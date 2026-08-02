Estoril x Famalicão Palpite e Análise | Primeira Liga | 07/08/2026

Palpites de Futebol
02.08.2026 10:02
Estoril x Famalicão Palpite e Análise | Primeira Liga | 07/08/2026 Estoril x Famalicão Palpite e Análise | Primeira Liga | 07/08/2026
Primeira Liga07/08/2026
Estoril
VS
Famalicão
💡Apesar da posição desfavorável no ranking, o Famalicão tem um histórico recente de 6 vitórias contra o Estoril nos últimos 10 jogos, o que não está totalmente refletido nas odds.
★ MELHOR APOSTA
A melhor aposta de valor é a vitória do Famalicão com odd de 2.20 e uma vantagem de valor de 6%.
A probabilidade do modelo para o Famalicão vencer é de 39%, enquanto a probabilidade implícita das odds é de 45.5%, resultando em uma vantagem de valor de 6%. A forma recente e o histórico direto favorecem o Famalicão.

Análise de Formas e Valor

O Estoril entra em campo com uma forma inconsistente, tendo conquistado apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos, incluindo uma derrota em casa por 1-0 para o Famalicão. Sua média de gols marcados em casa é de 1.5, mas sua defesa tem sido vazada frequentemente, com uma média de 1.4 gols sofridos por partida. Essa vulnerabilidade defensiva é um ponto de preocupação, especialmente ao enfrentar um time como o Famalicão, que tem mostrado resiliência fora de casa. O Famalicão, por sua vez, está em uma posição de rebaixamento, mas sua forma recente conta uma história mais positiva. Nos últimos cinco jogos, eles venceram dois, empataram dois e perderam apenas um. Fora de casa, eles não perderam nenhum dos sete jogos mais recentes, o que demonstra sua capacidade de se adaptar e tirar pontos mesmo longe de seus domínios. Com 14 jogos sem sofrer gols nos últimos 20, sua defesa é um trunfo que pode ser decisivo contra o ataque inconstante do Estoril. Assim, enquanto o Estoril luta para encontrar consistência, o Famalicão pode explorar essa instabilidade e buscar um resultado positivo.

Análise de Mercados e Valor

No mercado de resultado (1X2), as odds sugerem uma probabilidade implícita de 30.77% para o Estoril, 30.77% para o empate e 45.45% para o Famalicão. O modelo, no entanto, dá ao Famalicão uma probabilidade de 39%, o que cria uma pequena vantagem de valor para a vitória do Famalicão. No mercado de Mais de 2.5 gols, o modelo estima uma probabilidade de 41%, enquanto as odds implicam 54.05%, indicando que não há valor significativo aqui. Para o mercado Ambas Marcam, a probabilidade do modelo é de 40%, contra uma probabilidade implícita de 59.88%, novamente sem valor claro. A opção de Dupla Chance para o Famalicão ou empate tem uma odd de 1.33, sugerindo uma probabilidade implícita de 75.19%, que está em linha com a avaliação do modelo, mas sem vantagem. Em resumo, o mercado de resultado apresenta a melhor oportunidade de valor, com a vitória do Famalicão sendo a mais atraente.

 

Avaliação de Riscos e Disciplina

Considerando os riscos, o Famalicão deve tomar cuidado com o potencial de o Estoril aproveitar o fator casa, onde eles têm uma média de 1.5 gols por jogo. Além disso, qualquer melhoria na defesa do Estoril poderia complicar a situação para o Famalicão. Outro cenário de risco seria o Estoril conseguir um gol cedo, obrigando o Famalicão a sair mais para o jogo, o que poderia expor sua defesa. Apesar disso, o histórico de confrontos diretos favorece o Famalicão, que venceu seis dos últimos dez jogos contra o Estoril. Para manter a disciplina financeira, a aposta no Famalicão deixaria de ser valor se as odds caíssem abaixo de 2.00, removendo a margem de valor identificada.

Conclusão e Aposta Recomendada

A aposta de maior valor é na vitória do Famalicão, com odd de 2.20, apresentando uma vantagem de valor de 6%. Este mercado é preferível devido à consistência defensiva do Famalicão e seu desempenho sólido fora de casa. Se alguém procura uma alternativa mais segura, a opção Dupla Chance para Famalicão ou empate oferece uma segurança adicional, embora sem vantagem de valor. O maior risco para essa aposta seria uma atuação surpreendentemente forte do Estoril, especialmente se eles conseguirem melhorar sua eficiência ofensiva em casa. No entanto, com base nos dados disponíveis, a aposta no Famalicão apresenta a melhor relação risco-recompensa.

1
Qual é a melhor aposta de valor para Estoril x Famalicão?
A melhor aposta de valor é a vitória do Famalicão com odd de 2.20, oferecendo uma vantagem de valor de 6% sobre a probabilidade implícita.
2
Quais são as odds e probabilidades previstas?
O modelo prevê uma probabilidade de 39% para a vitória do Famalicão, enquanto as odds implicam 45.5%. Para o Estoril, a probabilidade é de 33% contra uma implícita de 30.77%.
3
Existe uma alternativa de aposta mais segura?
A opção de Dupla Chance para Famalicão ou empate com odd de 1.33 é uma alternativa mais segura, embora sem vantagem de valor.

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