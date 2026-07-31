Fenerbahçe x Sturm Graz Palpite e Análise | Liga dos Campeões | 05/08/2026

Liga dos Campeões | Fenerbahçe 29% VS Sturm Graz 44% 29% 27% 44% Fenerbahçe Empate 27% Sturm Graz 🏆 Palpite Sturm Graz @ 6.25 ⚽ Mais de 2.5 Gols SIM @ 1.78 55% probabilidade 🔁 Ambas Marcam SIM @ 1.87 67% probabilidade Confiança do Modelo 88% 56% Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 137/244 ★ MELHOR APOSTA Sturm Graz Vitória @ 6.25 O modelo aponta 44% de chance para a vitória do Sturm Graz, superando a probabilidade implícita das odds. O time austríaco tem uma média de 2.57 gols por jogo fora de casa e uma defesa sólida, sofrendo apenas 0.86 gols por jogo . Além disso, estão numa sequência de cinco vitórias consecutivas, mostrando grande consistência. 💡 Sturm Graz tem uma média de 2.57 Sturm Graz tem uma média de 2.57 gols por jogo fora de casa, destacando seu ataque letal e capacidade de surpreender longe de seus domínios.

No embate entre Fenerbahçe e Sturm Graz pela Liga dos Campeões, o favoritismo dos turcos pode ser questionado. Embora o Fenerbahçe tenha um histórico impressionante em casa, com média de 2.44 gols por jogo, o Sturm Graz chega embalado com cinco vitórias consecutivas e uma média de 2.57 gols marcados fora de casa. A ausência de vantagem de campo em um local neutro nivela o confronto, tornando a partida imprevisível. Com ambos os times apresentando defesas sólidas, a expectativa é de um duelo acirrado, onde cada gol poderá definir o destino da classificação.

📊 Estatísticas dos Times Fenerbahçe E V V V V 12 Vitórias 5 Empates 3 Derrotas Média de Gols Marcados 2.25 Média de Gols Sofridos 1.05 Mais de 2.5 70% Ambas Marcam 50% Redes Fechadas 7 Sem Marcar 3 Casa 6V 3E 0D Fora 6V 2E 3D Sturm Graz V V V V V 11 Vitórias 8 Empates 1 Derrotas Média de Gols Marcados 2.35 Média de Gols Sofridos 1 Mais de 2.5 45% Ambas Marcam 60% Redes Fechadas 8 Sem Marcar 1 Casa 6V 6E 1D Fora 5V 2E 0D

📊 Mercados Adicionais Dupla Chance 1X 1.1 Dupla Chance X2 2.56 Dupla Chance 12 1.19 Mais de 1.5 Gols 1.2 Menos de 1.5 Gols 3.74

Análise do Confronto & Veredito

O confronto entre Fenerbahçe e Sturm Graz promete ser equilibrado. O ataque poderoso do Fenerbahçe, com média de 2.44 gols em casa, enfrenta a sólida defesa do Sturm Graz, que sofre apenas 0.86 gols fora. Por outro lado, o ataque austríaco, que marca 2.57 gols por jogo fora, desafia a defesa turca. Com odds de 6.25 para a vitória do Sturm Graz, a aposta parece atrativa, especialmente considerando a probabilidade de 44% de vitória do time visitante. O mercado 'Sem Empate' pode ser uma opção mais segura, dada a competitividade esperada.

Perfil: Fenerbahçe

O Fenerbahçe tem mostrado força nesta temporada, acumulando 12 vitórias em 20 partidas. Em casa, eles se destacam com uma média de 2.44 gols por jogo e nenhuma derrota nas últimas nove partidas. Recentemente, venceram quatro dos últimos cinco jogos, incluindo um convincente 4-0 contra o Pogon Szczecin. Taticamente, o time adota um esquema 4-2-3-1, focando em posse de bola e transições rápidas. Com uma defesa que sofreu apenas 1.11 gols por jogo em casa, sua solidez defensiva é um trunfo. Sem lesões significativas, o Fenerbahçe entra com força total, buscando impor seu jogo e explorar o ataque dinâmico que possui.

Perfil: Sturm Graz

O Sturm Graz vive uma fase excepcional, com 11 vitórias em 20 jogos, e uma média de 2.57 gols por jogo fora de casa. Eles não perderam em suas últimas sete partidas fora, incluindo vitórias por 3-0 e 2-0. O time austríaco adota um estilo de jogo pragmático, eficiente nos contra-ataques, como mostra sua posse média de 39%. Sem desfalques importantes, seu maior trunfo é a capacidade de marcar gols em qualquer situação. No entanto, sua vulnerabilidade pode estar na defesa, que, apesar de forte, enfrenta um ataque potente do Fenerbahçe.

O Que Pode Dar Errado

Apesar do favoritismo do Sturm Graz nas odds, há riscos. O Fenerbahçe não perde em casa há nove jogos e tem uma média de 2.44 gols por jogo, o que representa uma ameaça constante. Além disso, o histórico de confrontos diretos favorece os turcos. O Sturm Graz, embora forte fora, pode encontrar dificuldades contra uma defesa bem organizada. A aposta no Sturm Graz é arriscada, mas a odd de 6.25 oferece valor. Para os mais cautelosos, optar por 'Dupla Chance' ou 'Sem Empate' pode ser prudente, minimizando perdas em caso de empate.

Perguntas Frequentes

1 Quem vai vencer Fenerbahçe vs Sturm Graz? O Sturm Graz é o favorito com 44% de chance de vitória. Eles têm uma média de 2.57 gols fora de casa e estão invictos em suas últimas sete partidas fora. Além disso, sua defesa sofre apenas 0.86 gols por jogo , aumentando suas chances contra o ataque do Fenerbahçe. 2 Qual é a previsão de placar para Fenerbahçe vs Sturm Graz? O modelo prevê um empate em 1-1 como o resultado mais provável, alinhado com o xG de 1.3 para Fenerbahçe e 1.61 para Sturm Graz. Isso reflete o equilíbrio esperado no confronto, com ambos os times capazes de marcar. 3 Ambos os times vão marcar em Fenerbahçe vs Sturm Graz? A probabilidade de 'Ambas Marcam — Sim' é de 67%. Historicamente, ambos os confrontos anteriores terminaram com gols de ambos os lados. As odds para 'Sim' são de 1.87, indicando uma alta expectativa de gols de ambos os lados. 4 Qual é a opção de Sem Empate para Fenerbahçe vs Sturm Graz? A opção 'Sem Empate' devolve a aposta em caso de empate. As odds são mais favoráveis para Sturm Graz, oferecendo uma alternativa segura à vitória direta. Isso pode ser atraente dado o equilíbrio das equipes e a alta chance de empate.

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