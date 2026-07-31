Fenerbahçe x Sturm Graz Palpite e Análise | Liga dos Campeões | 05/08/2026

No embate entre Fenerbahçe e Sturm Graz pela Liga dos Campeões, o favoritismo dos turcos pode ser questionado. Embora o Fenerbahçe tenha um histórico impressionante em casa, com média de 2.44 gols por jogo, o Sturm Graz chega embalado com cinco vitórias consecutivas e uma média de 2.57 gols marcados fora de casa. A ausência

Palpites de Futebol
31.07.2026 10:03
Fenerbahçe x Sturm Graz Palpite e Análise | Liga dos Campeões | 05/08/2026 Fenerbahçe x Sturm Graz Palpite e Análise | Liga dos Campeões | 05/08/2026
Liga dos Campeões|05/08/2026
Fenerbahçe
29%
VS
Sturm Graz
44%
29%
27%
44%
FenerbahçeEmpate 27%Sturm Graz
🏆
Palpite
Sturm Graz @ 6.25
Mais de 2.5 Gols
SIM @ 1.78
55% probabilidade
🔁
Ambas Marcam
SIM @ 1.87
67% probabilidade
Confiança do Modelo
88%
56%Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 137/244
★ MELHOR APOSTA
Sturm Graz Vitória @ 6.25
O modelo aponta 44% de chance para a vitória do Sturm Graz, superando a probabilidade implícita das odds. O time austríaco tem uma média de 2.57 gols por jogo fora de casa e uma defesa sólida, sofrendo apenas 0.86 gols por jogo. Além disso, estão numa sequência de cinco vitórias consecutivas, mostrando grande consistência.
💡 Sturm Graz tem uma média de 2.57 gols por jogo fora de casa, destacando seu ataque letal e capacidade de surpreender longe de seus domínios.

No embate entre Fenerbahçe e Sturm Graz pela Liga dos Campeões, o favoritismo dos turcos pode ser questionado. Embora o Fenerbahçe tenha um histórico impressionante em casa, com média de 2.44 gols por jogo, o Sturm Graz chega embalado com cinco vitórias consecutivas e uma média de 2.57 gols marcados fora de casa. A ausência de vantagem de campo em um local neutro nivela o confronto, tornando a partida imprevisível. Com ambos os times apresentando defesas sólidas, a expectativa é de um duelo acirrado, onde cada gol poderá definir o destino da classificação.

📊 Estatísticas dos Times
Fenerbahçe
EVVVV
12
Vitórias
5
Empates
3
Derrotas
Média de Gols Marcados2.25
Média de Gols Sofridos1.05
Mais de 2.570%
Ambas Marcam50%
Redes Fechadas7
Sem Marcar3
Casa6V 3E 0D
Fora6V 2E 3D
Sturm Graz
VVVVV
11
Vitórias
8
Empates
1
Derrotas
Média de Gols Marcados2.35
Média de Gols Sofridos1
Mais de 2.545%
Ambas Marcam60%
Redes Fechadas8
Sem Marcar1
Casa6V 6E 1D
Fora5V 2E 0D
📊 Mercados Adicionais
Dupla Chance 1X1.1
Dupla Chance X22.56
Dupla Chance 121.19
Mais de 1.5 Gols1.2
Menos de 1.5 Gols3.74

Análise do Confronto & Veredito

O confronto entre Fenerbahçe e Sturm Graz promete ser equilibrado. O ataque poderoso do Fenerbahçe, com média de 2.44 gols em casa, enfrenta a sólida defesa do Sturm Graz, que sofre apenas 0.86 gols fora. Por outro lado, o ataque austríaco, que marca 2.57 gols por jogo fora, desafia a defesa turca. Com odds de 6.25 para a vitória do Sturm Graz, a aposta parece atrativa, especialmente considerando a probabilidade de 44% de vitória do time visitante. O mercado 'Sem Empate' pode ser uma opção mais segura, dada a competitividade esperada.

 

Perfil: Fenerbahçe

O Fenerbahçe tem mostrado força nesta temporada, acumulando 12 vitórias em 20 partidas. Em casa, eles se destacam com uma média de 2.44 gols por jogo e nenhuma derrota nas últimas nove partidas. Recentemente, venceram quatro dos últimos cinco jogos, incluindo um convincente 4-0 contra o Pogon Szczecin. Taticamente, o time adota um esquema 4-2-3-1, focando em posse de bola e transições rápidas. Com uma defesa que sofreu apenas 1.11 gols por jogo em casa, sua solidez defensiva é um trunfo. Sem lesões significativas, o Fenerbahçe entra com força total, buscando impor seu jogo e explorar o ataque dinâmico que possui.

Perfil: Sturm Graz

O Sturm Graz vive uma fase excepcional, com 11 vitórias em 20 jogos, e uma média de 2.57 gols por jogo fora de casa. Eles não perderam em suas últimas sete partidas fora, incluindo vitórias por 3-0 e 2-0. O time austríaco adota um estilo de jogo pragmático, eficiente nos contra-ataques, como mostra sua posse média de 39%. Sem desfalques importantes, seu maior trunfo é a capacidade de marcar gols em qualquer situação. No entanto, sua vulnerabilidade pode estar na defesa, que, apesar de forte, enfrenta um ataque potente do Fenerbahçe.

O Que Pode Dar Errado

Apesar do favoritismo do Sturm Graz nas odds, há riscos. O Fenerbahçe não perde em casa há nove jogos e tem uma média de 2.44 gols por jogo, o que representa uma ameaça constante. Além disso, o histórico de confrontos diretos favorece os turcos. O Sturm Graz, embora forte fora, pode encontrar dificuldades contra uma defesa bem organizada. A aposta no Sturm Graz é arriscada, mas a odd de 6.25 oferece valor. Para os mais cautelosos, optar por 'Dupla Chance' ou 'Sem Empate' pode ser prudente, minimizando perdas em caso de empate.

 

Perguntas Frequentes

1
Quem vai vencer Fenerbahçe vs Sturm Graz?
O Sturm Graz é o favorito com 44% de chance de vitória. Eles têm uma média de 2.57 gols fora de casa e estão invictos em suas últimas sete partidas fora. Além disso, sua defesa sofre apenas 0.86 gols por jogo, aumentando suas chances contra o ataque do Fenerbahçe.
2
Qual é a previsão de placar para Fenerbahçe vs Sturm Graz?
O modelo prevê um empate em 1-1 como o resultado mais provável, alinhado com o xG de 1.3 para Fenerbahçe e 1.61 para Sturm Graz. Isso reflete o equilíbrio esperado no confronto, com ambos os times capazes de marcar.
3
Ambos os times vão marcar em Fenerbahçe vs Sturm Graz?
A probabilidade de 'Ambas Marcam — Sim' é de 67%. Historicamente, ambos os confrontos anteriores terminaram com gols de ambos os lados. As odds para 'Sim' são de 1.87, indicando uma alta expectativa de gols de ambos os lados.
4
Qual é a opção de Sem Empate para Fenerbahçe vs Sturm Graz?
A opção 'Sem Empate' devolve a aposta em caso de empate. As odds são mais favoráveis para Sturm Graz, oferecendo uma alternativa segura à vitória direta. Isso pode ser atraente dado o equilíbrio das equipes e a alta chance de empate.
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