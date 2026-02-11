Cruz Azul x Vancouver FC Previsão de Placar e Dicas de Apostas – 13/2/2026

A segunda partida da primeira fase da CONCACAF Champions Cup coloca Cruz Azul contra Vancouver FC no Estadio Azteca, na Cidade do México. O Vancouver FC chega com sequência recente D D D V E, enquanto o Cruz Azul apresenta V E V V V. O Cruz Azul tem ampla vantagem no agregado por 3 a 0 após o jogo de ida e busca confirmar a classificação com atuação profissional, já o Vancouver FC enfrenta virada praticamente impossível e tenta ao menos recuperar a honra em sua estreia na competição continental.

Análise do Cruz Azul e Forma Recente

O Cruz Azul lidera o agregado por 3 a 0 e está bem posicionado na Liga MX Clausura, tratando o duelo como oportunidade de avançar com tranquilidade enquanto roda o elenco para priorizar o campeonato local.

Últimos cinco jogos: V V V E D

Sequência dominante com gols constantes. O último jogo foi empate em 1 a 1 pela Liga MX contra o Toluca, com José Paradela empatando. Média recente de dois gols marcados por partida e poucos sofridos.

Análise do Vancouver FC e Forma Recente

O Vancouver FC aparece na lanterna da CPL no início da temporada e entra nessa partida praticamente sem nada a perder após a pesada derrota no jogo de ida.

Últimos cinco jogos: D D D V E

Dificuldades defensivas e baixa confiança. A derrota por 0 a 3 em casa para o Cruz Azul expôs fragilidades. Média recente abaixo de um gol marcado e muitos sofridos.

Histórico de Confrontos

O resultado do jogo de ida domina o histórico recente.

05/02/2026: Vancouver FC 0-3 Cruz Azul (CONCACAF Champions Cup)

Não há confrontos oficiais anteriores; o Cruz Azul mostrou clara superioridade na partida de ida.

Escalação, Desfalques e Suspensões

O Cruz Azul não tem grandes lesões confirmadas; a profundidade do elenco permite rodízio com foco na liga.

O Vancouver FC também não registra ausências importantes, embora confiança e cansaço do jogo de ida possam influenciar o desempenho.

Odds, Mercados e Dicas de Apostas

O Cruz Azul entra como amplo favorito no 1X2: vitória na faixa de 1.15–1.25, empate entre 5.50–6.50 e Vancouver FC acima de 10.00.

Mais/menos 2.5 gols aparece entre 1.60–1.70 para o mais de. Ambos marcam não em torno de 1.70–1.80. Handicap Cruz Azul -1.5 entre 1.80–2.00. As odds refletem a enorme vantagem caseira e o agregado confortável.

Onde Assistir e Horário da Partida

Transmissão pelas plataformas detentoras de direitos da CONCACAF Champions Cup (OneSoccer, FS2/Fox Sports, Tubi) ou emissoras regionais (confira a programação local). Apito inicial: 13 de fevereiro de 2026 às 01:00 UTC (19:00 horário local do dia anterior na Cidade do México).

Prognóstico: Cruz Azul x Vancouver FC – CONCACAF Champions Cup

A dominância em casa do Cruz Azul e a vantagem confortável do agregado devem permitir controle tranquilo da partida, embora o Vancouver possa buscar orgulho ou um gol de consolação. O principal risco está em rodízio pesado ou complacência do Cruz Azul, abrindo pequenas chances de contra-ataque para o Vancouver.