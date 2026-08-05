Instituto Córdoba x Gimnasia y Esgrima La Plata Palpite e Análise | Liga Profissional Argentina | 10/08/2026

A cidade de Córdoba se prepara para um confronto interessante entre Instituto Córdoba e Gimnasia y Esgrima La Plata. Enquanto o Instituto busca consolidar sua posição no top 10, atualmente em 9º lugar com 21 pontos, o Gimnasia está logo atrás, em 11º com 19 pontos. A diferença é pequena, mas o Instituto tem mostrado

Palpites de Futebol
05.08.2026 10:01
Instituto Córdoba x Gimnasia y Esgrima La Plata Palpite e Análise | Liga Profissional Argentina | 10/08/2026 Instituto Córdoba x Gimnasia y Esgrima La Plata Palpite e Análise | Liga Profissional Argentina | 10/08/2026
Liga Profissional Argentina|10/08/2026
Instituto Córdoba
74%
VS
Gimnasia y Esgrima La Plata
11%
74%
15%
11%
Instituto CórdobaEmpate 15%Gimnasia y Esgrima La Plata
🏆
Palpite
Instituto Córdoba
Mais de 2.5 Gols
NÃO
42% probabilidade
🔁
Ambas Marcam
NÃO
41% probabilidade
Confiança do Modelo
88%
55%Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 147/268
★ MELHOR APOSTA
Instituto Córdoba Vitória
Com uma probabilidade de vitória de 74%, o Instituto Córdoba está bem colocado para vencer. O time tem uma média de 1.7 gols marcados em casa, enquanto o Gimnasia y Esgrima La Plata sofre em média 1.67 gols fora. Com um desempenho recente de duas vitórias consecutivas, o Instituto Córdoba tem a vantagem estatística.
💡 O Instituto Córdoba possui uma média de 1.7 gols por jogo em casa, contrastando com a média de 0.56 gols por jogo do Gimnasia y Esgrima La Plata fora, destacando uma clara vantagem ofensiva para o time da casa.

A cidade de Córdoba se prepara para um confronto interessante entre Instituto Córdoba e Gimnasia y Esgrima La Plata. Enquanto o Instituto busca consolidar sua posição no top 10, atualmente em 9º lugar com 21 pontos, o Gimnasia está logo atrás, em 11º com 19 pontos. A diferença é pequena, mas o Instituto tem mostrado consistência em casa, com sete vitórias em dez jogos. Em contraste, o desempenho fora de casa do Gimnasia é preocupante, com apenas uma vitória em nove partidas. Este jogo pode ser uma oportunidade para o Instituto se firmar ainda mais na briga pelas primeiras posições.

📊 Estatísticas dos Times
Instituto Córdoba
VVDVV
10
Vitórias
3
Empates
7
Derrotas
Média de Gols Marcados1.2
Média de Gols Sofridos0.95
Mais de 2.535%
Ambas Marcam45%
Redes Fechadas6
Sem Marcar5
Casa7V 1E 2D
Fora3V 2E 5D
Gimnasia y Esgrima La Plata
VDVVD
7
Vitórias
4
Empates
9
Derrotas
Média de Gols Marcados0.85
Média de Gols Sofridos1.15
Mais de 2.530%
Ambas Marcam40%
Redes Fechadas7
Sem Marcar7
Casa6V 1E 4D
Fora1V 3E 5D

Confronto Direto: Análise Estatística Detalhada

Nos últimos sete encontros, o Gimnasia y Esgrima La Plata tem uma ligeira vantagem com três vitórias, enquanto o Instituto Córdoba venceu apenas uma vez. Três partidas terminaram empatadas. A média de gols nestes confrontos é de 2 por jogo, com apenas 29% resultando em mais de 2.5 gols. Em fevereiro de 2026, o Gimnasia venceu por 1-0 em casa. Nos encontros anteriores, os resultados foram variados, incluindo um empate sem gols e uma vitória do Instituto por 2-0 em 2015. Este histórico sugere um equilíbrio, mas com uma leve tendência a jogos de poucos gols.

 

Saída do Modelo e Recomendação Final

O modelo Poisson atribui uma probabilidade de 74% para vitória do Instituto Córdoba, 15% para empate e 11% para vitória do Gimnasia y Esgrima La Plata. O xG sugere 3.27 para o Instituto e 0.45 para o Gimnasia, com uma confiança de 88%. A recomendação é apostar na vitória do Instituto Córdoba com odd de 1.35, oferecendo uma margem de valor significativa. Como alternativa, o mercado de Mais de 1.5 gols, com uma probabilidade de 89% e odd de 1.25, também apresenta bom valor. O maior risco para a previsão é a possibilidade de uma defesa sólida do Gimnasia, que poderia frustrar o ataque do Instituto.

Mercados de Gols: Avaliação de Valor

O mercado de Mais de 2.5 gols apresenta uma probabilidade de 42%, com odd de 2.38, oferecendo um valor modesto. Já o mercado de Ambas Marcam — Sim tem 41% de probabilidade, com odd de 2.43, também apresentando uma margem pequena. O mercado de Mais de 1.5 gols é o mais seguro, com uma probabilidade de 89% e uma odd de 1.25, oferecendo o maior valor devido à alta expectativa de gols. Considerando o xG total de 3.72, o mercado de Mais de 1.5 gols parece ter a melhor relação de valor.

Relatório Estatístico: Todos os Números Que Importam

O Instituto Córdoba tem se destacado pelo seu ataque eficiente em casa, com uma média de 1.7 gols por partida. Comparando, o Gimnasia y Esgrima La Plata luta para marcar fora de casa, com uma média de apenas 0.56 gols por jogo. Defensivamente, o Instituto mantém uma certa solidez, concedendo em média 0.9 gols em casa, enquanto o Gimnasia sofre 1.67 gols em suas viagens. No quesito mercados de gols, o Instituto tem 45% de suas partidas com ambas as equipes marcando. O confronto direto entre as equipes indica uma média de 2 gols por partida, com 29% das vezes resultando em mais de 2.5 gols. O modelo de confiança destaca três fatores principais: a vantagem ofensiva do Instituto em casa, a vulnerabilidade defensiva do Gimnasia fora, e o histórico recente de vitórias do Instituto.

 

Cenários de Risco: O Caso Contra

Apesar da confiança na vitória do Instituto Córdoba, existem cenários que poderiam desafiar essa previsão. O desempenho fora de casa do Gimnasia y Esgrima La Plata, embora fraco, pode melhorar se sua defesa se mantiver sólida, como em jogos anteriores onde não sofreram gols. Além disso, o Instituto pode enfrentar dificuldades se não conseguir converter suas chances em gols, algo que já ocorreu em cinco partidas nesta temporada. Outro risco é o histórico equilibrado entre as equipes, que pode indicar um jogo mais competitivo do que as estatísticas atuais sugerem. Dado esses riscos, a aposta em Mais de 1.5 gols pode oferecer uma segurança adicional, cobrindo um cenário de jogo mais cauteloso.

Perguntas Frequentes

1
Quais são as odds para Instituto Córdoba vs Gimnasia y Esgrima La Plata?
As odds para o jogo são: vitória do Instituto Córdoba com odd de 1.35, empate com odd de 6.67 e vitória do Gimnasia y Esgrima La Plata com odd de 9.09. A vitória do Instituto oferece o melhor valor, dado que a probabilidade do modelo é de 74%, enquanto a probabilidade implícita é de 74.07%.
2
Qual é a melhor aposta para Instituto Córdoba vs Gimnasia y Esgrima La Plata?
A melhor aposta é a vitória do Instituto Córdoba com odd de 1.35. O valor está na probabilidade do modelo de 74%, que é bem alinhada com a probabilidade implícita das odds, oferecendo uma aposta segura.
3
Qual é a opção de Sem Empate para Instituto Córdoba vs Gimnasia y Esgrima La Plata?
O Sem Empate para o Instituto Córdoba tem odd de 1.20, enquanto para o Gimnasia y Esgrima La Plata é de 7.50. A opção para o Instituto oferece mais segurança, já que em caso de empate o valor da aposta é devolvido, e a probabilidade implícita é favorável.
4
Há preocupações com lesões para Instituto Córdoba vs Gimnasia y Esgrima La Plata?
Não há lesões significativas relatadas para ambas as equipes. Com os times completos, o Instituto Córdoba mantém sua vantagem, especialmente jogando em casa.
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