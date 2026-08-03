Palpite Grátis: Krylia Sovetov x Baltika | Premier League | 08/08/2026

Premier League | Krylia Sovetov 28% VS Baltika 49% 28% 23% 49% Krylia Sovetov Empate 23% Baltika 🏆 Palpite Baltika @ 2.42 ⚽ Mais de 2.5 Gols SIM @ 2.35 53% probabilidade 🔁 Ambas Marcam SIM @ 1.95 57% probabilidade Confiança do Modelo 88% 55% Precisão do modelo (últimos 60 dias) — 143/259 ★ MELHOR APOSTA Baltika Vitória @ 2.42 A probabilidade de vitória do Baltika é de 49%, enquanto a odd sugere uma probabilidade implícita menor, criando um valor positivo para apostadores . Baltika tem mostrado uma forma crescente, vencendo 4 dos últimos 5 jogos . Krylia Sovetov, por outro lado, não venceu em suas últimas cinco partidas, sugerindo que Baltika está em melhor posição para conquistar os três pontos. 💡 Baltika tem uma média de 1.82 Baltika tem uma média de 1.82 gols marcados por jogo fora de casa, mostrando que sua capacidade ofensiva se mantém forte mesmo fora dos seus domínios.

Em um confronto de Premier League que promete ser eletrizante, Krylia Sovetov recebe Baltika, ambos com algo importante em jogo. Krylia Sovetov luta para sair da incômoda 10ª posição, enquanto Baltika busca se firmar no topo da tabela, atualmente em 7º lugar com três pontos. A equipe da casa tem uma média de 1.8 gols por jogo em casa, mas enfrenta um Baltika que, fora de casa, tem se mostrado um adversário indigesto com média de 1.82 gols por partida. Este jogo promete ser uma batalha de estratégias e força ofensiva.

📊 Estatísticas dos Times Krylia Sovetov E E D E D 4 Vitórias 7 Empates 9 Derrotas Média de Gols Marcados 1.2 Média de Gols Sofridos 1.6 Mais de 2.5 55% Ambas Marcam 65% Redes Fechadas 4 Sem Marcar 6 Casa 4V 4E 2D Fora 0V 3E 7D Baltika V D E V V 7 Vitórias 6 Empates 7 Derrotas Média de Gols Marcados 1.65 Média de Gols Sofridos 0.95 Mais de 2.5 50% Ambas Marcam 45% Redes Fechadas 6 Sem Marcar 5 Casa 4V 1E 4D Fora 3V 5E 3D

📊 Mercados Adicionais Dupla Chance 1X 1.6 Dupla Chance X2 1.39 Dupla Chance 12 1.38 Mais de 1.5 Gols 1.4 Menos de 1.5 Gols 2.65

Guia de Forma: O Último Mês em Foco

Krylia Sovetov vem de dois empates seguidos contra CSKA Moscow e Dynamo, ambos fora de casa, mas sem conseguir marcar muitos gols. Sua falta de vitórias recentes destaca dificuldades ofensivas, com apenas 2 gols nos últimos 3 jogos. Baltika, por outro lado, venceu Dynamo por 2-1 em casa e conseguiu um empate contra FC Krasnodar, demonstrando resiliência. Com 2 vitórias nos últimos 3 jogos, Baltika parece entrar no confronto com mais confiança ofensiva e defensiva.

Previsão: O Que o Ambiente Sugere

Levando em conta a vantagem em jogos fora de casa de Baltika e o fraco desempenho recente de Krylia Sovetov em casa, a aposta mais segura parece ser na vitória de Baltika. Com odd de 2.42, essa aposta oferece um valor considerável, já que o modelo de probabilidade dá 49% de chance para Baltika, superando a probabilidade implícita das odds. Krylia Sovetov não tem mostrado a consistência necessária para contrariar as estatísticas.

O Fator Casa: Quanto Ele Importa Aqui?

Krylia Sovetov tem um desempenho sólido em casa, com 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, marcando em média 1.8 gols por jogo e sofrendo 1.6 gols. No entanto, enfrentam Baltika, que é um visitante perigoso, com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, marcando em média 1.82 gols e sofrendo apenas 1 gol por partida fora de casa. A forma de Baltika longe de casa sugere que o fator casa de Krylia Sovetov pode não ser decisivo neste confronto, já que Baltika tem um histórico de se adaptar bem a jogos fora de casa.

Os Campos de Batalha Estatísticos Decisivos

A primeira batalha decisiva será entre o ataque caseiro de Krylia Sovetov, que marca em média 1.8 gols por jogo, contra a defesa visitante de Baltika, que sofre apenas 1 gol por partida fora de casa. O segundo confronto crucial será nas bolas paradas, onde Baltika tem mostrado eficiência com 6 clean sheets em 20 jogos, enquanto Krylia Sovetov tende a falhar em momentos cruciais. Por último, o ritmo de jogo pode ser influenciado pela posse de bola, com Baltika registrando 35% em média, ligeiramente superior aos 30% de Krylia Sovetov, indicando uma potencial vantagem em controlar o jogo. O embate mais significativo será a resistência defensiva de Baltika contra a pressão caseira de Krylia Sovetov, podendo influenciar diretamente a recomendação de vitória para Baltika.

Perguntas Frequentes