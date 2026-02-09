Prognóstico: Bauru Basket x Minas Tênis Clube MG – 11/2/2026 – NBB

O NBB chega à rodada 20 com Bauru Basket recebendo Minas Tênis Clube MG no Ginásio Panela de Pressão. O Bauru ocupa a tabela intermediária com 13 vitórias em 25 jogos (52% de aproveitamento), marcando em média 77,4 pontos e sofrendo 77,92. Já o Minas lidera a liga com 19 vitórias em 23 jogos (82,61% de aproveitamento), marcando 86,52 e sofrendo 78,61.
Nos últimos cinco jogos, o Bauru vem de V D V D V (vitória recente por 80 a 77 em casa contra o Cruzeiro). O Minas apresenta D V V V V (sequência forte apesar da derrota na Champions League Americas). No histórico direto, o Minas leva vantagem com 18 vitórias contra 15 do Bauru em 33 confrontos, média total de 154,67 pontos. O último jogo foi em 23 de novembro de 2025, com vitória do Minas por 94 a 88 em casa. O Bauru busca zebra em casa para subir na tabela, enquanto o Minas quer manter a dominância.
Análise do Bauru Basket e Forma Recente
O Bauru está na zona intermediária da NBB com campanha 13-12 em 25 jogos, equilibrado mas inconsistente, buscando empurrão para os playoffs.
Últimos cinco jogos: V D V D V
Mostra força em casa mas dificuldades fora. Em casa, média de 80,21 pontos marcados e 75,79 sofridos, competitivo nos tempos. Destaque recente: vitória por 80 a 77 em casa contra o Cruzeiro e derrota por 99 a 103 fora contra o União Corinthians.
Análise do Minas Tênis Clube MG e Forma Recente
O Minas lidera a NBB com campanha 19-4 em 23 jogos, dominante com alto volume ofensivo e defesa sólida.
Últimos cinco jogos: D V V V V
Mantém elite mesmo com derrotas pontuais. Fora de casa, média de 88,82 pontos marcados e 80,55 sofridos, ataque muito potente. Destaque recente: derrota por 67 a 77 na Champions League Americas para o Boca Juniors, mas vitória por 94 a 62 sobre o Aguada.
Histórico de Confrontos
Em 33 jogos anteriores: Bauru 15 vitórias, Minas 18 vitórias.
Média de pontos: Bauru 77,94, Minas 76,73, total 154,67.
Destaque recente:
- 23/11/2025: Minas 94-88 Bauru (NBB)
Outros: Minas 70-65 Bauru (29/05/2025); Minas 73-69 Bauru (27/05/2025).
Escalação, Desfalques e Suspensões
Nenhuma lesão grave ou suspensão confirmada para nenhuma das equipes. Ambas devem entrar com rotações completas.
Odds, Mercados e Dicas de Apostas
O Minas entra como favorito no 1X2: vitória (incluindo prorrogação) na faixa de 1.40–1.45, Bauru em 2.90–3.05.
Handicap Minas -3.5 aparece entre 1.60–1.65, alinhado com as tendências recentes.
Mais de 160.5 pontos totais em torno de 1.80–1.90, considerando as médias altas.
Total de pontos do Minas menos de 84.5 perto de 1.80–1.85 (tendência fora nos confrontos diretos).
Onde Assistir e Horário da Partida
Transmissão pelas plataformas oficiais da NBB ou emissoras locais brasileiras. Apito inicial às 01:30 horário local (03:30 UTC de 11 de fevereiro).
Prognóstico: Bauru Basket x Minas Tênis Clube MG – NBB
O Minas chega com forma superior e maior profundidade ofensiva, devendo explorar as inconsistências do Bauru. O Bauru mostra garra em casa, mas enfrenta diferença de qualidade. O principal risco está nos jogos de alta produção do Bauru caso a defesa do Minas falhe.