia na competição continental.

Análise do Cruz Azul e Forma Recente

O Cruz Azul lidera o agregado por 3 a 0 e está bem posicionado na Liga MX Clausura, tratando o duelo como oportunidade de avançar com tranquilidade enquanto roda o elenco para priorizar o campeonato local.
Últimos cinco jogos: V V V E D
Sequência dominante com gols constantes. O último jogo foi empate em 1 a 1 pela Liga MX contra o Toluca, com José Paradela empatando. Média recente de dois gols marcados por partida e poucos sofridos.

Análise do Vancouver FC e Forma Recente

O Vancouver FC aparece na lanterna da CPL no início da temporada e entra nessa partida praticamente sem nada a perder após a pesada derrota no jogo de ida.
Últimos cinco jogos: D D D V E
Dificuldades defensivas e baixa confiança. A derrota por 0 a 3 em casa para o Cruz Azul expôs fragilidades. Média recente abaixo de um gol marcado e muitos sofridos.

Histórico de Confrontos

O resultado do jogo de ida domina o histórico recente.

Stake Brasil
  • 05/02/2026: Vancouver FC 0-3 Cruz Azul (CONCACAF Champions Cup)
    Não há confrontos oficiais anteriores; o Cruz Azul mostrou clara superioridade na partida de ida.

Escalação, Desfalques e Suspensões

O Cruz Azul não tem grandes lesões confirmadas; a profundidade do elenco permite rodízio com foco na liga.
O Vancouver FC também não registra ausências importantes, embora confiança e cansaço do jogo de ida possam influenciar o desempenho.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

O Cruz Azul entra como amplo favorito no 1X2: vitória na faixa de 1.15–1.25, empate entre 5.50–6.50 e Vancouver FC acima de 10.00.
Mais/menos 2.5 gols aparece entre 1.60–1.70 para o mais de. Ambos marcam não em torno de 1.70–1.80. Handicap Cruz Azul -1.5 entre 1.80–2.00. As odds refletem a enorme vantagem caseira e o agregado confortável.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão pelas plataformas detentoras de direitos da CONCACAF Champions Cup (OneSoccer, FS2/Fox Sports, Tubi) ou emissoras regionais (confira a programação local). Apito inicial: 13 de fevereiro de 2026 às 01:00 UTC (19:00 horário local do dia anterior na Cidade do México).

Prognóstico: Cruz Azul x Vancouver FC – CONCACAF Champions Cup

A dominância em casa do Cruz Azul e a vantagem confortável do agregado devem permitir controle tranquilo da partida, embora o Vancouver possa buscar orgulho ou um gol de consolação. O principal risco está em rodízio pesado ou complacência do Cruz Azul, abrindo pequenas chances de contra-ataque para o Vancouver.

  • Previsão Final: Cruz Azul 3-0 Vancouver FC
  • Melhor Aposta: Cruz Azul vence a partida (faixa de 1.15–1.25)
  • Alternativa de Valor: Mais de 2.5 gols (cerca de 1.60–1.70)

Jogos de slots da Pragmatic

Starlight Princess
Starlight Princess
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Gates of Olympus
Gates of Olympus
Jogue com dinheiro Jogue grátis
Sweet Bonanza XMas
Sweet Bonanza XMas
Jogue com dinheiro Jogue grátis
, , , , , , , , ,
Read More
Internacional x Palmeiras Quem Ganha? Análise da Rodada 3 do Brasileirão – 13/2/2026
Palpites de Futebol
Internacional x Palmeiras Quem Ganha? Análise da Rodada 3 do Brasileirão – 13/2/2026
39 minutos ago
0 4
Prognóstico: Bauru Basket x Minas Tênis Clube MG – 11/2/2026 – NBB
Palpites de Futebol
Prognóstico: Bauru Basket x Minas Tênis Clube MG – 11/2/2026 – NBB
1 dia ago
0 15
Taylor Fritz x Marcos Giron Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 10/2/2026
Palpites de Futebol
Taylor Fritz x Marcos Giron Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 10/2/2026
1 dia ago
0 15

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Jogo Responsável Sistema de Gestão de Apostas – SIGAP IBJR Gambling Therapy

O conteúdo do site é destinado a maiores de 18 anos (18+). A participação em jogos de azar pode levar ao vício em jogos. Jogue com responsabilidade e seja consciente!

Efbet365 Brasil | Copyright © 2026 Todos os direitos reservados
Copyright © 2026 | Efbet 365 | Termos e Condições | Política de Cookies | Jogo Responsável | Mapa do site
© Copyright 2024 Efbet 365 - Termos e Condições - Política de Cookies - Jogo Responsável - Mapa do site